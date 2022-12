De la 42 a la 1: nuestro ranking de las series españolas que se han estrenado en 2022

2022 se acaba, y con él, otro año cargado de series españolas. Nuestra industria ha aprovechado el menor impacto de la pandemia para producir más ficción que en los dos años anteriores. Sin duda, una gran noticia para los intereses de nuestro audiovisual y, por supuesto, también de sus consumidores, que en los últimos 12 meses han tenido a su disposición un amplísimo catálogo de títulos producidos o coproducidos en nuestro país.

Aquí encontramos, por ejemplo, a La Unidad (Movistar Plus+), que ha subido aún más el listón con su extraordinaria segunda temporada; o a La que se avecina, que tras 12 temporadas en Mirador de Montepinar, este año ha iniciado una nueva etapa mudándose al centro de Madrid. Y como ellas, muchas otras más que se han consolidado, reinventado o, incluso, despedido en este último ejercicio.

Pero como ya hicimos en 2020 y 2021, en verTele ponemos otra vez el foco en las ficciones de nuevo cuño. Esas cuya primera temporada o cuya única tanda de episodios, en el caso de las miniseries, han visto por primera vez la luz entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2022. Hablamos, para ser exactos, de 42 ficciones diferentes que han debutado este año en las cadenas nacionales y las plataformas de streaming que operan en nuestro país.

Más de una cuarentena de producciones y coproducciones que hemos visto a lo largo del año -con un visionado mínimo de tres episodios- para, llegada esta semana final de diciembre, ordenarlas de peor a mejor a partir de algo tan subjetivo como es nuestro propio criterio. Porque para gustos, los colores. Y para rankings de series españolas, tantos como espectadores hay. Este simplemente es el nuestro.

42. Fuego cruzado (TVE)

Esta miniserie coproducida por BBC y RTVE sigue a una policía retirada (Keeley Hawes) y al jefe de seguridad de un lujoso hotel de Canarias (Hugo Silva) mientras intentan rescatar al resto de huéspedes del ataque de unos asaltantes. Una trama potente, con reminiscencias a la Jungla de Cristal incluidas, de la que podía salir un trepidante thriller de acción. Sin embargo, el 'mérito' de Fuego Cruzado es coger este punto de partida y hacer una serie muy, muy, muy aburrida. Tanto, que cuesta muchísimo llegar a su tercer y último capítulo. Tanto, que bien merece el último puesto de nuestro ranking.

41. Santo (Netflix)

La primera producción hispano-brasileña de Netflix también es sinónimo de aburrimiento. La salva del farolillo rojo alguna que otra actuación -la de Raúl Arévalo, por ejemplo- y una mayor ambición visual. Sin embargo, ambas cosas se quedan muy lejos de compensar el desconcierto general que despierta esta propuesta, tan mareante como plomiza en la mayor parte de su conjunto. No es de extrañar que Netflix le diera escasa promoción antes de su estreno a mediados de septiembre.

40. Si lo hubiera sabido (Netflix)

Tampoco ha acertado Netflix este 2022 con Si lo hubiera sabido, su propuesta romántica del año. Adaptación de la turca If Only, cancelada en su país por censura, esta serie protagonizada por Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher cuenta una historia que, si bien puede tener cierto atractivo para los fans del género, falla en la ejecución. Poco que salvar en un proyecto ambientado en una Sevilla (¿distópica?) con un solo andaluz, y que recuerda a años ya pasados de nuestra industria seriéfila.

39. Érase una vez… pero ya no (Netflix)

Del todo desconcertante fue el estreno, en el primer trimestre del año, de Érase una vez… pero ya no, el cuento musical de Manolo Caro para Netflix. Una serie sobre la que había ciertas expectativas por su reparto y que ha terminado por unir a la crítica por su sinsentido. A su favor juega la fuerte competencia en la parte baja de este ranking y que, a diferencia de sus 'rivales' este 2022, ni se toma en serio a sí misma ni pretende ser para el espectador más que un entretenimiento de fantasía.

38. Señor, dame paciencia (Atresplayer Premium)

Si Atresmedia tropezó en 2021 con Deudas, en 2022 ha hecho lo mismo con Señor, dame paciencia. Al fin y al cabo, la adaptación de la película homónima protagonizada por Jordi Sánchez -que aquí repite su papel de Gregorio, ese ultraconservador que debe convivir con sus hijos modernos tras la muerte de su esposa- encaja en el mismo grupo que la ficción de Daniel Écija. Es decir, en el de comedias fácilmente olvidables cuyo humor tenía cabida hace 20 años, pero no ahora.

37. Tú no eres especial (Netflix)

Tan poco especial para Netflix parecía ser uno de sus proyectos juveniles del año que acabó estrenándolo sin apenas promoción. Hablamos de Tú no eres especial, dramedia adolescente sobre una estudiante de instituto que tras mudarse al pueblo de su abuela empieza a ser objeto de rumores sobre unos supuestos poderes mágicos heredados de la familia. Protagonizada por Dèlia Brufau, combina los 'hechizos' con las clásicas tramas de amor imprescindibles en cualquier ficción del género. Es una serie cumplidora y entretenida, sin grandes pretensiones.

36. Sequía (TVE)

En un 2022 de suspenso para TVE en materia de ficción, tanto en lo que respecta a la calidad de las series como al trato que la cadena les ha dado, cuesta encontrar notas positivas en los estrenos que han llegado a La 1 entre enero y diciembre. La coproducción portuguesa Sequía no es la excepción, ya que más allá de su reivindicación medioambiental y de la siempre solvente Elena Rivera en el papel protagonista, poco aporta al panorama actual. Los conflictos familiares y empresariales llevan demasiado peso en una historia que como ya le ocurrió a Traición, quizás habría funcionado mejor reformulada a serial de sobremesa.

35. Feria: La luz más oscura (Netflix)

La nueva serie de Carlos Montero para Netflix tras Élite y El desorden que dejas es, con diferencia, la menos acertada e interesante de las tres. Su mezcla por lo juvenil, lo sobrenatural y el terror vio la luz meses antes que Alma, con la que forma un apreciable pack en cuanto a su apuesta por el género. No tanto en cuanto a que ésta, como aquella, desaprovecha su planteamiento -un pueblo conmocionado por la misteriosa muerte de una veintena de personas, con una secta paranormal de por medio- enredándose más de lo debido. Además, forzar el acento andaluz de algunos personajes tampoco ayuda.

34. Fuerza de Paz (TVE)

Este thriller militar ambientado en Guinea Ecuatorial cuenta a su favor con una interesante premisa: una sargento del ejército español descubre que su prometido, un respetado y querido sargento primero, ha sido hallado muerto en su habituación. Pero mientras sus compañeros creen que se trata de un suicidio, ella empieza una investigación convencida de que detrás de esta muerte se esconde un asesinato. Por desgracia, el punto de partida de Fuerza de paz comparte espacio con una subtrama mucho menos interesante -la de los habitantes de la zona- dentro unos episodios lastrados por su bajo ritmo y un metraje (60-65 minutos) que rara vez está justificado.

33. Alma (Netflix)

Lo sobrenatural tiene doble representación este 2022 con Alma, una serie juvenil de misterio y terror con la que Netflix trata de quitarse la espinita de la fallida Feria, estrenada a principios de año. En este caso, la creación de Sergio G. Sánchez que protagoniza Mireia Oriol consigue meter al espectador en una atmósfera propicia y le hace interesarse por la historia de su personaje principal con varios giros interesantes. Su gran hándicap, además de los poco creíbles efectos, es el ritmo de la acción en sus capítulos.

32. Sin límites (Amazon Prime Video / TVE)

La superproducción de TVE y Amazon Prime Video vio la luz este año con un propósito irreprochable: conmemorar el V centenario de la primera vuelta al mundo, encabezada por Magallanes y Elcano. Para estar a la altura de semejante hito, los responsables de la ficción se propusieron hacer de Sin límites “la mejor serie la historia”. Pero una vez vista, la conclusión es que este objetivo le venía muy grande. Aun así, tiene su valor como acercamiento para los más neófitos en la historia de sus dos exploradores protagonistas.

31. Heridas (Atresplayer Premium)

Esta adaptación de la serie turca Madre se presenta, a simple vista, como un correcto ejercicio de ficción. Tiene buenas interpretaciones, las cosas aparentemente claras y sabe tocar las teclas necesarias para construir un buen -aunque exagerado- dramón. Viéndola, uno siente que puede funcionar bien cuando dé el salto al abierto (si lo da). El problema de Heridas es que su historia -una mujer secuestra a una niña y se hace pasar por su madre tras ver cómo la madre biológica la maltrata continuamente- resulta tan cuestionable que las virtudes de la serie quedan en un segundo plano ante tan problemática cuestión.

30. Todos mienten (Movistar Plus+)

Como un puzle con todas las piezas por encajar se presenta Todos mienten, lo nuevo de Pau Freixas después de sus acertadas Sé quién eres y Benvinguts a la família. En esta ocasión, el creador reflexiona sobre la cara oscura del ser humano en un thriller que encuentra su gran valor en un reparto en el que destacan nombres como Juan Diego Botto e Irene Arcos, pero que cojea en los momentos en los que abusa del culebrón con situaciones de lo más desconcertantes.

29. Now and Then (Apple TV+)

La primera serie original española de Apple TV+ -aunque con partes en inglés, actores internacionales y ambientada en Miami- es, como la mayoría de producciones de Bambú, un producto cuidado y solvente. Sin embargo, Now and Then se queda corta a la hora de alcanzar un nivel superior, resultando una ficción poco original. Aun así, este thriller de premisa similar a Sé lo que hicisteis el último verano, pero sin ser un slasher, sabe explotar su misterio y sacar el suficiente partido a los cliffhangers para que llegar a su último capítulo no sea una tarea demasiado tediosa.

28. Bienvenidos a Edén (Netflix)

Más comercial -o del todo comercial, mejor dicho- es Bienvenidos a Edén, una serie con ingredientes 'puro Netflix' creada para gustar al público de masas. Protagonizada por Amaia Salamanca y Amaia Abertasturi, esta ficción juvenil sabe explotar sus recursos para servir un cóctel de géneros que si bien no inventa nada, sí cumple con creces su misión de entretener. Tiene un piloto prometedor y un cliffhanger bien traído de cara a su ya confirmada segunda temporada.

27. La última (Disney+)

26. Cómo mandarlo todo a la mierda (HBO Max)

Su modesta apariencia, su falta de grandes nombres y su escasa promoción han jugado en contra de esta serie juvenil de HBO Max a la hora de captar la atención del público. Aun así, quienes se acerquen a ella encontrarán una ficción no sobrante de acción, pero sí de autenticidad y buen trato hacia sus protagonistas: un grupo de jóvenes de la generación Z que emprenden el gran viaje de sus vidas. Cómo mandarlo a la mierda es una serie de HBO Max con el espíritu de una serie de Playz, aunque esto no tiene por qué ser algo negativo.

25. Autodefensa (Filmin)

En este listado hay series que pueden parecerse entre sí, pero ninguna que se asemeje a Autodefensa. La segunda ficción original de Filmin se distancia del resto siendo, para bien y para mal, muchas cosas distintas al mismo tiempo. A veces es punk, alternativa y mordaz, pero otras resulta irritante, problemática o directamente vacía en función de cuál de sus 10 capítulos autoconclusivos veamos. Una serie divisiva que, gracias a ello, ha tenido un impacto muy superior al de Doctor Portuondo, su predecesora en la plataforma española. Y esto ya es una victoria por su parte.

24. Operación Marea Negra (Amazon Prime Video)

La propia realidad es una interesantísima fuente de inspiración para la ficción que da como resultado series con un componente extra de morbo que nunca viene mal. Así lo demuestra Operación Marea Negra, producción de Amazon Prime Video protagonizada por Álex González y basada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa. La ya de por sí potente historia, que saltó a los informativos en 2019, es el punto fuerte de una serie de la que irremediablemente ya se conoce el final, pero que consigue generar tensión y mantener el interés por este épico viaje en los cuatro capítulos de los que se compone. Ha sido renovada por una segunda temporada, pero con un sorprendente cambio en el actor protagonista.

23. Machos Alfa (Netflix)

Con una temporada de El Pueblo aún por estrenar y el futuro de La que se avecina garantizado hasta 2024, Alberto y Laura Caballero no tenían la necesidad de complicarse la vida haciendo otra serie a corto plazo. Y menos aún si esa serie iba a abordar un tema que polariza tanto, pero que está tan en boga en estos días, como es la masculinidad tóxica y el rol del hombre heterosexual en un mundo cada vez más feminista. Que hayan hecho ambas cosas con Machos alfa, su debut en Netflix, sin duda habla bien de ellos. Que además esta comedia tenga un arranque prometedor -por fechas solo hemos tenido acceso a 3 capítulos- y plantee situaciones entre hombres y mujeres hechas los fans de su humor, pero sin renunciar a nuevos públicos -los capítulos de 30 minutos ayudan a conseguirlo-, también.

22. Dos años y un día (Atresplayer Premium)

Arturo Valls dejó ¡Ahora caigo! hace más de un año, pero desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos. También en el terreno de la actuación, donde ha sumado grandes aciertos (Camera Café, la película), grandes tropiezos (Sin novedad) y proyectos que no son ni una cosa ni la otra. Dos años y un día, su comedia carcelaria para Atresmedia, entra en esta última categoría. La serie decepciona al jugar poco con su atractivo punto de partida -un presentador que entra en la cárcel por un chiste religioso-, pero a su favor hay que decir que tiene un capítulo muy divertido (el cuarto) y que, fuera de este, mantiene un nivel regular en los cinco restantes. Algo que no todas las series pueden decir.

21. Sentimos las molestias (Movistar Plus+)

Si hay una asignatura pendiente a nivel general en la ficción española es la de dar lugar a los veteranos, esos actores que desde siempre han protagonizado las series punteras y que llegados a una edad, quedan relegados a papeles no protagónicos. Esa realidad, unida a lo poco que se reflexiona en ficción sobre las etapas vitales más tardías, es contra la que lucha Sentimos las molestias, una agradable dramedia de Movistar Plus+ que con Miguel Rellán y Antonio Resines a la cabeza, refleja cómo es “hacerse mayor” desde dos extremos muy diferentes.

20. Un asunto privado (Amazon Prime Video)

Con tanta serie dispuesta a trascender, es agradable toparse de vez en cuando con productos ligeros que no busquen mucho más que entretener. Un asunto privado, de Amazon Prime Video, entra en esta categoría al presentarse como un producto con encanto y sabor a cómic que se divierte jugando a las historias clásicas de detectives. La pareja formada por Aura Garrido y Jean Reno, cuales Sherlock Holmes y John Watson, destaca en esta solvente producción.

19. La edad de la ira (Atresplayer Premium)

La miniserie juvenil de Atresmedia, adaptación de la novela homónima de Nando López, apuntaba a ser uno de los grandes títulos del año del grupo televisivo. Finalmente no lo ha sido tanto, en parte por carecer de algún elemento digno de ser destacado por encima del resto. Hablamos, a grandes rasgos, de una de esas series que no brilla por nada en particular, pero a la que no se le puede poner grandes pegas. Una ficción cumplidora, más seria que la mayoría de producciones adolescentes, que sabe mantener su nivel de principio a fin.

18. La noche más larga (Netflix)

Que Netflix decidiese estrenar en pleno julio una serie ambientada en Nochebuena nos daba alguna pista de que o la plataforma no confiaba demasiado en su producto, o quizás buscaba no hacer un ruido excesivo por su descarada inspiración en Asalto a la comisaría del distrito 13, de John Carpenter. Sea como fuere, el thriller carcelario La noche más larga parecía uno de esos productos que lo tienen todo para dar el golpe, y que terminan sin romperla tanto en lo que respecta al impacto, como al producto en sí. Porque aunque destaca por sus interpretaciones -impecable Luis Callejo- y por la efectividad de sus giros -sobre todo ese cliffhanger final-, la serie pide un desarrollo de la acción más trepidante.

17. Smiley (Netflix)

Que la ficción española dé cabida al colectivo LGTBI siempre es una buena noticia. Que además normalice en pantalla la relación entre dos hombres, también. Smiley hace ambas cosas, y ya por eso merece ser tenida en buena estima. También por su apuesta por evocar el encantador espíritu de Love actually con varias historias de amor. El problema es que algunas de ellas no terminan de enganchar y la principal, protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Esparbé, resulta un tanto desesperante con tanto encuentro y desencuentro. Aun así, Smiley es lo suficientemente efectiva y agradable como para arreglarte un mal día.

16. Express (Lionsgate+)

En el año horribilis de Starzplay, que cambió de nombre a Lionsgate+ a mitad de 2022 y que despide diciembre desapareciendo del mapa del streaming en España, hay solo una nota positiva. Hablamos de Express, la primera serie española de la compañía y la única que se ha estrenado y va a estrenar aquí tras la desaparición del servicio. Protagonizada por Maggie Civantos, y con la firma de Iván Escobar -el responsable de la última etapa de Vis a Vis-, esta ficción sobre los secuestros exprés plantea de inicio una fórmula procedimental algo conservadora para acabar dando la sorpresa en una recta final entretenida y con un mensaje potente. Tendrá una segunda temporada para la que ya hay fecha de estreno… pero en Latinoamérica.

15. Fanático (Netflix)

Una de las sorpresas de 2022 la encontramos en un estreno de Netflix que pese a no haber tenido gran repercusión, puede presumir de ser sin duda de las propuestas más frescas que la plataforma ha producido en España. Hablamos de Fanático, comedia dramática que cuenta la historia de un joven que tras la muerte de su ídolo musical, ve la oportunidad de cambiar su vida adoptando su identidad aprovechando su parecido físico. Su protagonista, Lorenzo Ferro, firma a su vez una de las interpretaciones más destacadas del año.

14. ¡García! (HBO Max)

Hay que celebrar que la ficción española también se atreva con un género tan poco explorado en nuestra televisión como es el fantástico. La serie de HBO Max merece el aplauso por esto, pero también por ser una buena aventura sobre un superagente de Franco que ha permanecido congelado durante más de 60 años y despierta en una España que poco o nada se parece a la suya. Se echa en falta que ¡García! profundice más y mejor en el agitado momento político y social que vive nuestro país, pero al menos está muy por encima de la media de producciones que la marca HBO ha firmado hasta ahora en España.

13. Apagón (Movistar Plus+)

La serie más ambiciosa de Movistar Plus+ en 2022 es también la más irregular, que no peor. A pesar de contar con cineastas de primer nivel, esta ficción distópica sobre un mundo sin electricidad peca de lo mismo que la mayoría de antologías con capítulos independientes. Es decir, de sufrir profundos altibajos entre los mejores y los peores. Además, la cercanía y las similitudes con el El Colapso tampoco juegan a su favor, aunque al menos Apagón cuenta con una sofisticación superior a la de la mayoría de serie españolas y con episodios tan trepidantes como el primero, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, que bien merece estar por sí solo entre los mejores del año.

12. Ser o no ser (Playz)

Mientras TVE parece no encontrar esa serie que conecte con los espectadores de La 1 y se convierta en un éxito de crítica y audiencias, RTVE Play / Playz son, otro año más, el escaparate de los mejores productos de ficción de la TV pública. Si bien la buena evolución de la plataforma se ha visto algo estancada por la gestión de Tornero, este 2022 sí ha dado un muy buen fruto con Ser o no ser. Esta serie juvenil protagonizada por el actor trans Ander Puig, actualmente en Élite, es un retrato sobre la transexualidad hecho con gran delicadeza. Un ejercicio brillante de ficción y servicio público destinado a educar la mirada de una sociedad que todavía no ha empatizado con las personas transexuales.

11. Fácil (Movistar Plus+)

Si hay una serie de esta lista que no lo tiene Fácil para conectar por igual con todo tipo de público es precisamente lo nuevo de Movistar Plus+ con Anna R. Costa tras Arde Madrid. Esta adaptación de la novela Lectura fácil, de Cristina Morales, es un proyecto valiente y directo que pone a las personas con diversidad funcional en el centro del relato. Una serie que va de lo tierno a lo hilarante para contar cómo es la vida de cuatro amigas en un piso tutelado, resultando por momentos incluso incómoda, y en la que Natalia de Molina sobresale con el que posiblemente es el papel más complicado de su carrera.

10. Entrevías (Telecinco)

Ni la crisis de Telecinco ni el difícil momento de la ficción en abierto han podido acabar con el idilio entre José Coronado y el canal de Mediaset. Serie que hacen, serie que triunfa. Y Entrevías, que también ha funcionado muy bien en Netflix, no es una excepción. Porque esta especie de Gran Torino “a la madrileña” con aroma a western sabe mantener enganchado al respetable a pesar de sus 75 minutazos por capítulo. Algunos momentos y actuaciones deslucen el resultado final, sí, pero Coronado con su Tirso Abantos y Luis Zahera con Ezequiel, acaso el personaje más magnético de la función, se las apañan para compensar cualquier imperfección y demostrar que, en 2022, un productor hecho por y para el abierto aún puede ser un gran éxito. La tercera temporada ya está en marcha.

9. Sagrada familia (Netflix)

Tras fallar el tiro con Alguien tiene que morir y Érase una vez… pero ya no, Manolo Caro vuelve a su mejor nivel gracias a este thriller culebronesco con ínfulas “almodovarianas”, gran influencia del creador mexicano. Más allá de esto, Sagrada familia es un sólido ejercicio coral que despunta por su reparto, encabezado por Najwa Nimri, su estudio de la maternidad y por ciertas tramas amorosas acompañadas con escenas muy potentes.

8. Rapa (Movistar Plus+)

Tras triunfar a lo grande con Hierro, uno de los mejores thriller -si no el mejor- de los últimos años en el panorama patrio, los hermanos Pepe y Jorge Coria han estrenado este 2022 Rapa, la llamada serie 'heredera' de su primer éxito -también para Movistar Plus+- y que encuentra precisamente en esta etiqueta y en las inevitables comparaciones su mayor piedra en el camino. Sin entrar a valorar si está o no a la altura de las expectativas, lo cierto es que esta ficción protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, y ambientada en Galicia, es un thriller sólido, efectivo y con un dúo protagonista sobresaliente. La segunda temporada ya está en marcha.

7. El inmortal (Movistar Plus+)

La guinda de este 2022 para Movistar Plus+ la pone El Inmortal, un proyecto inspirado en Los Miami y nacido con la etiqueta de “otra serie de narcos” que, sin embargo, logra aportar y trascender más allá de su tema vertebral. Como ya analizamos, la ficción protagonizada por Álex García aporta humanidad a una historia inhumana, la de la banda criminal que atemorizó Madrid en los noventa, y logra retratar con perspectiva la que es también una parte de nuestra historia. La plataforma ya está preparando su segunda temporada.

6. La novia gitana (Atresplayer Premium)

El 'premio' a mejor thriller español del año se lo lleva La novia gitana, una serie que adapta el best seller de Carmen Mola con el sello de Paco Cabezas y que logra sobresalir entre las demás de su género por la solvencia de sus tramas y la atmósfera de sus ocho capítulos. Cabe destacar la magnífica interpretación de Nerea Barros como la inspectora Elena Blanco y el buen trabajo del equipo de guion, que ha convertido una novela oscura y adictiva en una ficción audiovisual con identidad y raíz, como analizamos en nuestra crítica. Ya están preparando la segunda parte, basada en el libro La red púrpura.

5. Intimidad (Netflix)

En el primer año de Netflix sin La casa de papel, la plataforma ha tratado de cubrir el vacío con un buen puñado de estrenos españoles de los que muy pocos han logrado trascender. Uno que sí lo ha hecho, y ya no a nivel mediático sino en lo que respecta a su mensaje, es Intimidad. Protagonizada por unas impecables Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez, Verónica Echegui, Ana Wagener y Yune Nogueiras, esta ficción profundiza con acierto en los límites de la privacidad y la indefensión a través de las historias paralelas de dos mujeres que se enfrentan a un juicio público y mediático por una cuestión tan privada como la intimidad. Un relato crudo, delicado y directo que navega en la parte más machista de una sociedad que presume de lo contrario.

4. Días mejores (Amazon Prime Video)

Tras despuntar en 2021 con la brillante -y tristemente cancelada- Reyes de la noche, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor se consolidan como unos creadores a tener muy en cuenta con esta serie sobre un heterogéneo grupo de pacientes que comparten sus vivencias en una terapia de duelo. Días mejores es una producción digna de ser alabada por normalizar el hecho de ir a terapia, tan importante en estos días. Además, es una ficción magnífica a muchos niveles: interpretativo, de guion, de personajes y por saber ser dramática sin renunciar a la comedia ligera. Una serie encantadora que, afortunadamente, volverá próximamente con una segunda temporada.

3. Las de la última fila (Netflix)

Contaba Daniel Sánchez Arévalo a verTele que sentía que tenía una deuda pendiente con el universo femenino. La ha saldado, y de qué manera, con Las de la última fila, una serie para reír, llorar y aprender con cinco mujeres maravillosas. Un canto a la vida, a la amistad y al amor entre un grupo de amigas de la infancia que no pasan por su mejor momento, pero que logran desafiar sus miedos demostrándose que siempre habrá personas que estarán ahí para todo, y que “esto también pasará”. Una ficción que con su equilibrio medido entre la comedia y el drama consigue tocar la fibra y hacer de su visionado una más que bonita experiencia.

2. No me gusta conducir (TNT)

TNT hace pocas series, pero muy buenas. Tras triunfar con el universo de Juan Carrasco y ganarse los aplausos con Maricón perdido, la cadena de pago se ha apuntado este año un nuevo tanto con otra comedia: No me gusta conducir, la primera serie creada por Borja Cobeaga, Una ficción divertidísima, pero también emotiva, con la que es muy fácil conectar desde el primer minuto. Juan Diego Botto brilla en el papel principal, aunque los mayores elogios los merece David Lorente y ese “educador” de autoescuela llamado Lorenzo, uno de los personajes más divertidos y entrañables que ha dado la ficción española en los últimos años.

1. La Ruta (Atresplayer Premium)

Más que una serie sobre 'La ruta del bakalao', la ficción de Atresmedia es una serie de personajes ambientada en 'La ruta del bakalao'. Esto deja a un lado las referencias musicales de la época -las hay, pero en una cantidad reducida- para centrarse en un quinteto de amigos y sus vivencias dentro y fuera de las discotecas que formaron parte de la también conocida como 'Ruta Destroy'. Un enfoque menos esperado, quizás, pero que se salda con enorme éxito gracias a tres de esos jóvenes protagonistas: Marc (Àlex Monner), Lucas (Guillem Barbosa) y Toni (Claudia), cuyas modélicas construcciones y entregadas interpretaciones merecen ser aplaudidas de principio a fin. Si a esto le unimos el acabado visual, con imágenes tan potentes que cuesta quitarse de la cabeza -ese baile final del capítulo 6-, el balance que deja La Ruta no es el de una serie perfecta, pero sí el de una ficción mágica y especial que consigue lo que solo logran las grandes ficciones: que queramos verla otra vez. Un plan muy apetecible mientras esperamos a la ya confirmada segunda temporada.