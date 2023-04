Raquel Bollo abandonó el plató de 'Fiesta' entre lágrimas tras discutir con Isa Pantoja y Alexia Rivas

Este domingo Fiesta vivió momentos de tensión debido a los desencuentros que protagonizó Raquel Bollo con Isa Pantoja y Alexia Rivas. Una discusión que acabó con la salida de la sevillana del plató.

El programa inició su recorrido en la tarde tratando el altercado de Isa Pantoja en la Feria de Sevilla, quien comenzó dando explicaciones de lo sucedido. Raquel Bollo dio una opinión discordante a la de la hija de la folclórica, obligando a Isa Pantoja a volver a explicarse.

“Eso ya lo hemos superentendido todos. Lo que no acabamos de entender es lo que os pasa a vosotras dos. Porque esto va mucho más allá de Supervivientes y de tus hijos y de tu novio. Yo que estoy en medio puedo decir que hay una tensión entre las dos”, comentó Emma García, percatándose del mal rollo entre ambas colaboradoras.

“Tratan a Isa como una Pantoja de segunda categoría”

El programa comenzó a poner vídeos de Supervivientes, recordando momentos clave. Un debate en el que Alexia Rivas ofreció su opinión en contra de Manuel y Alma Bollo. “Objetividad cero”, dijo Raquel Bollo, invalidando la opinión de su compañera. “Entiendo que no te guste mi opinión, pero no estamos para juzgarme a mí porque yo no estoy concursando”, comentó Alexia Rivas. Tras lo que comenzó el rifirrafe entre ambas. La presentadora recondujo el debate, y trató que se centrasen en los vídeos del reality, pero la opinión de Aurelio Manzano de que “tratan a Isa como una Pantoja de segunda categoría” dinamitó el intento.

La colaboradora admitió que no se sentía así, pero las opiniones del colaborador acrecentaron el clima. “Si Isa contara públicamente cómo ha sido el comportamiento de tu hijo durante muchos años con ella en público y en privado, tu hijo no solo pierde el concurso, sino que tiene que irse a Tailandia a vivir”, comentó.

Sin embargo, Isa Pantoja trató de distanciarse de la opinión, y mantener las aguas calmadas: “Estamos llevando esto por un lado que... yo pensaba que estábamos aquí para hablar de Supervivientes”. Raquel Bollo acabó afeando la conducta de la colaboradora por no desmentir la información de su compañero.

“Tienes la oportunidad de dejarlo claro, y estás diciendo ”no tengo por qué hablar“, dijo elevando la voz la sevillana. ”No me grites“, dijo Isa Pantoja, mientras que Aurelio Manzano se dirigió a Raquel Bollo diciéndole: ”El silencio te beneficia“. ”Eso es una amenaza“, declaró Emma García, mientras la tensión se acrecentaba.

“No te lleves por delante a la familia”

“Dejad a Manuel tranquilo y si tú quieres el maletín, no te lleves por delante a la familia”, insistió Raquel Bollo con gritos dirigidos a la hija de la folclórica, que trató de mantener un tono de voz normal. Isa Pantoja acabó explicándose: “No puedo hablar del tema porque tendría que hablar de algo muy feo, y, sobre todo, de una persona que no puedo mencionar”.

Sin embargo las declaraciones no le sirvieron a Raquel Bollo, que trató que la imagen de su hijo Manuel quedase limpia: “Dime qué te ha hecho Manuel, que a Manuel sí se le puede nombrar”. “No me ha hecho nada”, declaró su compañera. “¿Te ha insultado? ¿Te ha maltratado?”, prosiguió Bollo, tras lo que añadió: “Déjalo claro, porque por un concurso no vale todo”.

La tensión aumentó, y ambas tertulianas acabaron discutiendo a gritos tras la insistencia de la sevillana. “No, Raquel, ya está. Ya está porque es un tema muy feo”, afirmó entre gritos la hija de la folclórica. A los pocos minutos, el programa se fue a publicidad, y tras regresar al directo, el formato desveló a los espectadores que Isa Pantoja había roto a llorar durante la pausa.

Aurelio Manzano contó en directo un comentario que hizo Raquel Bollo y que no se vio. Lo que habría provocado las lágrimas de la tertuliana: “Ha dicho que Isabel Pantoja la había llamado muchas veces para que dijera cosas malas de Isa Pantoja”. Raquel Bollo puntualizó, y afirmó que “fue una vez”. El confrontamiento fue a más, hasta que la opinión de Alexia Rivas terminó por hacer estallar aún más la situación.

Raquel Bollo abandona el plató entre lágrimas

“Lo primero, no me parece que por ser madre haya que defender todo lo que hagan tus hijos. Punto número dos, creo Raquel que deberías tener un poquito más de humildad tratando a tus compañeros porque estás invalidando la opinión de tus compañeros. Punto número tres, creo que crees que por gritar más, montarla más, y ponerte como una chabacana y una verdulera vas a tener razón”, declaró.

“¿Podemos no insultar? Yo no te he insultado”, fue la reacción de Raquel Bollo. “Te he descrito, y tú me has llamado sibilina”, añadió Rivas. El programa se fue a publicidad, y al regresar, Emma García desveló que la empresaria había abandonado el plató entre lágrimas.

“Por esas dos definiciones que has hecho de su actitud, ¿por qué no las retiras?”, le pidió la presentadora a Alexia Rivas, que abandonó el plató para pedirle disculpas a su compañera. Raquel Bollo las aceptó, aunque declaró que “lo que me tiene así son las injusticias”. Las colaboradoras regresaron a plató, y el debate entre las tres tertulianas finalizó con sinceridad, y con los ánimos más calmados.