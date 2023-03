Quico Taronjí recuerda cómo vivió el ERE ilegal de Telemadrid: “Tuve una crisis personal tremenda”

Quico Taronjí, actual presentador de Aquí la Tierra en los fines de semana, ha reflexionado sobre el impacto que tuvo tanto a nivel profesional como personal el fulminante despido que sufrió en Telemadrid, hace ahora diez años. El comunicador alude a lo ocurrido con el ERE que se llevó a cabo en la cadena en 2013 y que afectó al 74% de la plantilla (861 trabajadores despedidos de un total de 1.169 trabajadores, entre ellos él mismo.

El periodista presentaba Doble página junto a Jose Toledo en la cadena madrileña, un proyecto al que había llegado tras bregarse como reportero y presentador en la televisión nacional. Se trataba de un programa de entretenimiento, sucesos y crónica social que se emitía a diario tras Madrid Directo en la tarde, desde enero de 2012, y que en sus primeros compases había obtenido buenos resultados de audiencia.

Todo eso cambió con el drástico recorte de personal emprendido en la cadena en enero de 2013, ejecutado por el entonces director general de RTVM José Antonio Sánchez (ahora administrador provisional de la cadena). Este ERE, recordemos, fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo un año después, lo que hizo que se aumentasen las indemnizaciones a los despedidos.

“Jamás me he sentido más perdido y confuso en mi vida”

Así lo cuenta él mismo en un texto publicado en la red social profesional LinkedIn. “A mí me despidieron de un día para otro en pleno éxito televisivo, con unos ratios de audiencia espectaculares y con un futuro prometedor. Yo estaba feliz y confiado en A doble página, un programa que copresentaba con mi querida Jose Toledo. Y un día, de repente, se acabó. El ERE de Telemadrid nos dio en plena línea de flotación”, recuerda. “Os aseguro que jamás me he sentido más perdido y confuso en mi vida”.

“Tuve una crisis personal tremenda. No lo vi venir, claro”, añade el cántabro, que cuenta que pasaron “meses de mucha reflexión”, que derivaron en un empeño por salir del “personaje” creado para la televisión y “buscar a la persona”: “Muchos sabréis que decidí emprender un viaje vital de no retorno, y me lancé a recorrer todo el mar Mediterráneo en un kayak trimarán. Naufragué durante una tormenta cerca de la costa de Túnez, y durante 12 largas y agónicas horas, estuve muerto para todo el mundo... menos para mí mismo”.

Taronjí naufragó en una expedición en Kayak en 2013

Recordemos que los hechos a los que se refiere tuvieron lugar a mediados de noviembre de 2013: Taronjí se propuso lograr un récord mundial de navegación en kayak trimarán saliendo desde Algeciras con rumbo a Estambul, atravesando aguas de España, Italia, Malta, Túnez, Grecia y Turquía.

Tras algo más de dos meses de travesía sufrió un accidente de su embarcación a causa de un temporal, y pasó una noche desaparecido hasta que fue hallado en una playa de Túnez. “Una vez volqué tenía claro que debía dejar el mar, porque morir de hipotermia estaba asegurado, estaba pasando muchísimo frío y antes había tenido que rajar mi traje seco para que me permitiese respirar”, contó un día después de ser localizado.

Todo esto hace que, hoy en día, cierre esta retrospectiva con una reflexión: “Lección aprendida: No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos”.