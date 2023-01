Quevedo recordó lo que le dijo Bizarrap una semana antes de sacar su tema con Shakira

Este lunes, Quevedo regresó a La Resistencia por segunda vez en una misma temporada “porque lo merece”, según dijo David Broncano. El artista acudió a promocionar sus nuevas canciones y entregó algunos de los regalos comestibles más originales que se recuerdan.

Broncano confiesa la razón por la que no ha hecho "chistes" sobre la polémica entre Shakira y Piqué

Más

Explicó que, aunque con el tema 'Quédate' que hizo en colaboración con Bizarrap había batido récords, aún no se ha regalado caprichos caros: “No tengo carnet de conducir y vivo en casa de mis padres. Ser artista independiente es jodido, cuando inviertes tú en tu carrera”, confesó.

Y al hablar de dicha canción tanto Broncano, como Gison y Ricardo Castella quisieron saber si su tema con Bizarrap tenía más o menos visitas que el nuevo fenómeno musical del productor argentino con Shakira:

“Ahora mismo tiene más la mía pero porque lleva más tiempo. Aunque para el poco tiempo que lleva apunta que tendrá más la de Shakira. Pero a día de hoy yo súper contento, 'Quédate' debe estar a punto de mil millones. Es una locura”, aseguró ante los aplausos del público.

Es un artista de más de un tema pero es que lo que han hecho @pedrodquevedo y @bizarrap es antológico. Hacer casi MIL MILLONES de reproducciones es una auténtica locura. Histórico.



Eternamente agradecidos por semejante temardo pic.twitter.com/38NHmGT1wL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 23 de enero de 2023

El presentador también recordó que Quevedo había confesado en la entrevista anterior que fue Bizarrap quien le dijo que dejara la palabra “Quédate” en el tema, lo que acabó siendo una de las claves de su éxito. Por ello, le preguntó si sabía si en la canción de la colombiana también había opinado Bizarrap sobre la letra:

“Lo único que hablé con él fue la semana de antes de sacar el tema con ella. Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información”, recordó Quevedo.

Algo que llevó a Broncano a recordar también su última charla con el productor: “La última vez que le vi en septiembre me dijo 'Estoy un poco tenso porque después del temazo con Quevedo, que es el tema que más lo ha petado, a ver qué saco después. Así que me imagino que cuando le llamó Shakira diría...'pues ya está hecho'”, bromeó entre risas.

Para acabar, el invitado también empatizó con Bizarrap por la tensión que le deben poner: “Entiendo que para él debe ser una presión, que si no hace un número 1 global... ¿qué más arriba puede tirar?”.