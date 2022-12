La productora de 'MasterChef' “lamenta y niega” las acusaciones de Patricia Conde contra el equipo y concursantes

Continúa la polémica con Patricia Conde y Masterchef Celebrity. Después de varios días en los que la actriz y presentadora ha lanzado en sus redes sociales duras acusaciones hacia el programa de TVE, Shine Iberia, productora del formato, ha emitido un comunicado en el que “lamentan” y “niegan” las palabras vertidas por la concursante.

La controversia se desencadenó el pasado lunes, día en el que La 1 emitió la primera parte de la final de la séptima edición de la versión con famosos del talent culinario. Durante la prueba de exteriores, Patricia Conde mostró una actitud extraña que llamó la atención de los espectadores. En un reto en el que los aspirantes se estaban disputando una plaza en el duelo final, la vallisoletana tiró la toalla y no se esforzó en la elaboración de los platos.

Tras la gala, la participante publicó un texto en su cuenta personal de Instagram en el que explicaba, a medias, lo ocurrido y hacía algunas insinuaciones sobre lo que pasó tras las cámaras. “No puedo con las mentiras”, afirmó. A partir de ese momento, Patricia Conde fue modificando y borrando el texto hasta este jueves, día en el que lanzó unas graves acusaciones hacia algunos de sus compañeros que, más tarde, también acabó eliminando.

La productora de 'MasterChef' responde

Después de varios días de silencio, Shine Iberia, productora de MasterChef, ha roto su silencio para responder de forma tajante a las declaraciones realizadas por Patricia Conde.

El escrito de Shine Iberia, íntegro, es el siguiente:

Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción.

De esta manera, la compañía ha decidido reaccionar y defenderse públicamente de las acusaciones lanzadas por la actriz y presentadora a través de sus redes sociales.

Las polémicas palabras de Patricia Conde

En su tercera versión publicada, la que estaba visible en el momento de redacción de esta noticia y que ha cambiado minutos después, Patricia Conde afirmaba que está “eternamente agradecida por la oportunidad y porque todos me hayan conocido un poco más”, pero agregó un mensaje directo a “la jefa” por cuestiones relacionadas con “los chicos de redes del programa”.

“Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental”, escribió, matizando unas palabras de la primera versión del post en las que parecía hacer alusión al linchamiento en redes sociales a Verónica Forqué (“Realmente en la final me bloqueé ante tanta presión, pero no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias”, había escrito el lunes).

En ese sentido, explica que “lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'”. Esto va en la línea de lo que ya contó en su día Xuso Jones, que habló sobre su experiencia en MasterChef Celebrity asegurando que en algunas pruebas cambiaban platos de lugar para provocar situaciones de tensión y caos.

“En mi vida nunca me he drogado”

Además, Patricia Conde añadía: “Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de TV con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”.

En la misma línea, y todavía dirigiéndose a “la jefa”, escribió: “Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar A todo tren 2 que es lo que quería, y así lo hice... mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo”. “Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo”, concluyó.

