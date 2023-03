La queja de Raquel Mosquera a 'Supervivientes 2023' que zanjó Jorge Javier: “No deis por culo”

Supervivientes 2023 arrancó este jueves 2 de marzo con la llegada a Honduras de los 17 participantes famosos y los ya icónicos saltos desde el helicóptero que dan por iniciada la aventura. Sin embargo, hubo cinco concursantes que no tuvieron ese 'bautismo' y que reclamaron activamente al programa de Telecinco y a Jorge Javier Vázquez la oportunidad de lanzarse al agua desde las alturas al igual que sus compañeros.

Como resultado del giro sorpresa de la nueva mecánica, Raquel Mosquera, Raquel Arias, Sergio Garrido, Artùr Dainese y Bosco Martínez-Bordiú llegaron al paraíso apartados de los demás, y con la etiqueta de primeros señalados. Un 'castigo' que no es tal, pues pudieron ser inmunes en las primeras nominaciones, pero que les privó de iniciar su paso por SV siguiendo la dinámica habitual.

Mientras los 12 concursantes 'oficiales' saltaban desde el helicóptero, ellos cinco llegaron a la playa en barca. Algo con lo que no contaban y por lo que se quejaron en grupo, encabezados por una enfadada Mosquera. “Jorge, ¿podemos decirte una cosa que hemos hablado en equipo? Estamos muy tristes los cinco porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero igual que todos los demás supervivientes”, dijo la 'robinsona' más veterana, asumiendo el mando de la situación.

“Sinceramente, a nuestros familiares y todas las personas que hay allí les gustaría mucho ver cómo nos tiramos, y nos hemos quedado muy desilusionados. No nos importa que nos traigan a esta isla o dónde sea... ¡pregúntalo! ¡pregúntalo a todo el mundo que hay allí!”, insistió la peluquera, animada por sus cuatro compañeros.

Jorge Javier: “No deis más por culo”

Una queja a la que Jorge Javier Vázquez respondió con su ironía característica: “Soy el pequeño de tres hermanas. Cuando vieron que no pasaba del metro y medio mis padres también se quedaron muy tristes, hija mía. La vida es así, no la he inventado yo”. “No, pero es que nos hace mucha ilusión tirarnos. Luego ya mandadnos donde quieras”, volvió a decir Raquel Mosquera.

El presentador no atendió a la petición del grupo, pero sí dejó caer que a lo largo de la aventura tendrán momento de protagonizar ese ansiado salto: “Supervivientes 2023... no preguntéis y dejad que la vida fluya. Vais a estar en la Palapa, vais a encontraros con vuestros compañeros. Recordad que Supervivientes es magia, y que desde que nacéis en este concurso todo es magia. O sea, que no deis más por culo, cariños”