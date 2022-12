La productora de 'MasterChef' avisa de medidas legales contra Patricia Conde si no rectifica sus acusaciones

Nuevo capítulo en la controversia en torno a Patricia Conde y MasterChef Celebrity. La productora del talent show, Shine Iberia, amenaza ahora con emprender medidas legales contra la concursante de la séptima edición por sus incendiarias declaraciones tras la emisión de la final.

La compañía ha enviado un burofax a la actriz y presentadora en el que avisan de que pondrán en marcha medidas si no “rectifica y se disculpa” por las acusaciones contra el programa y también por los comentarios sobre el resto de participantes. Así lo señalan fuentes de la productora a EFE, donde exponen esta decisión, “al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición”.

Shine había “lamentado y negado” las acusaciones de Conde

Hasta el momento, Shine Iberia había emitido un comunicado breve pero contundente donde respondían a la otrora presentadora de Sé lo que hicisteis. La responsable del formato “lamenta y niega” las acusaciones de Conde dirigidas tanto al “equipo del programa como hacia el resto de los concursantes”, que calificaban como “comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción”.

Así respondían a Conde, que comenzó con las publicaciones una vez se emitió la primera mitad de la final, el lunes 28, en la que destacó su actitud ciertamente extraña, quedándose a las puertas del duelo definitivo. “No puedo con las mentiras”, afirmó en una primera versión del texto. A partir de entonces, fue modificando y borrando el texto hasta la versión más dura del pasado jueves.

Las acusaciones de Conde y el alcance posterior

En la tercera versión publicada, Conde mandaba un mensaje directo a “la jefa”, una aparente alusión a la CEO de la productora Macarena Rey, por cuestiones relacionadas con “los chicos de redes del programa”, a los que acusaba de “escribir cosas hirientes” sobre ella. Además, sugirió que la empresa contratase a “a algún psicólogo para el programa” con el fin de “que nos explique el porqué de las cosas”: “En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'”. Esto iba en la línea de lo que ya contó en su día Xuso Jones, otro exconcursante del Celebrity que aseguró que en algunas pruebas cambiaban platos de lugar para provocar situaciones de tensión y caos.

Sin embargo, en otro pasaje polémico de su texto, hablaba no ya de ese supuesto horno que se le apagó, sino que insinuó que algunos compañeros de edición habrían consumido drogas durante la grabación: “Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de TV con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días”.

Conde luego eliminaría el grueso de este texto en una ulterior edición de su publicación. No obstante, para entonces la polémica ya había estallado. Además del comunicado de Shine Iberia, tanto participantes como exparticipantes del formato, pasando por el juez Jordi Cruz, se pronunciaron de manera pública, alargándose así una polémica que entra en un nuevo estadio con la posibilidad de que los productores tomen medidas.