Piqueras recordó cómo dejó Antena 3 para fichar por Telecinco y habló de su jubilación

Pedro Piqueras protagonizó la nueva entrega de Planeta Calleja en la que visitó algunas zonas de la isla de La Palma aún restringidas por emanaciones de gases, cenizas y altas temperaturas tras la erupción volcánica de 2021.

El periodista y el presentador recorrieron la carretera provisional que transcurre por encima de las coladas, donde en algunas zonas se alcanzan temperaturas por encima de los 400 grados. Junto a científicos del Instituto Vulcanológico de Canarias entraron en la zona de exclusión de Puerto Naos y la Bombilla donde actualmente se registran mediciones de dióxido de carbono que hacen incompatible la vida.

La aventura fue completa al adentrarse en plataneras y garajes cubiertos de ceniza y con un equipo de respiración autónomo, para descubrir una zona de viviendas y hoteles abandonada por las altísimas emanaciones de gas.

“Me gusta presentar y contarle lo que pasa a la gente”

Ante los acontecimientos que estaban viviendo, Calleja preguntó a Piqueras cómo fue su salto de Antena 3 a los informativos de Telecinco donde pudo contar situaciones como la que estaban presenciando:

“Yo estaba en Radio Nacional de director general, y cuando ya se me acababa la excedencia y tenía que volver a los informativos de Antena 3, vi que realmente no había un gran interés por que volviera, por lo que fuera”, empezó recordando el periodista. Y fue entonces cuando se cruzó con Paolo Vasile:

“En el aeropuerto de Barajas, él llegaba y yo salía y me dijo que teníamos que hablar un día y así fue. Me dio su tarjeta, yo la verdad es que no le llamé, pero un día hablando con un amigo en común me dijo que Vasile estaba interesado en hablar conmigo y Paolo me ofreció entrar en Telecinco”, narró.

El presentador agradeció aquella oportunidad de volver a hacer información: “Me gusta ser un periodista activo, hacer información, me gusta presentar y contarle a la gente. Lo que más me gusta es contarle a la gente que pasan”.

El futuro de Piqueras y la idea de jubilación

Piqueras recordó que llevaba conduciendo informativos desde “octubre del 88” y al escucharle, Calleja le preguntó por su edad: “Yo ahora tengo 67”. Un número que sorprendió al presentador: “Ya tenías que estar jubilado”, reaccionó y Piqueras confirmó.

Sin embargo, la idea no le convence: “Teóricamente sí pero cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara”, bromeó.

Para acabar reflexionando sobre qué ocurrirá cuando llegue ese día: “No tengo intención y si un día llega, no me importará. Creo, eh. Cuando esté cuatro meses sin hacer información, lo echaré de menos, con toda seguridad”.