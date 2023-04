La PreParty 2023 encumbró a Blanca Paloma y Loreen, y emocionó con el homenaje a un mito de Eurovisión

Eurovisión 2023 se adelantó a este sábado 8 de abril con la celebración de la PrePartyES, el mayor evento eurofan del continente. A un mes de hacer las maletas para poner rumbo a Liverpool, hasta 28 candidatos de la presente edición del festival se dieron cita en la sala La Riviera de Madrid con Blanca Paloma como anfitriona de excepción y una comunidad de seguidores entregada a todas y cada una de las propuestas.

Blanca Paloma sorprendió en la PrePartyES con un final inédito y apoteósico de 'EaEa'

Más

La representante española, que apenas 24 horas antes sorprendió al público con una apoteósica versión de su EaEa sobre el mismo escenario en el marco de la Welcome PreParty, volvió a encontrarse con sus compañeros de Eurovisión en un concierto que estuvo marcado por los homenajes y la celebración, y que podría decirse que coronó de manera anticipada a las favoritas del público más fiel del certamen.

La fiesta, organizada por Eurovisión-Spain y retransmitida en directo por RTVE Play, arrancó con el himno eurovisivo Love Shine a Light, de Katrina & the Waves, interpretado por la británica Surie y la ucraniana Ruslana, maestras de ceremonia de la PrePartyES junto a Víctor Escudero. Una actuación que dio el pistoletazo a cuatro horas de música en directo que en lo que a candidatos se refiere, empezaron con Blanca Paloma y terminaron con Loreen, las dos 'ganadoras' de la noche.

Blanca Paloma vuela a Liverpool con los deberes hechos

Si hay una sensación que ha invadido al sector eurofan español en este camino a Liverpool 2023 es la tranquilidad de saber que Blanca Paloma llega a las cita del próximo 13 de mayo con los deberes hechos. Eso es lo que se desprende de cada una de las actuaciones que la representante de RTVE ha realizado desde que inició su gira internacional previa al certamen, en la que está causando sensación también fuera de 'casa'.

Tras ganar el Benidorm Fest 2023 con una actuación medida y perfectamente cerrada para enviar a Eurovisión, la artista está aprovechando su tour europeo para sorprender al público con diferentes versiones de su EaEa que enriquecen su propuesta y que aumentan la expectación por saber qué 'ingredientes' de todas ellas incorporará a la versión final que interpretará sobre el escenario del Liverpool Arena.

Si en la Barcelona Eurovision Party y en la Israel Calling ya recibió sendas ovaciones al introducir variaciones como un elogiado inicio extendido, este fin de semana en Madrid no ha sido menos. La más sonora se la llevó el viernes en la Welcome PreParty, donde incluyó por sorpresa un baile final que dejó en 'trance' a los presentes, y que provocó que la sala al completo se arrancase a corear “¡Blanca Paloma ganadora!”.

El mismo grito siguió haciendo eco en el evento del sábado, para el que junto a su productor José Pablo Polo apostó por una versión radicalmente distinta a la del día anterior. Fue la primera de los 28 candidatos en actuar sobre el escenario de La Riviera, donde interpretó EaEa en acústico y únicamente acompañada por el mencionado músico a la guitarra española.

Loreen reina entre los favoritos

Cerca de las dos de la madrugada llegó el delirio a La Riviera de Madrid con la salida al escenario de la gran favorita al trono en este Eurovisión 2023. Loreen se presentó ante el público eurofan español con Tattoo, la canción con la que busca convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el festival -el irlandés Johnny Logan es el único cantante en lograrlo, en 1980 y 1987- tras su victoria en 2012 en Baku (Azerbaiyán).

Y con su habitual aura de misterio, la diva sueca volvió a demostrar su gran magnetismo en una actuación, por motivos evidentes, mucho más sobria que la que realizó en el Melodifestivalen y que le acabó dando el pasaporte a Liverpool. Eso sí, Loreen pudo plasmar la esencia de su espectacular puesta en escena a través de la iluminación y los visuales que se proyectaron en las pantallas de la emblemática sala madrileña.

Una marea de móviles se elevó durante tres minutos para captar el momento en el que la artista se ratificó como la gran aspirante a la corona. Tras casi cuatro horas de música ininterrumpida, la cantante puso el broche de oro a la PreParty con Euphoria, el himno con el que ganó Eurovisión 2012 y que terminó de enloquecer a los asistentes.

Entre Blanca Paloma y Loreen, fueron defendiendo uno a uno su candidatura 28 de los 37 países que este año participarán en el certamen que acoge Reino Unido. “¡Me han dicho que esta es la PreParty más ruidosa!”, exclamó Conor O'Donohoe, vocalista de los irlandeses Wild Youth, que pudo comprobar rápidamente que esos rumores eran ciertos. El público coreó entregado su We are one, así como el resto de canciones participantes, en una velada que dejó a los favoritos para su recta final.

El poderío de Alessandra (Noruega), el ritmo festivalero de Mae Muller (Reino Unido) o la irreverencia de Käärijä (Finlandia), varios de los candidatos a dar la sorpresa en Liverpool, sirvió para encarrilar el último tramo del concierto antes de la esperada puesta de largo de Loreen.

Karina recibe el homenaje que se le debía

La noche no estuvo exenta de homenajes, siendo el más especial para Karina, a la que la pandemia arrebató en 2021 la conmemoración de los 50 años de su participación en Eurovisión. Aquel año, la PreParty de Madrid se celebró de forma online y Karina recibió un bonito vídeo de reconocimiento a su trayectoria que anoche se volvió a proyectar en las pantallas de La Riviera, donde el público eurofan pudo al fin mostrar su cariño a la cantante.

Karina entonó El baúl de los recuerdos antes de interpretar En un mundo nuevo, canción con la que consiguió una prestigiosa segunda posición en el Eurovisión de 1971 celebrado en Dublín. Al término, la artista rompió a llorar de emoción: “Muchísimas gracias, apenas la he podido cantar... estoy muy emocionada, soy muy llorona. Gracias por acordaros de mí, de mi persona, a pesar de los años, que ya la juventud me va abandonando. Pero os quiero muchísimo, de verdad. Por favor, sed felices... ¡y que viva Eurovisión!”, acertó a decir entre lágrimas la ovacionada cantante.

La noche contó también con otros invitados eurovisivos, internacionales como Konstrakta (Serbia 2022) y Poli Genova (Bulgaria 2011 y 2016), y nacionales como D’Nash (España 2007) y Soleá (España Junior 2020).

La boyband española se volvió a reunir dieciséis años después para regalar al público eurofan dos de sus temas más recordados, Capaz de todo y I love you mi vida, el tema con el que representaron a España en el certamen. Soleá, por su parte, se metió enseguida al respetable en el bolsillo defendiendo (y reivindicando) el Quién maneja mi barca de Remedios Amaya (1983) y levantando la fiesta con su icónico Palante.