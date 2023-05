Pocholo puso la fiesta en una noche llena de tensión en 'Supervivientes': “¡Sólo hay una marcha y es a tope!”

Como era de espera, la isla de Supervivientes 2023 se convirtió este domingo en una fiesta gracias a la anunciada visita de Pocholo Martínez-Bordiú. El histriónico aristócrata viajó a Honduras para dar ánimos a su sobrino, Bosco, pero también para ser la excepción dentro de una entrega de Conexión Honduras marcada por la tensión dentro y fuera de plató.

Pero antes de entrar en el capítulo de discusiones, volvemos a lo de Pocholo. El televisivo, que sabe lo que es participar en Supervivientes -fue 7º en Aventura en África, el último Supervivientes emitido por Antena 3 (2005)-, se atrevió a dar el tradicional salto en helicóptero. De hecho, se lo dedicó “al gran Capitán Morgan y a todo el equipo” del programa, a la vez que pidió que nos acordemos de “los sanitarios nos han ayudado, nos han hecho vivir en situaciones como el covid”.

Tras decir todo esto, Pocholo se puso en pie para dar el salto, no sin antes apreciar la altura a la que estaba y lanzarse al agua siguiendo su propia filosofía de vida: “¡Se ve altito, pero sólo hay una marcha y es a tope!”.

La fiesta en la isla y los consejos de Pocholo

Al llegar a la orilla, Pocholo se fundió en un abrazo con Bosco y saludó al resto de concursantes. “Es una experiencia muy fuerte que se te queda para toda la vida”, les dijo antes de que Laura Madrueño anunciara una gran noticia para los presentes: “Donde va Pocholo siempre hay buen rollo y tiene que haber esta fiesta”. Y dicho y hecho, los concursantes tuvieron un momento de música y diversión con un grupo de baile en la playa.

Después, Pocholo pudo hablar a solas con su sobrino. “Le he dado unos consejos blancos para no dañar a nadie y le he contado un poco lo que está haciendo, además le he explicado que hay que tener un poco de cuidado por dónde pesca, que sea más cauto, pero por lo demás que va perfecto”, desveló. Bosco, por su parte, dijo haber escuchado “lo que necesitaba oír” de voz de su tío. “Hay veces que no te dan lo que quieres, pero sí lo que necesitas”, concluyó el concursante, que se llevó así una de las grandes alegrías de la velada.

La bronca de Bosco y Alma

Una de las pocas, a decir verdad, porque ya decimos que esta undécima entrega de Supervivientes tuvo tensión por casi todos los frentes. De hecho, Bosco se vio involucrado en una discusión. Concretamente, cuando Pocholo empezó a lanzar desde el helicóptero varias recompensas para los ganadores del juego de recompensa: Alma Bollo, Bosco, Artùr Dainese, Raquel Arias y Jonan Wiergo.

Los concursantes debían nadar y cogerlas, pero algunos fueron más rápido que otros y la gran perjudicada, Alma, se enfadó sobremanera con la situación. Y es que la concursante se vio sorprendida por la velocidad y el ansia de sus compañeros cuando ella pensaba que las recompensas eran para compartir entre todos.

“No quiero recompensa, que se la queden ellos. Esta es la clase de compañeros que hay en Supervivientes (...) Me da mucho coraje, es una recompensa para todos, hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser ver a una compañera llegando a una boya y se la quites?”, lamentó señalando a Bosco. “No te he visto, pero si te he dado dos, solo tengo una más que tú, ¿por qué mientes?”, se defendió el joven.

“Por favor, no seas así, me está dando asco esto que estás haciendo así, qué mala eres, encima que te doy bolas y disfrutar”, añadió. “¿Cómo no voy a estallar si me habeís quitado las boyas? Dais asco, de verdad”, respondió Alma, que terminó yéndose unos instantes para calmarse.

Ginés, Yaiza y las lágrimas de Miriam

Pasamos a plató, donde Yaiza fue protagonista en más de una ocasión. La principal, por hablar por primera vez con Ginés desde que 'el rey de los bocadillos' fue expulsado el pasado jueves. Uno de sus principales temas de conversación fue el posible embarazo de la canaria, que ella no quiso confirmar y él dijo desconocer. “Quédate tranquilo, estate tranquilo. Nosotros las cosas las hablamos en casa”, dijo Yaiza. Aun así, Ginés insinuó que la pareja lo estaba intentando antes de que él pusiera rumbo a Honduras: “Si siembras, recoges. Y en este caso se ha sembrado. No sé si recogeré, pero la semilla está”.

Menos agradable fue la conversación entre Ginés y su hija, Miriam. Él dijo que “perdona” a su hija por todo lo que ha dicho en los platós, pero ella no olvida por todo lo que ha pasado por culpa de su padre: “Cada vez me da más vergüenza lo que escucho, que alabes a una persona (Yaiza) que se ha metido con todo el mundo. No tiene valores ni respeto”.

“A mí madre no la mencionéis más porque es la única que es lo que me ha dado lo que tengo hoy, tú no has querido estar”, añadió la joven, que dictó sentencia contra su padre: No voy a hablar más contigo porque ya he llegado a mi límite, demasiado que me he sentado y he defendido cosas indefendibles“. Eso sí, antes hizo lo propio con su tío, el hermano de Ginés: ”Tu hermano no viene porque es el único que te apoya y el que te ha tapado todas las injusticias que has hecho porque es otro sinvergüenza“.

A Ginés no le gustaron nada estas palabras, y Miriam, por su parte, acabó rompiéndose emocionalmente y llorando en plató. Por si fuera poco, también discutió con Yaiza. “No vengo por no verte a ti la cara. Si no me miras ni si quiera porque te da miedo mirarme”, dijo Miriam después de desvelar que no estará en plató el día que su padre vuelva a España.

A todo esto, Marta Peñate también tuvo unas palabras gruesas contra Yaiza. “Eres una comecocos, una manipuladora, no tengo ni una palabra bonita que dedicarte (...) Eres muy mala, y yo eso no lo suelo decir”, comenzó diciendo la tertuliana, que añadió: “Lo único que quieres es dinero, Supervivientes te ha dado la oportunidad de chupar cámara como lo estás haciendo y ni siquiera estás devolviendo el favor diciendo aquí lo que tienes que decir, en este plató, no cobrando, todo por dinero”. “Tiempo al tiempo”, reaccionó Yaiza.

Isa Pantoja y Raquel Bollo también discutieron

Por último, el 'enganchón' entre Isa Pantoja y Raquel Bollo. Uno más entre ambas desde que el novio de la primera, Asraf, y los hijos de la segunda, Alma y Manuel, conviven en la isla. Esta vez, el punto de fricción vino después de que Raquel defendiera a su hijo de las últimas acusaciones de robo contra él en la isla. “Lleva casi 100 pescados y creo que solo se ha comido uno. Yo soy él y a partir de ahora, pescado que pesque, pescado que me como. Es lo que se ha hecho en todas las ediciones”, aseguró la defensora, a lo que Marta Peñate: “¡Pues se lo va a comer crudo!”.

¿Por qué? Porque el único que ha sido capaz de hacer fuego ha sido Asraf. “Hay una gran diferencia, Manuel ha enseñado a pescar a mucha gente, tu novio tiene los instrumentos del fuego guardados en el saco”, le recriminó Raquel Bollo a Isa Pantoja. “Eso no es así, ¡pero si hablas tú sola! Lo primero, no es que Asraf vaya desde casa con esos instrumentos, los encontró en playa. La única persona que quiso aprender fue Jonan, que de hecho luego lo hizo. Si quieres aprender una cosa, puedes decir a quien sabe hacerlo que si te puede enseñar. No me vengas a decir que es que él no ha querido compartir sus cosas. ¡Que la gente coja, mueva el culo y aprenda!”, señaló la hija de Isabel Pantoja.