El presentador de 'La Ruleta' estadounidense causa malestar al bromear con acosar a su copresentadora

Pat Sajak, presentador de La ruleta de la suerte estadounidense, The Wheel of Fortune, se ha colocado en la picota por un comentario cuando menos desafortunado durante este semana. El veterano presentador probó a bromear con acosar a su copresentadora, la modelo Vanna White, que se suma a otras polémicas sobre sus comentarios en fechas recientes.

El dúo de conductores del concurso llevan juntos desde 1983, lo que explica la química y distensión entre ambos, y da pie a no pocas bromas. No obstante, la de este martes 2 no terminó de encajar bien en el público.

Durante un intercambio justo antes de la despedida, White explicó que le gustaba pasar su tiempo libre descansando en el jardín trasero de su casa. “Es muy tranquilo y silencioso. Tiene árboles, pájaros...”, comentaba. “Un buen cambio de ritmo”, señaló Sajak, que cambió de tono cuando la azafata le preguntó a él cuál era su lugar favorito para desconectar y relajarse: “Bueno, aunque no lo sepas, en verdad es tu jardín”.

“Suelo ir allí a las dos o tres de la mañana. ¡Pero no te asustes!”, añadió el presentador, ante las risas un tanto nerviosas del público en plató y de la propia White. “Está bromeando”, decía ella, procurando rebajar la incomodidad, sin éxito al escuchar la contrarréplica de su compañero. “No, no bromeo, voy a por peras”.

“¡Nos vemos el próximo día!”, agregó Sajak, antes de concluir la emisión.

No es la única polémica de Sajak en las últimas semanas

Lo cierto es que no es la primera vez que Sajak se gana la reprobación del público por comentarios proferidos en el plató.

Hace escasas semanas, en abril, fue criticado por otro inapropiado comentario sobre White. El presentador le preguntó si era una aficionada a la ópera (opera buff), algo a lo que ella contestó que le gustaba este arte, sin considerarse una erudita. Acto seguido, y jugando con la polisemia del término original, Sajak le preguntó si le gustaba ver la ópera desnuda (opera in the buff). Del mismo modo, también en abril, reveló que acostumbra a gastarle a su mujer la broma de que está sufriendo un infarto. “Nunca le hace gracia, no entiendo por qué”.

Por si fuera poco, ese mismo mes también generó cierta incomodidad cuando durante una semana temática dedicada a la WWE pidió a la estrella de la lucha libre Austin Theory que se descamisara durante el concurso.