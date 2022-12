Plantón de Alba Carrillo a 'Fiesta' en mitad de su 'culebrón' con Jorge Pérez: “Ha decidido no hablar más del tema”

Fiesta volvió a fijar su atención este 6 de diciembre en el culebrón del momento, la infidelidad de Jorge Pérez a su mujer con Alba Carrillo en un evento de la productora del programa de Telecinco. Sin embargo, y a diferencia de entregas anteriores, el magacín de Emma García no tuvo en su plató a la colaboradora y protagonista de la trama amorosa, que dejó plantado al equipo faltando a sus obligaciones laborales.

Así lo comunicó la presentadora al inicio de la emisión, que arrancó con una silla vacía, imágenes de Carrillo proyectadas en la gran pantalla del plató y un titular claro y directo en los rótulos: “Alba Carrillo ha faltado hoy a su trabajo”. “Vamos a contarlo. Hoy tenía que estar aquí, pero me acaba de decir la directora que no ha podido venir. Ha llamado a eso de las 14:00 horas para decir que había decidido no hablar más del tema. Del tema que estamos hablando, como podéis imaginar, toda la semana”, comenzó diciendo García.

La explicación que la conductora de Fiesta pudo dar a sus espectadores fue sencilla: “Alba está agobiada y de hecho, ha tenido que ponerse su madre Lucía Pariente al teléfono para confirmar que no se encontraba bien. Yo me he quedado preocupada, os lo digo sinceramente. Está superada por la situación y no me extraña, porque al final esto se ha ido de madre”.

No obstante, aunque se mostró comprensiva, Emma García también manifestó su sorpresa ante el cambio repentino de actitud de su colaboradora: “Me gustaría saber qué le ha pasado de ayer a hoy, porque estuvimos con ella el fin de semana. No sé si ha pasado algo, porque está mañana estaba todo bien. Espero que a lo largo de la tarde podamos hablar con Alba y nos lo cuente”.

Alba, un día antes: “Hay que ir a nuestro trabajo”

En esa línea, el programa recuperó unas imágenes de un directo de la tertuliana en Instagram ocurrido la noche de antes, en el que se mostró crítica con la postura adoptada por Jorge Pérez respecto a esta trama. “Igual que hay veces que aparecemos, saludamos y cobramos sin hacer nada, cuando te toca apechugar, pues te toca. Es tu noticia y nos toca estar ahí. Hay que ir a nuestro trabajo, no se puede dejar de hacerlo”, dijo sobre el Guardia Civil apenas unas horas antes de ser ella la ausente en Fiesta.

“Esto ocurría ayer a última hora. ¿Qué ha pasado para que se haya visto superada por la situación? ¿Esta mañana estaba bien? Yo estoy extrañada, no lo entiendo...”, insistió Emma, que recordó el enfrentamiento que tuvo el sábado con Aurelio Manzano, pero consideró que eso no podía haber sido el detonante: “El tema necesita una conversación, pero ella estaba tranquila. Para no venir a su puesto de trabajo, algo le ha ocurrido”.