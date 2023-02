Rakky Ripper critica a la productora del Benidorm Fest 2023: “Hay mínimos que son básicos del respeto”

Tras sortear el orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2023 en presencia de los finalistas, TVE ha reunido por última vez a los eliminados de la segunda semifinal para hacer balance sobre su participación ante los medios. Una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que una de las candidatas no clasificadas ha aprovechado para lanzar una queja sobre la producción.

Rakky Ripper, que ya en la Alfombra Naranja del pasado domingo 29 de enero confesó estar descontenta con el resultado de sus ensayos, ha señalado una “falta de entendimiento con la productora” responsable de las galas, Boomerang TV. Sacando de la ecuación a TVE, la intérprete de Tracción se ha quejado por temas de realización de su actuación y también por un fallo en la escritura de su nombre en los grafismos que estuvieron visibles en pantalla durante todas las votaciones.

“Ha habido falta de entendimiento con la productora. Tema realización y luces ha habido cosas que no han salido como mi equipo quería, y hay unión de opiniones en algunos puntos”, ha comenzado expresando en la rueda de prensa.

Además, y visiblemente molesta, ha añadido: “Hay mínimos que son básicos del respeto que deberían cuidarse más como escribir bien los nombres de los artistas”, ha apuntado, lamentando que su nombre apareciera escrito como Rakky Rypper y no Rakky Ripper en la tabla que reflejaba los puntos de jurado, demoscópico y televoto.

En ese sentido, Rakky ha pedido que “que de cara a las siguientes ediciones se pueda pulir más por todo el trabajo que hay detrás, también de TVE. Hay que seguir trabajando para que todo mejore y el formato esté mucho más años. Es una plataforma superpoderosa y hay que cuidarla”.

Sobre su actuación, pese a todo, la artista se ha mostrado orgullosa por lo que pudo transmitir al público. “Lo di todo, me dejé la rodilla, los muslos, los tobillos… sentí a toda la grada saltar mucho y me lo pasé increíble. He trabajado mucho la voz y el fondo físico, y estoy muy orgullosa de lo que conseguí. Reto superado”.

Además, y a pesar de las quejas, ha animado a otros artistas a presentarse a futuras ediciones porque su balance es positivo: “Animaría a la gente que se presentara. Parece que la tele solo está reservada para gente que sale de otros concursos y se ven las mismas caras, y hay mucha música por descubrir en el underground”.

Alfred García, fuera por solo tres puntos: “Todo salió como tenía que salir”

De entre el resto de eliminados de la noche estaba puesto el foco en Alfred García, que se quedó fuera del grupo de finalistas por solo tres puntos de diferencia con José Otero. El cantante, aún así, saca una lectura positiva porque la actuación quedó como él quería: “Estoy muy feliz por lo que pasó ayer, todo salió como tenía que salir. Estoy feliz de haber pasado por esta experiencia que es algo más en mi carrera. Lo que visteis por TV fue lo que se tenía que ver, y estamos muy contentos”.

Sobre si animaría a otros artistas a “subirse al autobús” del Benidorm Fest, ha sido rotundo: “A la gente le digo que se suba a este autobús, que ya verán… En mi caso es algo más en mi carrera, pero es también un impulso para esos artistas que parten desde cero y que de alguna vez quieren construir una carrera pop, evidentemente. Es un festival que cuida mucho la calidad y creo que el contexto de Benidorm ayuda mucho. Animo a todo el mundo que quiera emocionar de la música y de la TV que lo haga”.

Famous, por su parte, ha lamentado no haber estado al 100% a nivel vocal por un resfriado, y se ha mostrado dispuesto a volver a intentarlo en futuras ediciones: “Tengo muchas ganas de seguir haciendo música y si es posible, volver e intentarlo de nuevo. No me rindo. Me llevo la experiencia de crear mi equipo, todo el proceso creativo, el trabajo, los ensayos. Me siento muy orgulloso porque esto hace unos años no me lo hubiese imaginado”.

Igual de “agradecidas, contentas y orgullosas” se han mostrado E'femme, que se quedan “con el trabajo y con el cariño del público”. Siderland, por último, han dicho que “bajamos del escenario sabiendo que lo habíamos dado todo y no nos podemos reprochar nada. Para nosotros esto era un reto muy bestia y una experiencia nueva, y desde el día que supimos que éramos de los elegidos hasta ahora, es impensable lo que ha pasado”.

Sobre si cantar en catalán ha podido influir negativamente a la hora de conquistar el voto popular, no han extraído conclusiones: “No sabemos si ha jugado a favor o en contra. Llevar una canción en catalán al Benidorm Fest es muy bestia y nos quedamos con la sensación de que el jurado nos votó muy fuerte. Es el gran logro que nos llevamos a casa”.