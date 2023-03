'Rapa' presenta y pone mes a su segunda temporada en Movistar Plus+, y desvela sus primeras imágenes

Movistar Plus+ presentó este martes el primer episodio de la segunda temporada de Rapa en la VI edición del Festival Crossover. Cultura de Series, y ha anunciado la fecha a la que llegará la serie a la plataforma: el próximo mes de junio.

Además, se confirmó el nuevo proyecto de Movistar Plus+ coproducido junto a Portocabo: la miniserie Garbo, creada por el mismo equipo creativo de Rapa y Hierro: Pepe Coira, Fran Araújo y Jorge Coira. Contará la historia real de Juan Pujol, un agente doble español que fue clave para que los aliados ganasen la II Guerra Mundial.

En el acto estuvieron presentes los actores protagonistas Javier Cámara y Mónica López, acompañados de los productores ejecutivos Susana Herreras (Movistar Plus+) y Alfonso Blanco (Portocabo). “Lo más interesante ahora es que tenemos dos tramas, le da mayor vitalidad a la temporada”, ha comentado Cámara. En cuanto a la relación entre Tomás y Maite: “No hay una relación como en otras series, no se besan. Me gusta que se acerquen un poco más ahora, aunque en realidad, se pelean todo el rato”, ha comentado el actor.

“Me gusta de la serie que sea rural, con esa luz y ese paisaje, es un personaje más que le aporta valor a la serie. En la segunda temporada estamos en Ferrol, una ciudad con una personalidad apabullante”, ha comentado por su parte Mónica López.

Susana Herreras ha destacado que “es un género este del thriller criminal que atrae a un gran público, pero hay dos diferenciales al trabajar con Portocabo: el amor a los personajes y la adicción por mostrar la realidad”.

“En esta segunda temporada, la sargento Maite se enfrenta al reto de adentrarse en el Arsenal Militar para investigar un crimen. Tuvimos el privilegio de poder rodar esta trama íntegramente en el Arsenal, en sus propias instalaciones y mostrando el gran poderío visual de este escenario único”, ha avanzado Alfonso Blanco.

Sinopsis de la temporada 2 de 'Rapa'

La trama de los nuevos episodios, los seis que componen la nueva tanda, lleva a Maite y a Tomás a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético rígido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

Este thriller policíaco creado por Pepe Coira y Fran Araújo, cuyo rodaje finalizó en diciembre, cuenta en esta segunda temporada con Rafa Montesinos y Marta Pahissa en la dirección.

Junto a Javier Cámara y Mónica López, completan el reparto, entre otros, Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Darío Loureiro, Iolanda Muíños, Chisco Amado, Adrián Ríos, Lara Boedo y Fran Lareu.