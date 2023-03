“Todo es política”: la indirecta de Jorge Javier en 'Sálvame' al enfrentarse a Alonso Caparrós

Sálvame volvió a hablar este martes de la estrecha relación entre Kiko Hernández y Fran Antón. El programa compartió con los espectadores que el colaborador y el actor habían sido pillados juntos en Nueva York, donde fueron fotografiados por los paparazzis. Tras ver las imágenes, los tertulianos empezaron a especular si entre ambos hay más que una amistad y se abrió un debate sobre si su compañero debería, en el caso de que así fuese, dar un paso adelante. Esto provocó un duro enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Alonso Caparrós.

El enfado de Jorge Javier con Belén Esteban a cuenta de la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen: "Qué fácil es hablar..."

Más

“Si Kiko estuviera con Fran Antón yo creo que debería decirlo, porque en pleno 2023 todos los que salimos en televisión tenemos un compromiso como altavoz”, declaró el primero. “Todos los que aparecemos en televisión debemos dar un paso adelante y decir en algunos casos que las cosas no son así. Lo otro es no ocultar la verdad, es mentir. No hay lugar en el mundo más fácil para decir que es gay que en televisión”, señaló.

“Aunque se trabaje en la tele, uno tiene el derecho de decir lo que quiera”, decía el colaborador, que defendía que Kiko Hernández era libre de no hablar de su vida privada. “Estamos hablando de derechos, de decir, de no decir, pero es que tú lo dices desde tu heterosexualidad, porque todo el mundo da por hecho, desde que naces, que eres heterosexual por lo cual no tienes que comunicar lo diferente. Entonces, os hace vivir en una zona de tranquilidad que no tenéis que romper”, le explicó el presentador.

Alonso Caparrós le llevó la contraria: “No digo esto desde mi heterosexualidad, ni de nada, pero me parece que no es necesario ahora tener que cantar ni decir”. Jorge Javier defendió que ahora es “más necesario que nunca, porque hay partidos que están continuamente poniendo en duda todas las libertades y derechos que hemos conseguido”. “Y son muy difíciles de conseguir, y es muy fácil que te los arrebaten”, prosiguió al tiempo que su compañero, en eso, le daba la razón.

“Pero uno es muy libre de meterse o no en política”, matizó el colaborador, que volvió a encontrarse con la réplica de Jorge Javier. “No es cuestión de política”, afirmó el catalán, al que apoyó Miguel Frigenti para recordar que “es cuestión de que hay más de 700 agresiones en este país por homofobia”.

Jorge Javier: “En la vida, todo es política”

“Tu discurso me recuerda a cuando le decías a tu madre que eras gay y te pedía que no se lo contaras a tu padre”, añadió el joven mientras Alonso pedía “no llevar todo la mismo terreno”. “¿Me estás diciendo que como ahora hay muchas agresiones, todo el mundo tiene que renunciar a su intimidad y a guardar sus secretos?”, se preguntaba Caparrós. “¿Pero qué intimidad? ¡Que el decir que eres gay no es perder tu intimidad!”, dijo Frigenti enfadado en un momento en el que el presentador se puso de pie para acercarse a su compañero.

“Perdón, perdón, una cosa: ¿desde cuándo es guardar un secreto? ¿Qué es esto? ¿Es que uno tiene que guardar un secreto como si fuese algo ofensivo ser gay? ¿Te das cuenta de tu discurso?”, le dijo a Caparrós muy enfadado. “¡Un momento, pero esto no tiene nada que ver con ser gay!”, trató de defenderse el aludido. En ese instante, Jorge Javier trató de reconducir el programa, pero no sin antes lanzar un último mensaje. “Por mucho que nos pese, en la vida todo es política. Y no queda otra. Todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, está condicionado por la política”, sentenció.

Esta frase de Jorge Javier llama la atención después de conocerse el nuevo Código Ético implantado en Mediaset y por el que se prohíbe realizar comentarios sobre política en los programas de entretenimiento. En las últimas semanas, el presentador de Sálvame ha soltado varias indirectas ante la nueva situación que se vive en Telecinco.