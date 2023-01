Plácido Domingo bloquea a Jordi Évole tras el 'Sálvados' que dio voz a las mujeres que acosó

Un año y medio de investigación es el trabajo que llevó a Gonzo y al equipo de Salvados preparar la entrega emitida ayer en laSexta. En ella, el programa recompuso todas las piezas para retratar a Plácido Domingo, dando voz a muchas de las mujeres que han denunciado haber sufrido situaciones de acoso por parte del cantante. La primeras reacciones del tenor no se han hecho esperar, tal y como ha desvelado Jordi Évole a través de su cuenta personal de Twitter.

'Salvados' recordó a Montserrat Caballé: "Plácido Domingo no quería cantar conmigo por mis kilos y mi edad"

El periodista de laSexta, cuya productora -Producciones del Barrio- realiza Salvados, ha compartido con sus seguidores que Plácido Domingo le ha bloqueado en Twitter a raíz de la entrega que le han dedicado. “Cosas que pasan porque decidamos hacer programas que no gustan a los que se sienten impunes”, ha escrito Évole, adjuntando una captura en la que se puede ver cómo el artista le ha bloqueado en la mencionada red social.

Évole tira de ironía con Plácido Domingo

El presentador de Atresmedia tiró varias veces de ironía para aludir al tenor a través de su perfil: “Que alguien le diga a Plácido Domingo que quite el fútbol, que parece que su Madrid no tiene el día, y que ponga laSexta.Que ha empezado Salvados, que hoy salen unas ex compañeras suyas cantando... pero no ópera. Cantando sus abusos. Igual le interesa escucharlas”, declaró Évole, culé confeso, en alusión a la final de la Supercopa de España en la que el Barça ganó al Real Madrid por 3 goles a 1.

“Esto sí que es un clásico... Y ya me disculparán... pero si había un día para decirlo, ese día es hoy. PLÁCIDO DOMINGO, JODIDO LUNES”, escribió más tarde el periodista catalán, recuperando el conocido chascarrillo sobre el cantante.

'Salvados' recordó a Monserrat Caballé

Además de conseguir el testimonio de Patricia Wulf, la primera persona en alzar la voz contra el artista, Gonzo habló con Luz del Alba Rubio, otra de las supervivientes de su acoso. “Temía por mi carrera. Las noches en las que él realmente insistía tenía miedo de ir a mi coche”, lamentó la primera de ellas.

Salvados consiguió también hablar con la primera mujer española que asegura haber sufrido acoso sexual por parte del tenor en nuestro país. “Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?”. Esta es una de las frases que el tenor le soltó la primera vez que le hizo sentir incómoda“.

Durante la entrega, el programa recordó también unas palabras de Monserrat Caballé en una entrevista con Mercedes Milá, cuando esta le preguntaba por su supuesta mala relación con Plácido Domingo: “Por mi parte no hay ninguna enemistad. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho a la Dirección de Madrid, a la dirección de la Ópera de Londres, y la razón que me han dado es por mis kilos y mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste y le guste cantar con gente joven, bonita y delgada”, zanjó en unas declaraciones que ahora cobran una mayor relevancia.