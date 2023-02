La queja de Alejandro Nieto por los impuestos al premio de 'Supervivientes': “¿Los españoles somos mongolos?”

Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes 2022, ha utilizado el altavoz de sus redes sociales para lanzar una queja contra Hacienda por los impuestos que tuvo que pagar tras recibir el premio del reality de Telecinco. El pasado mes de julio, el andaluz se llevó la victoria tras su paso por la isla, alzándose con un preciado bote de 200.000 euros.

A través de sus historias de Instagram, el gaditano ha publicado una serie de vídeos tras informar a sus seguidores de que se había despertado “con el pie izquierdo”. ¿El motivo? Se acababa de enterar que tenía que pagar un impuesto de 3.000 euros por la casa que se ha comprado.

Acto seguido, Alejandro Nieto mostró su enfado al ver cómo le ha subido la cuota de autónomos: “¿Qué gano yo entonces? La gente creerá que somos millonarios... No es así para nada”, dijo visiblemente indignado, enumerando los gastos de asesoría, hacienda e IVA que tenía que afrontar.

El exconcursante del reality de Mediaset cargó contra los reyes y los políticos por sus elevados sueldos: “¿Nosotros qué somos, gilipollas? ¿Los españoles qué somos, mongolos? ¿O qué pasa? Que hay una mancha de rateros y de usurpadores... ¡Qué calaña, hermano! ¡Qué asco de política! Los que gobiernan este país son unos rateros”, continuó enervado.

Alejandro Nieto desvela en cuánto se le quedó el premio

Alejandro Nieto aprovechó también para lamentar los impuestos que tuvo que pagar tras recibir en su cuenta el premio de Supervivientes. “Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes, ¿no? Me ingresaron 162.000, me quitaron el 19%. No obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, eso quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000”, desveló.

“He comprado una casa de 70.000 euros. Me he comprado un coche y me ha costado 29.000 euros, que llevaba 14 años con el mismo coche. Y tengo que hacer una reforma de la casa. Dime tú, con qué dinero... pagando un alquiler de casa, IVA, gasolina...”, se quejó antes de invitar a la ciudadanía a protestar. “Es que ya no es por mí, es que deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: '¡Basta ya!'. Es un abuso, es insostenible. Es increíble lo que nos quitan. ¿Dónde va tanto dinero?”, se preguntó.

Finalmente, Nieto quiso aclarar que “yo no me opongo a pagar impuestos, lo que no puede ser es robarme. Para una vez que puedo sacar la cabeza un poquito y tener media casa, un pequeño negocio, un cochecito normal, no puedo, no me dejan, no quieren que hagamos dinero. Solamente quieren ganar dinero, no sé qué organismo... Deberíamos levantarnos el pueblo español y decir '¡basta ya, coño!”, sentenció.