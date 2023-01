'Pesadilla en El Paraíso 2' pierde a Pablo Sebastian: “Es el primer abandono forzoso”

“Uno de los concursantes ha decidido abandonar”, advertía Sandra Barneda al arrancar el primer Debate de Pesadilla en El Paraíso 2. Sin aún descubrir la identidad del ya ex granjero, adelantaba que la decisión les había sorprendido a todos.

Así ha sido la "semana horribilis" de Telecinco en audiencias para abrir el año televisivo

Más

“Le hemos intentado convencer pero ha ocurrido algo que le ha hecho tomar la drástica decisión”, añadió la presentadora. Una hora después, Nagore Robles desvelaba quién había decidido colgar su soga de granjero: “Pablo Sebastian, el pianista de España, abandona esta noche”.

El concursante había sufrido una caída en la prueba de capataz, y aunque no era grave, el equipo médico le sugirió salir del programa: “Aquí viven con lo mínimo y en consecuencias adversas. Dada la edad, la doctora le ha recomendado reposar fuera de la granjera para evitar infecciones o problemas de cicatrización”, detalló la presentadora.

Seguidamente emitieron el vídeo de la caída, en la que todos debían subir una estructura alta de madera, con el cuerpo envuelto en un colchón. Cuando el artista lo intentó cayó de boca y se partió el labio con los dientes. Nagore corrió a socorrerlo y al ver la sangre llamó a los médicos que le sacaron de allí.

“Dios me ayudó porque me podía haber partido la cara entera”, recordó Pablo Sebastian. “No tenía los brazos y al estar inmovilizado con todo el peso de mi cuerpo me caí en mi cara. Fui valiente, soy el veterano más veterano de este concurso y aunque sabía que no iba a acabar la prueba, lo intenté. Por eso la palabra abandono no va conmigo”, subrayó antes de marcharse.

Cabe recordar que esto ocurre tan solo una semana después del estreno de la segunda edición. Mientras que la primera edición también vio marchar del reality a Nadia Jémez y a Juan Alfonso Milán, pero aguantando más tiempo en la granja (18 y 48 días, respectivamente).