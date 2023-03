Raquel Bollo se estrenó como colaboradora de 'Fiesta' con lágrimas y enfrentamiento con Alexia Rivas

Fiesta presentó este domingo a su nueva colaboradora, Raquel Bollo, que en su primer día tuvo una disputa con Alexia Rivas, a quien no dudó en calificar como “mentirosa”.

Emma García fue la encargada de presentar al nuevo fichaje del formato: “Es empresaria, madre y guerrera”. “Es de las que habla con el corazón, y de las que dice lo que siente”, añadió la presentadora antes de saludar a Raquel Bollo, quien afirmó que estaba nerviosa antes de comenzar su primer día de trabajo en Fiesta.

Uno que estuvo marcado por el encontronazo con Alexia Rivas. Este tuvo lugar cuando el programa abordaba los enfrentamientos de los hijos de Raquel Bollo, Manuel Cortés y Alma Bollo, en Supervivientes, con Asraf. El programa emitió un vídeo de la discusión entre Manuel y la pareja de Isa Pantoja, quien el pasado viernes también se pronunció sobre los enfrentamientos. Tras ello, Raquel Bollo comenzó su turno de palabra y lo usó para afear la conducta de ambos: “No me ha gustado ninguno de los dos”.

Tras ello, la colaboradora puso sobre la mesa el enfrentamiento que tuvo en Tierra de nadie con Alexia Rivas e Isa Pantoja en cuanto a las disputas de sus hijos con Asraf, donde la colaboradora se sintió atacada. Emma García intentó reconducir el debate a la discusión de los supervivientes preguntando si el conflicto viene de fuera, y Raquel Bollo quiso aclarar que no.

“Yo a mi hijo no le he advertido de nada porque con Asraf he trabajado aquí, y no solo he tenido una buena relación, sino que he sacado la cara por él muchas veces”, comentó la tertuliana. Tras ello, pasó a hablar sobre Isabel Pantoja, momento en el que fue interrumpida por Alexia Rivas: “Estás hablando de lo de fuera todo el tiempo”.

“Yo no sabía que había este movidón entre vosotras”

La periodista defendió su papel en la disputa en Tierra de nadie frente a la empresaria: “Yo puedo tener mi opinión como colaboradora de Supervivientes de que a mí no me ha gustado cómo ha actuado Manuel Cortés Bollo”, y añadió que “cuando al día siguiente me guste como actúa, lo diré”.

“Manipulas”, declaró tajantemente Raquel Bollo, y lo que al principio iba a ser comentar lo sucedido en Supervivientes, pasó a convertirse en un enfrentamiento directo entre ambas. “Yo no sabía que había este movidón entre vosotras”, declaró la presentadora ante el visible conflicto. Tras ello, Raquel Bollo acusó a Alexia Rivas de atacar a sus hijos por su amistad con Isa Pantoja, y por compartir ambas representante: “Llevas la misma representante. Isa no le da a los primos, y tú los machacas”.

“A mí nadie me dice lo que tengo que decir, ni siquiera mi madre, así que imagínate mi representante”, se defendió Rivas. Emma García trató de reconducir el 'cara a cara', recibiendo la declaración de la joven colaboradora de que ella quería centrarse en el concurso. Esto motivó el enfado de Raquel Bollo, quien comentó lo siguiente: “Me pongo negra, pero cómo vas a decir que quieres centrar esto en el concurso si me distéis el otro día por lo de fuera”.

“Hacía tiempo que no vivía un momento así”

“Estáis mintiendo y manipulando”, añadió después Raquel Bollo en relación con el vídeo de la discusión de Asraf y Manuel, donde la nueva colaboradora se queja de que están cambiando las palabras de su hijo. “Os estáis olvidando de la palabra 'al revés'”, explicó. “Raquel, por mucho que tú quieras, yo no voy a tener nada personal contigo, ni nunca voy a ir por nada personal contra ti, estoy comentando el reality”, dijo Alexia Rivas, quien le preguntó después que por qué gritaba.

“Estáis manipulando, por eso me pongo así”, comentó el nuevo fichaje de Fiesta, que tras el comentario de la periodista “estás metiendo cosas de fuera”, volvió a enfadarse y elevó más el tono. Tras ello, declaró: “No voy a permitir que manipules un vídeo”. El enfrentamiento fue a más, y Emma García tuvo que intervenir, e incluso llegó a levantarse del asiento: “No me gustaría que esto se convirtiera nada más entrar en una disputa”.

“Yo no quiero que me haga protagonista de ninguna disputa, solo quiero que sea Supervivientes”, declaró Alexia Rivas. “La presentadora se está poniendo de los nervios”, dijo Emma García, que propuso que estaría bien que se pusieran en algo de acuerdo. Tras ello, la periodista quiso zanjar el tema, y relató lo ocurrido al final de Tierra de nadie con Raquel Bollo, donde le dijo en broma: “Vas a ser la Arelys de esta edición, que tanto decían que no iba a acabar juntos, y al final han acabado juntos”.

Relató que le pidió perdón por el comentario a Raquel Bollo, aunque esta última terminó por llamarla “mentirosa” justo después, justificándose en que durante su relato omitió frases. “Me he cansado, hacía tiempo que no vivía un momento así”, concluyó la disputa Emma García.

Raquel Bollo se emociona hablando de sus hijos

Tras ello, la colaboradora se emocionó en plató hablando de sus hijos, admite que no soportan que estén pasándolo mal, además, de las críticas que están recibiendo. “Tengo impotencia de que a mis hijos les han puesto muchos cheques”, comentó, tras admitir que si quisieran podrían estar trabajando en televisión “ganando mucho dinero”.

“Mis hijos no han hablado nunca, ni de su primo, ni de su prima, ni de su tía”, prosiguió volviendo a poner sobre la mesa que sus hijos no hablan de cosas de fuera. “Son los únicos que han vivido, y los únicos que no han hablado”, añadió visiblemente emocionada. Tras ello volvió a dirigirse a su compañera: “Me da igual que Alexia defienda a quien quiera, no tengo nada personal. Pero no me pueden decir en la cara que mi hijo ha metido lo de fuera porque se escuchan muchas cosas en la Palapa”.

“Lo harán mejor o peor, pero van a corazón abierto y no tienen filtros. El otro (Asraf) tiene el culo pelado de realities”, concluyó. Tras ello, la empresaria declaró que lo que está sucediendo no ha afectado a su relación con Isa Pantoja, aunque le hubiera gustado hablarlo el otro día en Tierra de nadie. “Me afectó que no pude hablarlo con ella. Tengo agobio del otro día de la impotencia de que no me dejabais, y me negabais lo que se veía en el vídeo”, explicó con lágrimas en los ojos. Por su parte, Alexia Rivas trató de dejar claro que no tiene nada contra ella, y que solo quiere expresar su opinión, y que lo hará lo mejor que pueda y “con toda la educación del mundo”.

Sin embargo, Raquel Bollo volvió a afear la conducta de la joven a la hora de comentar el vídeo: “Como periodista estás en la necesidad de decir la verdad”. Tras ello, Alexia Rivas se apartó de la disputa y prefirió mantenerse en silencio.