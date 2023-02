'Polònia' cumple 17 años en TV3: sus 10 sketches más vistos en YouTube

Polònia cumple 17 años este jueves 16 de febrero. El programa satírico de actualidad llegó por primera vez a la parrilla de TV3 el 16 de febrero de 2006, y desde entonces se ha convertido en un formato imprescindible para la televisión catalana, y también para el género humorístico a nivel nacional.

En todo este tiempo, el espacio producido por Minoría Absoluta ha analizado con su mordaz humor las aventuras y desventuras de seis presidentes de la Generalitat, tres presidentes del Gobierno y nueve entrenadores del Barça, entre otras muchas personalidades. Todo ello a través 667 capítulos, 7.345 sketches y 430 musicales protagonizados por más de 1.000 personajes y 235 cameos, lo que equivale a 20.000 minutos emitidos, 333 horas o 14 días ininterrumpidos de emisión, como detalla la cadena en un comunicado.

Hablamos, sin lugar a dudas, de unas cifras al alcance de muy pocos programas de televisión, y que Polònia ha conseguido gracias al incondicional apoyo de su público. Algo que no tiene pinta de que vaya a cambiar a corto plazo, pues en sus emisiones de 2023 el formato ha promediado nada menos que un 18.1% de cuota y 402.000 espectadores. Registro que se amplía al 20.7% de share y 600.000 seguidores si hablamos de la media de sus 17 temporadas.

A estos números hay que añadir los que suma en YouTube, donde sus parodias acumulan miles y miles de reproducciones cada semana. De hecho, aprovechamos precisamente el aniversario de Polónia para rendirle homenaje repasando el ranking de sus 10 sketches más vistos en la plataforma de Google, que oscilan entre las 560.000 y las 1.4 millones de visualizaciones, en lo que hay que tener en cuenta el tiempo que llevan publicados.

1) La Xavineta (2022)

Xavi Hernández (interpretado por Xavi Espinosa) y Joan Laporta (Queco Novell) cantan 'La Xavineta', parodia de la famosa canción 'Pepas', de Farruko, después que el Barça ganara 0-4 al Real Madrid en el Clásico de la pasada temporada en el Santiago Bernabéu.

2) Ay, papá (2022)

Tras la polémica final del Benidorm Fest 2022, los de Polònia imaginaron una realidad alternativa en la que TVE se veía obligada a repetir la preselección eurovisiva. Una oportunidad única para que Rigoberto Borboni, el nombre artístico del rey Felipe VI (Pepe Plaza), intentara ir a Eurovisión con su tema Ay, papá, parodia del Ay, mamá de Rigoberta Bandini sobre los escándalos de Juan Carlos I.

3) Bohemian Rhapsody (2019)

Parodia de la mítica canción de Queen en la que Pedro Sánchez (Pep Plaza), Albert Rivera (Ivan Labanda), Pablo Casado (David Marcé), Pablo Iglesias (Marc Rodríguez) y Gabriel Rufián (Ivan Labanda) resumen cómo quedó el panorama político tras las elecciones generales de abril de 2019.

4) Tú me dejaste de votar (2022)

Tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del año pasado, Polònia emitió esta parodia del videoclip Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, para retratar la derrota en dichos comicios de Pablo Iglesias y su retirada de la actividad política.

5) No estaba muerto (2017)

Solo unos días después del 1-O, el programa satírico de TV3 lanzó esta parodia de El muerto vivo, de Peret, interpretada por Francisco Franco (Manel Lucas). “Y no estaba muerto, no, no. Estaba el domingo en Barna”, canta el dictador mientras antidisturbios, jueces y el rey bailan a su alrededor.

6) Bertín Osborne entrevista a Aznar en 'Polònia' (2017)

Un día después de que Bertín Osborne charlara con José María Aznar en Mi casa es la tuya, Polónia hizo su propia versión de la entrevista entre el presentador de Telecinco (Pep Plaza) y el expresidente del Gobierno (David Marcé).

7) Musical 'No quiero salir' (2018)

Después de que el Congreso aprobara la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Polónia vistió al dictador (Manel Lucas) como el Freddy Mercury de I want to break free para dejar claro a Pedro Sánchez (Pep Plaza), Albert Rivera (Ivan Labanda) y Pablo Casado (David Marcé) que no tenía intención alguna de dejar el sepulcro.

8) Vox va a la escuela (2019)

Las elecciones de abril de 2019 fueron las primeras en las que Vox consiguió entrar en el Congreso de los Diputados. Polònia aprovechó el momento con este sketch, en el que Santiago Abascal (Noé Blancafort) y Javier Ortega-Smith (Albert Mèlich) acuden a clases particulares para aprender a comportarse en el hemiciclo. ¿Su profesor? El coronel Antonio Tejero (Xavi Serrano).

9) Shakira y Bizarrap (2023)

Polònia respondió al boom de la canción de Shakira contra Piqué desvelando las “estrofas descartadas” por la colombiana (Eva Ortega). Entre ellas, “No sé ni qué es lo que te pasó, que has cambiado a todo un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón” y “Yo soy Gila, ella es José Mota”.

10) Moi... Manuel Valls (2021)

Los de Polònia realizaron esta parodia de la mítica canción Moi Lolita, de Alizee, después de que Manuel Valls anunciara que dejaba su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona para volver a Francia.