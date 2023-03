Un profesor de baile de Shakira buscó pareja en 'First Dates' y soltó lo que ella le contó sobre Piqué

Juanma, de 43 años, acudió a First Dates a buscar el amor: “Soy una persona empática, dvertida, sincero, valoro el espacio, la vida, positivo y tengo ganas de aportar al mundo y dejar un legado”, explicó para definirse.

Al entrar al restaurante, explicaba a Carlos Sobera que se dedicaba a cantar y bailar y que había trabajado hasta de profesor de zumba para Shakira. Una información que asombraba al presentador: “No podía imaginar que necesitara clases, ¡si lo baila todo!”, se sorprendía.

El soltero detalló que había acudido a la misma casa de Esplugues (Barcelona) para darle clases particulares a la artista. Explicó que aquello ocurrió cuando ella estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo con Gerard Piqué, sobre 2015.

“Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos”, recordó.

Pero la confesión no quedó ahí, y es que el joven hasta desveló el comentario que le hizo la colombiana al descubrir que él también es catalán: “No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así”, explicó. Para acabar con un “ahí lo dejo”, mirando a cámara y haciendo referencia a que Piqué no tenía entre sus dones el de bailar.