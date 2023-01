El PSOE de Madrid también recurre a 'Aquí no hay quien viva' para hablar de los alquileres

Aquí no hay quien viva está a punto de cumplir 20 años -lo hará el próximo mes de septiembre-, pero su vigencia sigue tan intacta como el primer día. Lo vemos en los rankings nacionales de Netflix, donde cada cierto tiempo se cuela entre lo más visto por los usuarios españoles. Y también en redes sociales, donde diariamente se acumulan los memes y los clips de la mítica serie de Antena 3. A veces, alcanzando incluso la categoría de noticia.

Es el caso del PSOE de la Comunidad de Madrid, que la semana pasada recurrió dos veces a la comedia vecinal para hablar del tema de la vivienda. Primero lo hizo el martes recuperando un fragmento en el que Moncho, el personaje interpretado por Pablo Chiapella en la última temporada, se veía obligado a volver a casa de sus padres.

“Si te sientes un poco Moncho desliza, porque te interesa lo que tenemos que contarte”, decía el mensaje que acompañaba el vídeo, publicado a su vez en un tuit que recogía varias propuestas de Juan Lobato, candidato socialista a la presidencia de la CAM, para ayudar a los jóvenes a irse de casa de sus padres y hacer frente a los alquileres de Madrid.

¿Quieres IRTE DE CASA DE TUS PADRES? ¡Esto te interesa!



👍🏻@juanlobato_es propone aumentar 100€ el #BonoAlquilerJoven de 250€ del Gobierno de 🇪🇸 para que los jóvenes madrileños puedan hacer frente a los altos alquileres de Madrid.



¡Hagamos la vida un poco más fácil! pic.twitter.com/R6PjlmjqcW — PSOE Madrid (@psoe_m) 17 de enero de 2023

Unos días más tarde, el viernes, los socialistas madrileños subieron a su perfil de Twitter otro tuit relacionado con Aquí no hay quien viva. Esta vez, una versión alternativa de la cabecera de la serie, pero cambiando el nombre por ¡En Madrid no hay quien viva! y a los vecinos de Desengaño, 21 por imágenes de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida con titulares de prensa centrados, en su mayoría, en exponer lo difícil que está el acceso a la vivienda en la capital.

¡En Madrid no hay quien viva! pic.twitter.com/8xacmQdz2c — PSOE Madrid (@psoe_m) 20 de enero de 2023

Esto hubiera quedado en una mera anécdota de no ser porque Más Madrid, principal oponente del PSOE-M por el liderazgo de la izquierda madrileña, ya recurrió hace unos meses a ANHQV para hablar de los problemas de los jóvenes para emanciparse en la capital. Fue en octubre a través de unas octavillas que replicaban el logo de la serie, pero cambiando el título por Así no hay quien viva, y que recogían la imagen y la siguiente frase de Belén López Vázquez, el personaje al que dio vida Malena Alterio: “No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo novio, no tengo nada”.

“20 años más tarde, Belén sigue siendo nuestro referente”, señalaba también el papel, que llegó a manos del creador de Aquí no hay quien viva, Alberto Caballero, que reaccionó así desde su cuenta oficial: “Belén López Vázquez, siempre un referente. (No nos gusta que nos mezclen con política, pero si no hay más remedio, mejor que sea un partido progresista y por una buena causa)”.

Belén López Vázquez, siempre un referente. (No nos gusta que nos mezclen con política, pero si no hay más remedio, mejor que sea un partido progresista y por una buena causa.) #ANHQV pic.twitter.com/jITcZotYbZ — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) 20 de octubre de 2022

La cercanía entre la octavilla de Más Madrid y los vídeos del PSOE-M ha provocado que un miembro de las juventudes del primer partido, Nacho Díez, haya acusado a los socialistas madrileños de “copiar campañas a militantes voluntarios de otros partidos”.

Me encantaría saber de donde han sacado la inspiración el equipo de comunicación del PSM.



Chulísimo lo de copiar campañas a militantes voluntarios de otros partidos. Así yo también me gano el sueldo no te jode https://t.co/scEwk2fgxB pic.twitter.com/kNDzKSCv99 — Nacho Diez (@nachxdeu) 19 de enero de 2023

Aunque a decir verdad, Aquí no hay quien viva lleva años sirviendo de inspiración a partidos de los dos espectros ideológicos. El PP, sin ir más lejos, utilizó en 2021 una de las frases más míticas de la serie, “Las caras, Juan, las caras”, de Paloma Cuesta (Loles León), para comentar el semblante serio y los aparentes gestos de desaprobación que la ministra de Economía, Nadia Calviño, dedicó en el Congreso a su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras esta última anunciaba su intención de derogar la reforma laboral de los populares.