La productora de 'Eufòria' contesta a Mainat y Cruz y estudia acciones legales: “Amarga decepción”

Veranda Media, productora responsable de Eufòria, talent show musical de TV3, ha lanzado un comunicado en el que responde a las acusaciones de plagio vertidas por Toni Cruz y Josep María Mainat. Los reconocidos productores catalanes han anunciado una demanda contra la compañía y la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), acusándolos de copiar el formato de Operación Triunfo.

La productora asegura no tener constancia de dicha demanda, por lo que no pueden “hacer ninguna valoración sobre la misma”. Eso sí, desde la empresa sí quieren “responder a las acusaciones de plagio que Mainat y Cruz han reiterado permanentemente los últimos meses”, las cuales desde el primer momento aseguran que les “causó extrañeza”.

“Expresamos, pues, la desagradable sorpresa y amarga decepción que nos provoca la acusación de plagio recibida tras la emisión del programa Eufòria que hemos producido con TV3. Nos sorprende la extemporaneidad de la denuncia. ¿Por qué no dijeron nada durante la emisión de la primera temporada? ¿Quizás esperaron a comprobar si el programa era un éxito? ¿Por qué, a pesar de los tuits del mes de julio, no han dicho nada más hasta ahora cuando ya vamos por la cuarta gala de la segunda temporada? Nos sorprende también por la virulencia de la misma y, sobre todo, por la improcedencia de los argumentos esgrimidos”, aseguran en su escrito antes de defenderse.

Desde Veranda Media, aseguran que dicha acusación de plagio “no tiene fundamento alguno, ya que confunde formato y género”. Tras describir algunos de los rasgos básicos del programa, la productora recuerda que “todas estas características son compartidas por la mayoría de talent shows musicales” que existen en el mundo “porque son justamente las que definen al género”.

Veranda Media recuerda el caso 'Tú sí que vales'

La empresa recuerda en su texto que, precisamente, Toni Cruz “esgrimía este mismo argumento” que ellos exponen en el año 2008, cuando la productora de Got Talent acusó a Gestmusic de plagio a raíz del estreno de Tú sí que vales en Telecinco. “Si el año 2008, Cruz y Mainat sabían distinguir entre género y formato, no entendemos por qué ahora no. ¿Qué ha cambiado?”, se preguntan.

Veranda Media recuerda que hay una serie de elementos “que diferencian los programas pertenecientes a un mismo género”, como su presentación en imagen, su plató, las reglas del concurso, entre muchos otros. “La originalidad de estos elementos y su articulación particular en cada programa es la que determina el formato original del programa, más allá de las características básicas iguales que necesariamente compartirán con el resto de los programas de un mismo género”, explican.

“Esperamos, sinceramente, que los Srs. Cruz y Mainat no estén utilizando esta confusión entre género y formato de forma oportunista. Sería triste descubrir que tanta animosidad, con las molestias que se pueden derivar para tanta gente en un mercado tan competitivo como el nuestro, no sea nada más que una forma interesada de aprovechar el éxito del programa para otros menesteres”, consideran en un comunicado en el que “lamentan profundamente además” que la alegría por el éxito de Eufòria “no sea compartida por algunos productores de la industria”. “Ellos, justamente ellos, saben que la originalidad no consiste en producir algo desde la nada, sino en ofrecer un nuevo giro en un camino transitado por muchos otros antes”, valoran.

Veranda Media defiende el valor de 'Eufòria'

La productora asegura que Eufòria es un talent show musical más de los muchos que existen en el mundo y que han existido a lo largo de la historia y que aporta también “novedades”, para convertirse “en un formato diferente, del mismo modo que lo fueron incontables formatos que fueron creados después de Operación Triunfo y fueron explotados y aun se explotan actualmente en todo el mundo, como Factor X, Got Talent, The X Factor, American Idol, The Voice, y un largo etcétera”.

“E invitamos a todo el mundo, especialmente a aquellos que conocen de primera mano como es este proceso tan especial, a celebrar los éxitos de la televisión catalana, porque inyectan vitalidad al sector y hacen que crezca, ofreciendo más oportunidades para todo el mundo”, defienden antes de informar que están dispuestos a tomar cartas en el asunto si así lo requiriesen para defender el trabajo realizado.

“Nuestros servicios jurídicos están estudiando las acciones legales pertinentes para garantizar la defensa de los legítimos intereses de nuestra empresa, así como los de los extraordinarios profesionales que trabajan con nosotros, cuya dignidad profesional se ha cuestionado con tanta arrogancia, de forma pública y gratuita. No haremos más declaraciones al respecto”, sentencian.

