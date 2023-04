Ramón García muestra sus dudas ante un hipotético nuevo 'Grand Prix' en TV: “¿Traicionaremos esa memoria?”

Si hay un programa que vuelve cada año a la conversación social, a pesar de llevar más de una década fuera de la televisión, es el Grand Prix. Son muchos los espectadores que esporádicamente piden por redes un posible regreso a las pantallas, y aunque hace unas semanas trascendió que TVE ha mostrado interés por recuperarlo, parece que no es tan fácil.

Al menos eso se desliza de la última entrevista de Ramón García, su presentador original, que ha mostrado sus dudas ante un Grand Prix actual. “Todos los años me encuentro con la noticia de que vuelve el Grand Prix, y ya no me la creo”, le plantearon este viernes en una visita a Herrera en Cope. “Yo tampoco”, admitió el conductor vasco, sincero.

Preguntado sobre si hay novedades acerca del posible regreso televisivo, Ramontxu evitó hablar de cualquier tipo de avance. “Pasa lo que pasa todos los años. Si algún día vuelve el Grand Prix, las personas que tendrán que decirlo lo dirán. Todavía ninguna persona ha dicho que va a volver, ni productor, ni presentador, ni cadena”.

“El 'Grand Prix' es el programa de la vaquilla, no el de los troncos locos”

“Puede haber ideas, y ha habido acercamientos en los últimos años, pero no hasta que no se produce esa combinación total para que salga es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas”, apuntó Ramón García, al tiempo que planteó su temor a que el nuevo Grand Prix, de producirse, no cumpla las expectativas por las comparaciones con el recuerdo social.

“Hay una cosa que me gusta decir siempre, y me lo planteo: ¿traicionaremos esa memoria histórica que todos tenemos? El que va a salir ahí es un tío de 61 'palos' con canas ya”, dijo. Además, recordó algo que ya ha comentado en alguna ocasión, y es que el formato actualmente tendría que hacerse sin animales: “Ahora por ejemplo no podría haber vaquillas. La nueva ley de protección animal lo prohíbe”.

“Sería un programa de juegos muy divertido, pero vamos a ver. El Grand Prix es el programa de la vaquilla, no es el de los troncos locos. El logo es la vaca. Pero bueno, son cosas de la tele”, zanjó Ramón.

Como ya contamos, la nueva dirección de TVE ha mostrado interés en estudiar si sería posible recuperar el mítico concurso. Algo que ya hizo Ibai Llanos en un proyecto para Twitch que por ahora está en un cajón.