Qué ver esta Nochevieja en TV: la guía de todas las cadenas para la última noche de 2022

2022 da ya sus últimos estertores, antes de dejar que el bisoño 2023 traiga de nuevo la ilusión a las población ante lo que está por venir. Con el coronavirus ya gripalizado, estas últimas Navidades han supuesto una cierta vuelta a la normalidad tras dos años extraños, con programaciones ateridas ante la posibilidad de imprevistos y las circunstancias propias del escenario post-pandémico.

Campanadas 2022-2023 en TV: todos los presentadores de las uvas en cadenas nacionales, autonómicas e internet

Todo ello se refleja en las ofertas de las cadenas para el fin de año, sin grandes cambios y haciendo valer (salvo excepciones como la de Anne Igartiburu, ausente de TVE y presente en la retransmisión de Ibai Llanos en Twitch) las tradiciones (el especial anual de José Mota en La 1; el enigma en torno a Cristina Pedroche en Antena 3) y el componente festivo: música, humor, karaoke... Sin dejar de lado algunas curiosidades y sorpresas: véase ese salto en Cachitos de Jordi Évole de laSexta a La 2.

Dado que a la hora de la cena pueden juntarse múltiples perspectivas y gustos sobre lo que debe ser el acompañamiento idóneo que haga la televisión de este cierre de ejercicio, recopilamos el menú completo del prime time y late night del 31 de diciembre de los canales generalistas: La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta. Todo ello, con especial atención a las Campanadas, de las que también hemos desglosado su alineación completa. ¡Que les aproveche y próspero inicio de 2023!

'¡Sálvese quien Putin!', el tradicional especial de Mota en prime time (22:00 horas)

José Mota acude a su cita anual con la Nochevieja de La 1 retomando a uno de sus personajes más queridos. La Vieja del Visillo deberá seducir a Carlos de III de Inglaterra por encargo de los líderes europeos. ¡Sálvese quien Putin! parodiará la película Titanic con la colaboración de rostros famosos, como Josema Yuste, en el papel de Carlos III, Miriam Díaz-Aroca como Camila Parker, Javier Gurruchaga, Millán Salcedo, David Guapo, los influencers Car de Lorenzo y Animalize, y hasta de Ibai Llanos, que con Luis Enrique como competidor se ve obligado a dejar el mundo digital y hacerse entrenador personal.

Esta será la reaparición de Mota en un año en el que no ha contado con programa en TVE, y a la espera de ponerse en marcha su nuevo proyecto en la pública, que recientemente recibió la luz verde del Consejo de Administración. Un cuento de Vanidad, su anterior especial, reunió a 3,5 millones de espectadores (23,7%) y fue líder indiscutible de la franja.

Ana Obregón y Los Morancos, al frente de las Campanadas (23:40 horas)

Ana García Obregón y Los Morancos son los escogidos este año para dar las Campanadas de RTVE y celebrar la bienvenida a 2023. Juntos vivirán la entrada al nuevo año el próximo 31 de diciembre, en directo. Para Obregón será la quinta vez que retransmita las Campanadas en La 1, la última en 2020 (el año pasado no pudo repetir tras dar positivo en coronavirus, siendo sustituida por Jacob Petrus). Para el dúo cómico formado por Jorge y César Cadaval este será su debut.

Chenoa, Rocío Muñoz y Carlos Torres nos desean 'Feliz 2023' tras las uvas peninsulares (0:05 horas)

Tras las campanadas, llegaba la gala tradicional de año nuevo en TVE: Chenoa, Rocío Muñoz y el actor colombiano Carlos Torres tomarán las riendas de Feliz 2023, un especial con más de 90 artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan dos de los grandes triunfadores del pasado festival de Eurovisión: la española Chanel y el británico Sam Ryder.

También estarán Manuel Carrasco Pablo López, Abraham Mateo y Ana Mena, Manolo García, Sole Giménez, Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Alba Reche, Pastora Soler, Rayden, Gonzalo Hermida, Carlos Baute, Vanesa Martín, Dani Fernández, Lola Indigo, y el representante de Eurovisión Junior, Carlos Higes, entre muchos otros.

Campanadas en Canarias con Nia y Roberto Herrera (0:45 horas)

Una hora después de que RTVE de las uvas a la audiencia peninsular, Nia y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Canarias, en esta ocasión, desde Gáldar (Gran Canaria). La cantante ganadora de Operación Triunfo 2020 debutará junto a Herrera, que cumple 21 añoso en la retransmisión.

A continuación, a partir de las 01:05 horas, la gala ¡Feliz 2023! continuará su emisión ininterrumpida hasta las 6:00 horas.

'Cachitos' revisita los ochenta en su especial de prime time (22:00 horas)

Como cada Nochevieja, regresará a La 2 la gran fiesta de Cachitos, que comenzará a las 22:00 con Cachitos Karaoke, la mejor selección para cantar en casa. Y a partir de las 23:00, Virginia Díaz presentará la gala Ya no hay nostalgia como la de antes, inspirada en la década de los años ochenta. Contará con las actuaciones de Javier Gurruchaga, Christina Rosenvinge, Pablo Carbonell, Pepe Begines, Varry Brava y Jordi Évole, que junto a su grupo de amigos Los niños Jesús se atreverá con una versión roquera de un clásico popular.

Tres horas de 'Cachitos Nochevieja' tras las uvas (0:05 horas)

Y tras las Campanadas, llegará el turno a tres horas de atracón de nostalgia: Cachitos Nochevieja (0:05 horas), donde el interés recaerá, como ya viene siendo costumbre cada año, tanto en los fragmentos rescatados del archivo de RTVE como los rótulos que acompañarán a los espectadores.

Eva González y Roberto Leal dirán ‘Adiós, 2022’ en prime time (22:00 horas)

En Antena 3, Eva González y Roberto Leal son los presentadores elegidos para conducir el especial de Nochevieja previo a las Campanadas, Adiós, 2022. La maestra de ceremonias de La Voz y el presentador de Pasapalabra vuelven a hacer tándem como ya ocurriera en 2020. Ambos despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia, dando paso a bloques de zapping. Este especial está grabado en palacio de Dueñas, en Sevilla.

Las campanadas de la confirmación para Pedroche y Chicote (23:40 horas)

Un año más, y van ocho seguidos en Antena 3, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a vestir sus mejores galas y a juntarse con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al 2023, en directo y desde la Puerta del Sol. Lo harán después de haber conseguido las Campanadas más vistas de su historia y ser la primera televisión privada en liderar la pugna, con 7,5 millones de espectadores y un 37,9% de cuota en el momento de las uvas.

Para variar, la atención está puesta en torno al estilismo y vestuario que luzca para cerrar el año, después de un año dando detalles a cuenta gotas sobre lo que esperar en esta ocasión. Con las informaciones de los últimos días que vaticinan el anuncio de su posible embarazo durante esta retransmisión, la atención está más que asegurada.

Tras las Campanadas, karaoke para recibir 'Cantando al 2023' (0:05 horas)

Después de las Campanadas de este 31 de diciembre tendrá lugar el ya tradicional karaoke Cantando al 2023. Se trata de una recopilación de momentos musicales destacados en la historia del primer canal del grupo, abarcando programas y especiales de todo tipo.

'First Dates' se pone discotequero por Nochevieja (21:05 horas)

El restaurante de First Dates se transformará la última noche del año en una auténtica discoteca para rendir homenaje al célebre local neoyorquino Studio 54. Diversión y pasión se darán la mano en una noche especial en la que Carlos Sobera, el staff del restaurante y los solteros que acudirán al programa en busca del amor se vestirán de fiesta y se sumergirán en la magia del dorado, los brillos, la música y el glamour para dar la bienvenida al nuevo año.

Campanadas desde Torrejón de Ardoz con Risto y Mariló (23:30 horas)

Mediaset dejará para la última media hora del año la conexión de Telecinco y Cuatro con el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Desde allí, Risto Mejide y Mariló Montero inaugurarán 2023 en la tradicional retransmisión de las Campanadas de Fin de Año. Los presentadores de Todo es mentira contarán con Antonio Castelo y Virginia Riezu, también del programa satírico, como colaboradores en esta velada.

'Bad Teacher' para empezar con humor 2023 (0:20 horas)

Tras las campanadas, Cuatro se decantará por la irreverencia para garantizar risas en sus primeros compases del nuevo año. Se trata de Bad Teacher, comedia deslenguada dirigida por Jake Kasdan, responsable de las últimas dos entregas de Jumanji, y protagonizada por Cameron Diaz, Justin Timberlake y Jason Segel.

Elizabeth es una profesora despiadada, grosera, malhablada y absolutamente irresponsable: bebe, se coloca y solo piensa en encontrar un buen partido para poder dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para conquistar a un rico y guapo profesor, pero, para ello, tendrá que competir con la modélica Amy, una profesora hiperactiva y llena de energía. Al mismo tiempo, un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de tirarle los tejos.

Jesús Vázquez y Verónica Dulanto en '¡Viva la fiesta en Nochevieja!' (22:00 horas)

La última noche del año en Telecinco estará moderada por Jesús Vázquez y Verónica Dulanto, repitiendo su tándem de Nochebuena con una nueva gala bajo el nombre ¡Viva la Fiesta! . En este especial de Nochevieja se subirán al escenario artistas como Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo y Lérica, La La Love You, Henry Méndez y Nena Daconte, entre otros artistas, así como el cómico y creador digital Jorge Cremades.

Además, las galas navideñas incluirán las actuaciones de varios artistas que han participado en Got Talent España, como la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de la sexta edición y finalista de la última temporada de America’s Got Talent, los magos Kevin Micoud y Jordi Caps y los bailarines Dakota et Nadia.

'Viva la fiesta' retoma ya en 2023, tras las uvas (0:15 horas)

A continuación, tras tomar las doce uvas con Mejide y Montero, se reanudará la emisión de ¡Viva la fiesta en Nochevieja!, de nuevo con Vázquez y Dulanto, y con los contenidos ya desglosados, hasta bien entrada la madrugada.

'El hombre de acero' sobrevuela el último prime time de 2022 (21:30 horas)

El cine es el contenido clave de la Nochevieja de laSexta, que opta por la épica con El hombre de acero, la primera aproximación de Zack Snyder al universo DC Comics y, más en concreto, al célebre personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Henry Cavill se enfundó la capa del kryptoniano también por vez primera en esta cinta, que cuenta con Amy Adams como Lois Lane, Diane Lane y Kevin Costner como los padres adoptivos del héroe, Russell Crowe como Jor-el (padre biológico), y Michael Shannon y Antje Traue como los villanos de la función.

Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la tierra para que viva entre los humanos.

Cristina Pardo y Dani Mateo, un año más en las Campanadas (23:40 horas)

Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta. La presentadora de Mas vale tarde repite, por sexto año consecutivo, mientras que su homólogo de Zapeando, también colaborador de El Intermedio, se vuelve a poner al frente de la retransmisión desde la Puerta del Sol por segunda vez. Como ya ocurriera el año pasado, los espectadores pueden votar el look de Dani para el sábado entre tres opciones: Dani 00,7 (al estilo James Bond), Dany Mercury (imitando el look de Freddie Mercury) o Pink Kong (un llamativo disfraz de gorila. Se desvelará el secreto de la votación el 31 de diciembre.

'Una buena madre', melodrama para arrancar 2023 (0:05 horas)

Como acostumbra a hacer, laSexta dejará la primera emisión del año reservada al cine. En este caso, a un telefilme, la oferta con la que suele rellenar sus madrugadas de forma habitual durante los últimos meses. Una buena madre es un melodrama protagonizado por Elisabeth Harnois, conocida por su rol de la investigadora Morgan en CSI: Las Vegas, y dirigido por el también actor Steve Bacic.

Emily Jones que está en avanzado estado de gestación, conoce a una nueva vecina que también está embarazada y con quien congenia a la perfección. Pero a su íntima amiga no le parece trigo limpio y trata de alertarla sin éxito. En efecto, la intrusa está manipulando a Emily que no sabe que está siendo víctima de un plan oculto.