La productora del 'Chester' explica por qué no emitió la “encerrona” denunciada por Lucía Etxebarria

La entrevista de Lucía Etxebarria en Viajando con Chester se ha situado esta semana en el centro de todas las miradas. Primero por la queja pública de la invitada, que denunció haber sufrido una “encerrona” en el programa de Risto Mejide, y después por la no emisión de ese momento en la entrega que pudo verse el pasado martes en el prime time de Cuatro.

Días después hemos sabido, por palabras de la productora del formato, que el episodio denunciado por Etxebarria no fue eliminado del montaje por las críticas previas de la protagonista, sino que ya se había tomado la decisión de no incluirlo “por ser excesivamente bronco” y “exceder el tono editorial” del Chester.

Preguntados por verTele, desde La Fábrica de la Tele puntualizan que “Viajando con Chester no suprimió la parte de la entrevista a la que hace referencia Lucia Etxebarria como consecuencia a sus quejas expresadas en redes sociales”, y explican que ese momento “nunca formó parte del montaje del programa entregado a Cuatro”.

“El programa realizó un cara a cara con ella y la política Jimena González que, por ser excesivamente bronco, se decidió eliminar del montaje final al entender que excedía el tono editorial de Viajando con Chester”, aclaran.

El polémico cara a cara

Como recogimos, la escritora se anticipó a la emisión con un mensaje en sus redes sociales en el que de aseguraba haberse sentido “tremendamente incómoda” durante la grabación de su encuentro con Risto Mejide, y afirmaba haber sido víctima de una “encerrona” por la organización de un 'careo' con Jimena González, portavoz de Más Madrid y activista trans con la que había tenido algún enfrentamiento previo en redes sociales.

“No la había visto en mi vida y cuando me había referido a esta persona, elle todavía era un hombre con barba (...) No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me encontraba profundamente incómoda (...) En mi opinión se comportó de una forma absolutamente descompensada. Nadie me había avisado de nada”, dijo sobre un momento que, como también recogimos, finalmente no formó parte de la emisión en Cuatro.