Raquel Bollo arremete contra 'Sálvame' en directo y recula en 'Supervivientes': “¿Rocío Carrasco es maltratada y yo?”

Este martes, Sálvame finalizaba su emisión televisiva de forma abrupta tras los gritos de Raquel Bollo fuera de plató, por la visita de Rocío Cortés, la hija de Chiquetete.

La invitada se sentaba por primera vez en el programa, para hablar de muchos temas relacionados con la colaboradora: se ofreció a hacerse pruebas de ADN para establecer la paternidad de Alma Bollo, cuestionó el tiempo que Bollo ha dedicado a sus hijos, la culpó de que Chiquetete no les viera y lanzó un reproche a Manuel Cortés por algo sucedido en el entierro de su padre.

Incluso, Cortés aseguró en el programa que, entre otras muchas cosas, la madre de Alma y Manuel entró una vez en su casa y quemó todo lo que había dentro.

Paralelamente a la entrevista, Raquel Bollo llegaba a las instalaciones de Telecinco para acudir como colaboradora a Supervivientes y, sobre las 18:50 horas, antes de terminar Sálvame para dar paso a 25 palabras, se empezaron a escuchar gritos por los pasillos. Terelu Campos y Belén Esteban salieron de plató para comprobar que era Raquel Bollo totalmente fuera de sí, atacando al programa por dar voz a la hija de Chiquetete:

“Sois unos sinvergüenzas todos. He estado ahí quince años dando el callo... Rocío Carrasco es una mujer maltratada y yo con tres sentencias y ¿me seguís trayendo a gente? Pues las demandas siguen, y que no quiero que piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa que me estoy defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y vosotros me habéis seguido maltratando mucho. Me da igual Telecinco y su madre... Ya está bien, que habéis echado a colaboradores por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis”, exclamaba.

Hecha una furia no quiso ni que Terelu se le acercara, mientras que Belén Esteban lamentaba la situación e intentaba tranquilizarla. El programa cortó la conexión con ella, para dejar unos segundos del plano genérico de plató y dar paso al concurso.

El espacio continuó en MiTele Plus, con las siguientes palabras de Terelu: “Ni media... Resulta que llevo aquí toda la tarde poniendo en duda que Raquel sea la culpable de todo y ahora... Anda ya, venga ya Raquel. Conmigo no. He dado mucho la cara y ahora me siento una gilipuerta por dar la cara por quien a lo mejor no lo merece”. Y animó a cambiar de tema.

La disculpa de Raquel Bollo horas más tarde

Tres horas después, arrancaba la gala 12 de Supervivientes: Tierra de Nadie con Bollo entre las colaboradoras de plató. Carlos Sobera le daba la palabra y ella, antes de comentar el reality, pedía aclarar lo ocurrido:

“Me gustaría pedir disculpas a los espectadores y sobre todo a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas”, lamentaba.

Tras sus palabras, el público estallaba en aplausos y tanto el presentador como ella continuaban con los otros temas vividos en Honduras.