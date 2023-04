Rafa Castaño y su relación con Orestes tras 'Pasapalabra': “Quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente”

Rafa Castaño se convirtió el pasado 16 de marzo en el ganador del bote más alto de toda la historia de Pasapalabra. El sevillano se impuso a Orestes Barbero en El Rosco, alzándose con un bote de 2.272.000 euros. El concursante, que horas después de emitirse su gesta daba a verTele su opinión sobre la cantidad en la que se le queda el premio tras tributar a Hacienda, ha concedido ahora una nueva entrevista en la que reflexiona más tranquilo, con más distancia, sobre todo lo ocurrido en su paso por el programa de Antena 3.

Su éxito en el formato lo ha catapultado a la fama, por lo que Castaño tiene claro cuál es su objetivo más inmediato: “Mi prioridad es recuperar mi anonimato, aunque sé que la gente tardará un tiempo en olvidarse”, declara a Pronto el andaluz, que dejará pasar un poco de tiempo antes de lanzarse a buscar un nuevo empleo con el que se sienta realizado.

“Cuando hayan pasado unos meses buscaré un trabajo que me guste. El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso”, reflexiona Rafa, que descarta volver a participar en más concursos de televisión. “Llevo muchos años en concursos de cultura y ahora, tras haber ganado el bote, no contemplo ir a otro, porque lo que más me apetece es dejar de ser tan conocido como lo soy”, dice sincero.

Rafa Castaño y su relación con Orestes Barbero

Rafa Castaño ha dedicado también unas palabras a Orestes Barbero, que fue eliminado de Pasapalabra tras la consecución del bote por parte de su oponente. No obstante, el burgalés regresó a casa con un montante acumulado que ascendió a los 215.400 euros, una cantidad que logró reunir tras permanecer en el concurso durante 36 programas consecutivos.

Orestes Barbero ha sido noticia en las últimas semanas después de que su compañero y amigo Luis de Lama asegurase que el joven se encontraba “muy desanimado” tras su expulsión de Pasapalabra. Los medios se hicieron eco de estas declaraciones y Orestes se vio obligado a salir a aclarar su verdadera situación, acusando a la prensa de tergiversar la respuesta del guardia civil. Su movimiento provocó incluso el reproche inmediato de Susanna Griso, que no dudó en responder a Barbero desde el plató de Espejo Público: “¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? ¡Menos victimismo!”, pidió la presentadora.

¿Ha hablado Rafa Castaño con Orestes? ¿Cómo es su relación con el burgalés lejos de las cámaras?: “Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está”, responde el sevillano, al que preguntan si regalará algo a Barbero tras ganar el bote. “¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza”, responde.