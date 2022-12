Pipi Estrada responde a Terelu, a la que tacha de “incoherente”: “No soy cobarde, pero venía un pelotón”

Pipi Estrada ha respondido por alusiones a Terelu Campos después de que esta narrase el encontronazo que habían protagonizado por los pasillos de Mediaset. Había sido una tarde antes cuando la presentadora relató este episodio, que terminó con ella calificando al que fuera su expareja como “cobarde de mierda”. Un epíteto que él ha pretendido rebatir.

Terelu relató el "alucinante" encontronazo que tuvo con Pipi Estrada en los pasillos de Mediaset

Más

“No soy un cobarde, pero venía un pelotón de cara dirigido por Terelu”, aseguraba el comentarista deportivo este miércoles en Sálvame. “No quise que se produjese en el pasillo una situación desagradable e incómoda y por eso me fui a maquillaje”, ha asegurado.

Lee los mensajes que se intercambiaron

Recordemos que el enésimo desencuentro vino derivado de un comentario que la hija de María Teresa Campos realizó a Cristina Porta. A esta le dijo que había conocido a un periodista deportivo “que lo que quería era ser famoso”, lo que hizo que Estrada, dándose por aludido, enviara un mensaje de texto a la presentadora. “No contesté, ni le bloqueé. Me da igual, no daña quien quiere, si no quien puede”, relató ella, quien aseguraba no tener siquiera registrado el número del también colaborador del magacín en su memoria telefónica.

Al aportar su perspectiva de los hechos, Estrada decidió leer los mensajes que había intercambiado con ella: “Querida, soy personaje por accidente, no buscado y te digo más: soy persona por encima del personaje. ¿Tú puedes decir lo mismo? Estoy en ese mundo por necesidad, no por placer. Buen día”, recitaba.

Tras ello, leía la respuesta de Campos, que se ceñía a lo que ella misma había resumido: “¡Uf! ¡Qué pesado eres, de verdad!”; y, a continuación, su contrarréplica: “¿Yo pesado? Mírate a ti misma, estoy feliz y no molesto. Hoy me has tocado la moral con un comentario innecesario. Pesada”.

“Los que van de coherentes son a veces los incoherentes”

A los colaboradores no les convenció la postura de Pipi, pues consideraron que “entra cuando quiere” en conflicto con su expareja. Él se reafirmó en su postura y recalcó que enfrentarse a ella “no le conviene”. “Vamos a tener un poco de sentido común. Si quiero conflicto lo busco por otro lado, no en esta gilipollez”.

Todo esto le sirvió a Pipi para arremeter contra Terelu: “Los que van de coherentes son a veces los más incoherentes”, afirmó. “Si dices que de esta persona no hablas, no hablas, pero cuando puedes, me das un zasca”. Gema López aceptó esa crítica de Estrada, aunque le afeó su propia incoherencia en este episodio concreto: “Cuando tienes la osadía de escribir y llamar pesada [a Terelu], lo que no puedes ser es esconderte”.