Ramón García recordó el 'Grand Prix' y desveló la realidad de sus accidentes: “Se rompieron bastantes cosas”

Días de tele recibió la noche de este miércoles a Ramón García en un programa en el que Julia Otero rindió un pequeño homenaje al Grand Prix, lo que sirvió al presentador para repasar algunas anécdotas, entre ellas las muchas lesiones que se producían.

El programa de Julia Otero recordó cómo era el formato, estrenado el 21 de junio de 1996, con algunos vídeos. “El primer espectador feliz era yo, porque estaba muy cerquita”, comentó Ramón García recordando su labor como presentador. “Me acuerdo cuando veo las imágenes. Ese año ganó Guijuelo y, como el delito ya ha prescrito, lo puedo contar”, añadió el presentador.

“Es verdad que había muchos golpes, porque era un concurso donde las pruebas físicas eran de contacto”, inició la anécdota. “Esa es la sencillez de su éxito. Por eso funcionaba, porque era muy fácil de entender. Sumabas puntos de uno en uno, con lo cual no tenías que ser matemático tampoco y lo que veías era muy fácil”, continuó.

Tras ello relató que las personas encargadas de cambiar el decorado, ponían por detrás en la madera “brazo, nariz, pierna, etc. y según se iban rompiendo cosas, iban poniendo cruces”. “¿Se rompían cosas?”, preguntó incrédula Julia Otero.

“Se rompieron bastantes cosas”, afirmó Ramón García. “De hecho, siempre teníamos una ambulancia de guardia, se lo llevaban y cuando volvían yo les firmaba la escayola”, añadió. “Era como las medallas de las Olimpiadas: 'Me he roto el brazo en el Grand Prix y me lo ha firmado Ramontxu', decían los concursantes. Aquello era la leche”, concluyó su relato.

“Creábamos pruebas”, explicó también el presentador vasco. “Porque el Grand Prix era una programa donde fuimos capaces de crear pruebas que se creaban allí, algunas se compraban, otras se vendían a programas del extranjero, porque no deja de ser la industria de la televisión, y nosotros probábamos las cosas”, contó, tras lo que dijo que él mismo ha probado alguna de las pruebas: “Los primeros guantazos... yo me los di muchas veces. Yo probaba muchas cosas”

“Se me lesionaban hasta los invitados”, dijo a continuación. “Marianico el Corto se rompió un tobillo y era un invitado, un padrino. Cristina García Ramos, lo mismo, iba andando, se cayó y se hizo un esguince”, recordó poniéndolos como ejemplos. Sobre la realización del programa, Ramón García relató que a pesar de ser grabado, no podían “parar la grabación de una prueba. Intentábamos buscar la realización deportiva”.

“Yo decía: 'Si alguien cae, sacáis el cadáver arrastrando y luego ya veremos'. Y yo seguía, no podía parar”, añadió. “Realizar este tipo de programas era muy difícil. No era nada fácil llevar a cabo el Grand Prix, pero lo importante es que pareciese fácil”, explicó. “La realización era importante, porque los programas eran más estáticos y el Grand Prix era todo el rato movimiento. Realizar aquello tenía mucho que ver con el éxito que tuvo, porque era una televisión en movimiento, porque pasaban muchas cosas y todas muy divertidas”, concluyó.

El regreso del Grand Prix sigue en el aire

Fue cuando Ibai Llanos contó que daría las Campanadas 2021-2022 junto a Ramón García, cuando el presentador de televisión le propuso hacer el Grand Prix. “Hay que hacerlo Ramón”, le dijo el streamer antes de que ambos se dieran la mano. La propuesta, como era de esperar, no pasó desapercibida, lo que provocó que RTVE fuera preguntada por un posible regreso del programa en la cadena.

“Actualmente, no está prevista, por parte de RTVE, la realización de una nueva versión del Grand Prix”, aseguró por aquel entonces el presidente José Manuel Pérez Tornero. Sin embargo, los planes del presentador y del streamer parecieron seguir adelante, y fue en la Cadena SER en abril de 2022 cuando Ramón García declaró que el Grand Prix “volvería dentro de poco”.

“Si nada se tuerce, puede ser factible, y lo haremos de una manera más moderna. Los dos equipos, el mío y el de Ibai, están trabajando para hacerlo, porque es complicado llevar un formato como Grand Prix a Twitch”, añadió. Sin embargo, el regreso del programa se vislumbró complicado en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando el presentador asistió al espacio de radio de Las Mañanas KISS y fue preguntado por el hecho en cuestión.

“No se ha parado, está ahí, pero es muy complicado unir dos mundos tan diferentes como el de la televisión tradicional y el mundo de Twitch”, declaró el profesional vasco, viendo difícil regresar. “Los equipos están trabajando, no hay ninguna fecha, que quede claro, y ojalá algún día se pueda hacer, aunque es, realmente, muy, muy difícil por temas técnicos”, añadió después.

Por lo que el regreso del formato, aunque sea a la plataforma de streaming, todavía no está claro, aunque muchos no pierden la esperanza de volver a ver el Grand Prix en funcionamiento, aunque sea de manera puntual y modernizado.