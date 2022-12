El 'pique' de Ana Rosa con Jorge Javier en Telecinco: “Ya viniste aquí y nos abandonaste”

Jorge Javier Vázquez ha saltado este miércoles a las mañanas de Telecinco, donde ha protagonizado un cara a cara con Ana Rosa que acaparó todas las miradas después de meses y meses de enfrentamiento entre su productora, Unicorn Content, y La Fábrica de la Tele, la productora responsable de Sálvame. El presentador acudió a El Programa de Ana Rosa para promocionar su nuevo libro y acabó protagonizando un cruce de pullas con Quintana que llamó la atención de los espectadores.

El catalán apareció en mitad de la emisión del 'club social', la sección de corazón del magacín matinal de Mediaset. Sin embargo, Joaquín Prat y Ana Rosa le hicieron esperar, ya que, antes de hablar de su libro, abordaron en su presencia algunos temas de actualidad, como la vida sentimental de Tamara Falcó o la polémica surgida tras la muerte de Bernardo Pantoja, padre de Anabel. “No le deis mucha bola que tengo que hablar de mi libro”, les pidió Vázquez entre risas.

Segundos después, al ver cómo Prat daba paso a publicidad, Jorge Javier no dudó en reprocharles la espera: “Perdona, ¿me has traído de cebo?”, le preguntó con sorna el televisivo a Ana Rosa, que le replicó con un rápido corte. “Vamos a empezar a dejar las cosas claras, yo no te he traído, tú has venido”, señaló.

A la vuelta de los anuncios, cuando apenas quedaban 10 minutos para finalizar el programa, Quintana abordó por fin la promoción del nuevo libro de su compañero de cadena. Eso sí, nada más ver la portada destacó que su cara estaba “un poco retocada”. “Hombre, claro, si es una ilustración”, le hizo saber él.

Jorge Javier discrepa de Ana Rosa

En el tramo final de la emisión, Ana Rosa decidió abordar algunas de las cuestiones de las que Jorge Javier habla en su publicación, como la depresión o la felicidad. “Lo que no se puede es vivir amargado porque no hay derecho”, dijo la presentadora. “No, pero hay momentos en los que uno tiene que estar triste y no pasa nada. No podemos ser tampoco una feria”, puntualizó Vázquez, al que Quintana daba, a medias, la razón.

“Uno tiene derecho a sufrir y a quejarse, pero no hay derecho en personas como nosotros, que al final somos unos afortunados”, defendió la periodista. “Pero cuidado con ese planteamiento porque es muy dañino y tramposo”, advirtió el conductor de Sálvame. “Una de las cosas que me parece más importante es el trabajo, porque es donde dedicamos más tiempo, a nuestro trabajo”, opinó ella, al tiempo que su invitado aseguraba que eso es “un peligro altísimo”. “Tal y como me ha dicho mi psicóloga, todas las adiciones son malas y la adicción al trabajo es otra adicción, y es tan mala como cualquier otra”, destacó.

La queja de que “le están quitando horas” a 'Sálvame'

“Uno tiene derecho a la tristeza, pero tiene la obligación de ser feliz y hacer felices a los que están a tu alrededor”, terminó diciendo Ana Rosa en los momentos finales de su entrevista a Jorge Javier, que no tardó en rebatirle. “Uf, eso es un horror, no comparto absolutamente nada. No hay nada que nos haya llevado más a la frustración que la obligación de ser feliz. No podemos vivir con ese listón tan alto. No tenemos nada que ver”, lamentó Jorge Javier.

Al ver que no se ponían de acuerdo, Ana Rosa le invitó a hablar de todo ello en otro momento y Vázquez respondió: “Cuando quieras me vengo a colaborar, ahora que me están quitando horas”, se quejó entre bromas Jorge Javier, haciendo alusión al 'recorte' que ha vivido Sálvame en las tardes de Telecinco ante el estreno de sus nuevos concursos. “Perdona, ya viniste aquí y nos abandonaste”, zanjo Quintana refiriéndose a los inicios de su compañero en la cadena como tertuliano de su programa.

“No, pero yo vuelvo”, bromeó el catalán. “Sí, cuando te interesa”, le contestó rápido la presentadora, que se despidió de los espectadores antes de sus vacaciones de Navidad. Ana Rosa volverá a ponerse al frente de su programa el próximo 9 de enero.