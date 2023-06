El polémico presentador peruano salta a España con tour en Mediaset y broma en 'Zapeando': “No esperaba este revuelo”

Las imágenes del presentador peruano Andrés Hurtado despidiendo en directo a su productor por una pequeña errata en el guion de su programa han dado estos días la vuelta al mundo. Tras saltar la noticia en España, el televisivo ha aparecido este miércoles de forma telemática en Sálvame, en Todo es mentira y ha provocado una broma de Dani Mateo en Zapeando.

Risto Mejide fue el primero en dar voz a Hurtado para preguntarle las razones de su polémica decisión: “No me esperaba este revuelo. Solo he elegido a los medios que yo he querido. A los que tienen credibilidad. Tengo hijas, tres. Uno como conductor tiene que estar muy seguro de lo que pregunta a una joven que está nerviosa”, empezó diciendo antes de que el presentador de Cuatro le cuestionase por qué decidió despedirlo “en ese momento”. “Podías hacerlo fuera de cámaras”, le dijo el catalán.

“Yo llevo 33 años en televisión. No sé ni qué decirte honestamente sobre lo que ha ocurrido. Me sentí tan avergonzado... El sobre está cerrado. Tú no lees la pauta de un concurso antes. Yo saqué el sobre el azar. Si está mal hecho, yo no voy a dar la cara de estúpido y de tonto. Es la segunda vez que me sucede en el programa. Hace un mes tuve un problema de sonido y también despedí en directo al sonidista”, desveló el maestro de ceremonias peruano, que se llevó el rapapolvo de Mejide.

“Me parece impresentable que lo hagas en directo. Lo puedes hacer detrás de cámaras. Un juez determinará si es un despido procedente, pero a nivel humano, despedir a una persona en directo para tú quedar bien, es lo que te hace quedar fatal con tu equipo y con tu audiencia”, opinó el publicista, que aseguraba que jamás se le pasaría por la cabeza hacer algo similar a lo que ha hecho él.

“Lo que pasa es que tú le tienes miedo a tu productor, tú le dices amén. Pero estoy seguro de que Marta y Antonio no. Si a ti te pasa eso no tengas miedo, yo te doy trabajo”, decía con sorna el entrevistado antes de llevarse un nuevo corte de Risto. “Estaría feliz porque siempre me hubiera gustado trabajar con un sinvergüenza que pueda despedirme en directo como tú. Me parece de sinvergüenza hacerlo así”, ha zanjado el presentador de Cuatro.

Andrés Hurtado también ha entrado por videollamada en Sálvame, donde tomó una postura similar, defendiendo su acción en la televisión peruana. María Patiño quiso mostrarle su disconformidad y le dijo que había otras formas de subsanar errores sin dejar en ridículo a nadie.

“No estoy de acuerdo contigo, con el respeto que te mereces, porque en ese momento se jugaba una corona, yo tengo tres hijas, yo sé lo que siente una niña en ese momento...”, trató de defender el entrevistado, que aconsejó a Patiño y a Adela González a 'rebelarse' contra sus responsables.

“Ustedes como conductoras cuando algo sucede en vivo, tienen que irse contra el productor”, instó Hurtado, que encontró rápidamente la respuesta de la presentadora de Telecinco. “En España los directores tienen más poder que los presentadores”, le hizo saber.

Dani Mateo bromea y simula el despido de sus guionistas

Andrés Hurtado no apareció en Zapeando pero sí que estuvo 'presente' gracias a una broma de Dani Mateo. Al ver una errata en su guion, el presentador de laSexta se puso en pie para dirigirse a la zona de cámaras y echarle en cara lo sucedido a uno de sus guionistas.

“Yo estoy dando la cara delante de todo el mundo, también los colaboradores. Creo que como presentador te tengo que pedir que dé un paso al lado y deje su puesto de trabajo”, le pidió a su compañero Amando, uno de los responsables de guion del programa. El hombre no se achantó y sacó un cartel donde se podía leer 'Todo somos amando': “Es la primera vez que veo a un tío hacerse un cartel que ponga 'todos somos yo'”, reaccionó Mateo, provocando las risas de sus tertulianos.

Minutos más tarde, Quique Peinado volvía a alertar de otro supuesto fallo en el guion: “¡Pone 'parque' en vez de 'parche'!”, advirtió antes de que el presentador se pusiera de nuevo en pie para echar ahora también a otro de los guionistas. “Te pido que abandones el plató. Te tenemos que decir que te teníamos ganas todos”, aseguró el catalán en un divertido sketch del programa, parodiando lo sucedido en Perú.