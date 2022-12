'Reacción en cadena' se duplica en 2023 en Telecinco con nueva edición en el access prime time

Telecinco comenzará 2023 duplicando la ración de Reacción en cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi sumará, a su edición diaria habitual de las 20:00 horas, una adicional en el access prime time, a las 22:00 horas.

Así lo ha anunciado la cadena, que emplea el formato producido por Bulldog TV para rellenar esta franja que durante la última semana ha estado ocupada por los Reencuentros de La isla de las tentaciones 5. Se aprovecha, además, de las vacaciones de El Hormiguero durante la recta final del periodo navideño.

DOBLE EMISIÓN 💥 A partir del lunes doblamos la diversión y la tensión emitiendo dos programas: el lunes a las 20:00 y a las 22:00 horas 📺 Con @ionaramendi en @telecincoes ⛓ https://t.co/WaFY6HTydE pic.twitter.com/z3A0yKJmVa — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) 30 de diciembre de 2022

'Reacción en cadena' no logra activarse en sus primeras dos semanas

El programa tendrá así la oportunidad de relanzarse y descubrirse ante nuevos públicos, tras haber sufrido en sus dos primeras semanas de emisión en las tardes de Telecinco. Haciendo tándem de concursos con 25 palabras, a las 19:00 horas, a Reacción en cadena le ha tocado la difícil tarea de hacer frente a Pasapalabra a última hora de la tarde.

En su primera jornada ya pagó caro su difícil contexto, congregando a un 7.5% de cuota y 895.000 televidentes, firmando uno de los estrenos más débiles de Telecinco en sus intentos por competir contra el formato de Antena 3 conducido por Roberto Leal. Tras nueve entregas, promedia un 6.3% de cuota de pantalla y 721.000 espectadores.

Promedios de 'Reacción en cadena' en sus entregas hasta la fecha

19/12/2022: 7.5% y 895.000

20/12/2022: 7% y 814.000

21/12/2022: 6.2% y 690.000

22/12/2022: 5.8% y 641.000

23/12/2022: 6.8% y 680.000

26/12/2022: 6.3% y 766.000

27/12/2022: 6.1%y 700.000

28/12/2022: 5.6% y 632.000

29/12/2022: 5.8% y 670.000

Cabe decir que Aramendi ya dejó claro, partiendo de su propia experiencia con El cazador en TVE, que un concurso de nuevo cuño necesitaba de paciencia para asentarse: “Estamos a una tanto Mediaset como yo: creemos en lo que hacemos, están satisfechos con el resultado de producto, y yo también. Tenemos la oportunidad de que esto cuaje y para ello no hay otra fórmula que la paciencia y dejarle tiempo. Si no, las cosas no se asientan”, advirtió en una entrevista con verTele.