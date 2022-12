El encuentro de Pipi Estrada y Terelu Campos acabó a gritos: “¡Cobarde, escóndete!”

El esperado reencuentro de Pipi Estrada y Terelu Campos ya ha tenido lugar, pero ha sido mucho menos espectacular de lo que todos esperaban. Según ha admitido el tertuliano, el miércoles se topó con su exnovia en los pasillos de Telecinco y reaccionó con poca valentía.

Los hechos ocurrieron tal cual los ha relatado Kiko Hernández en Sálvame. “Terelu y Carmen iban por el pasillo cuando vieron que una cabecita se asomaba por la puerta de maquillaje”. Esa cabecita era la del comentarista deportivo, que al ver que las hijas de María Teresa Campos se dirigían hacia él, optó por dar un paso atrás.

Terelu se percató de lo ocurrido y no tuvo inconveniente en gritarle “¡cobarde, escóndete!”, según el polemista. Borrego y Estrada, presentes en el programa de este jueves, han admitido que la situación se desarrolló así. “Tiene razón. Fue un acto de cobardía”, ha reconocido el aludido.

La presentadora del programa, Adela González, no daba crédito a lo que estaba escuchando. “Pero Pipi, ¿cuántas veces has dicho en este plató que no tienen ningún problema en hablar con Terelu? ¿Y ahora te escondes?”, le ha preguntado indignada y sorprendida.

Dicho esto, Borrego y Estrada se han enzarzado en otra discusión, y él se ha mostrado convencido de que tiene más apoyo popular que la familia Campos.