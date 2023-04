El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 6' asombró con la reconciliación de dos parejas y “la relación más corta”

La isla de las tentaciones puso punto y final definitivo a su sexta edición en Telecinco con el habitual reencuentro de las parejas, seis meses después de las grabaciones en República Dominicana.

La final allí, acabó frente a Sandra Barneda con una única pareja saliendo de la mano - Manuel y Lydia-; con las rupturas de Laura y Alejandro y Naomi y Adrián; y el nuevo amor de Álex que, tras despedirse de Marina, decidió marcharse de la mano de Yaiza. Pero en la actualidad, eso había cambiado mucho.

Así lo demostró Álex al vivir “la relación más corta de España” con Yaiza, la asombrosa segunda oportunidad entre Naomi y Adrián y hasta la ruptura en directo de Marina, entre otras rarezas del reencuentro.

Elena y David provocan la huida de Barneda, y la (no) relación con María

La Barbie y el Ken se reencontraron en el chalet, tras protagonizar una de las rupturas más dolorosas que se recuerdan. Pero antes entró ella a saludar a Sandra Barneda, mientras él escuchaba en una sala aparte. “Lo pasé muy mal pero he aprendido a quien no me quiera, no la quiero a mi lado”. Al recordar que había protagonizado uno de los momentos más complicados del reality, tras su desmayo, explicó que “fue muy duro pero había valido la pena pasarlo. La situación me pudo porque creía en él pero ver que caía fue un shock”.

Barneda confesó que nunca había visto algo así al ver esa caída de la joven: “Me sentí paralizada y sentí que algo se te había roto” y ella afirmó. “Me ha costado muchísimo superarlo porque lo pasé fatal, pero no lo he vuelto a ver desde entonces. Me dijo que me seguía queriendo, en el avión nos dimos un beso, y me dijo que se iba de viaje y descubrí por redes que estaban juntos con María. Ahí le pedí que no me hablara más”. Tras ello, Elena aseguró tener una relación “nula” con David y sentir “cero” por él.

Seguidamente, ella se marchó a la sala y fue David el que entró a hablar con Sandra con una versión muy distinta. “Dejamos de hablar porque me enteré que se había estado liando con un chaval durante dos meses antes de la isla. Por eso cortamos el trato y todo”, argumentó.

Recordó que entró a la experiencia “enamorado de Elena”, pero conoció a una chica que le gustaba y no pudo evitarlo. “María me acabó gustando a un nivel extremo y sabía que no me lo iba a perdonar nunca pero ahora me da absolutamente igual porque su madre también sabía que estaba con otro chaval”. Eso sí: David coincidió en que se besaron en el avión, que ella quería volver con él pero él estaba hecho un lío.

Momento en el que entró Elena: “Está claro que quieres limpiar tu imagen. Cuando empezamos a conocernos, estábamos a distancia, no había nada claro, con el confinamiento se enfrió y estuve con un chico, pero él lo sabía...” y él interrumpió riéndose, así continuamente sin dejarle hablar. “David te voy a pedir que respetemos los turnos”, advirtió Sandra. Él empezó a hacer aspavientos al no creerla, ella gritaba para que se callase. La presentadora les pedía que se tranquilizaran porque “hacían el ridículo”.

Ella se derrumbaba asegurando que es buena que ella no hace eso, David recriminaba que no la creía. Hasta que Barneda acabó levantándose y yéndose: “Es la primera vez que tengo que abandonar un plató, no os vais a poner de acuerdo. Tenemos que dejarlo ahí y nos centramos en lo que ocurrió después de la isla”. Pero continuaron sin entenderse y la presentadora se despidió de Elena.

Segundos después llegó María: “Nosotros en la isla vivimos algo muy intenso. Necesitamos saber si solo era allí o fuera también. En el momento en que lo vi sentí incluso más que lo que había sentido y me demostró que me quería”. Al ser preguntados por si están juntos: “A mí me da miedo meterme en una relación para toda la vida”, respondió él. “No somos novios, pero nos queremos, respetamos y estamos conociéndonos”, añadió ella.

Los dos se emocinonaron al mirarse a los ojos y confesarse lo que se querían: “Entré soltera y me enamoré. Me hacer mejor persona”, confesó ella. Y David lo confirmó: “Ella me impulsa, la quiero”. Unas palabras que les provocó una sonrisa y se marcharon juntos con una conclusión de David: “El Ken se ha hecho mayor y necesita una mujer de verdad”.

Álex y Marina protagonizan una surrealista segunda ruptura

Marina llegaba al salón y saludaba a Barneda. Tras ver un resumen de su paso por la isla, la joven transmitió nervios: “Nos hicimos mucho daño. Empezamos mal desde el principio y todo fue por reproche y rencor. Me dolía que con Yaiza tenía gestos que yo le pedía y conmigo no lo hacía. Pero no borraría nada de eso porque ahora soy quien soy por aquello”.

Momento en el que Álex interrumpió la conversación. Se sentó junto a Marina y dio su versión: “Fue una experiencia dura para los dos pero no fue todo culpa mía”. Ella alegó que las primeras imágenes que vio acercándose a una chica, siendo su novio no ayudaron, y él también argumentó que fueron sus formas las que la lanzaron a ello.

Él pudo ver el resumen de su relación con Yaiza en la isla: “No me siento orgulloso. Siento vergüenza porque todo el mundo viera eso pero yo pensaba que con Marina estaba todo roto. No estaba enamorado de ella pero me resultaba hipócrita abandonar la isla solo después de todo lo que habíamos vivido”.

Preguntados por lo que ocurrió tras la hoguera: “Llegamos al aeropuerto, vi a Marina mal, yo la quería, fui a hablar con ella, volamos juntos y nos enrollamos, nos liamos, de todo. Decidimos volver”. Ella añadió: “Al mes me entero que Álex me es infiel con otra. Nos dimos un tiempo y yo vi a Manu pero no nos liamos. Volvimos con Álex y ahora estamos bien. Con nuestros más y nuestros menos”.

Al entrar Manu contó otra versión: “Sí que nos liamos, nos hemos visto dos o tres veces y me dijo que no dijera nada en el programa”. En ese instante Marina enfureció diciendo que era todo mentira, llorando y jurándolo por su abuelo. “Si es verdad no salimos juntos de aquí”, aseguró y Barneda subrayó que Marina le había perdonado a él. La joven se marchó de ahí rabiando: “Aunque no te enseñe pruebas lo vamos a dejar”.

Manu se marchó y entró Yaiza para relatar lo que ocurrió tras marcharse juntos: “Duramos 8 horas, la relación más corta de España. Al día siguiente, en el aeropuerto se fue con ella. Lo pasé mal. Fue como un sueño y después se acabó. No revivo sentimientos porque ya no los tengo, me volví fría en el día del aeropuerto y me sentí engañada”.

Para concluir, la tentadora se dirigió a los dos: “Los veo iguales, tal para cual, os podéis querer pero os hacéis daño, no solo a vosotros, también al resto. Así que o aprendéis a quereros o dejarlo”. Al mirar a Marina: “Para que lo sepas, me llamó y me dijo que se había arrepentido de irse contigo en el aeropuerto”. Palabras que provocaron que rompieran en ese momento.

Laura siguió echando las culpas a Alejandro y se marchó con Saúl

Laura entró por la puerta para contar a Barneda que “no estaba enamorada de Alejandro pero sí de la forma que le trataba. Que no era una persona para mí. Cuando besé a Saul sabía que mi relación se había acabado”. Tras ello, explicó que ahora tienen una relación cordial y que un día tomaron un café.

Ella se marchó y llegó Alejandro con su versión de la historia: “Lo pasé muy mal, fue una experiencia muy dura porque estaba muy enamorado de ella. Puede que se enamorara de otro pero no entiendo las críticas que me hizo. Le tengo cariño y espero que ella también a mí”.

Barneda le mostró a Alejandro la charla que tuvo Laura y Saúl tras la hoguera, donde hablaron de intentarlo juntos. “Al verano no llegan”, aseguró el ex novio, aunque le deseó lo mejor. Tras sus palabras, se reencontraron con Laura y empezaron a discutir: “No veo normal cómo hablaste de mí. Yo quería casarme contigo”, le decía y ella argumentaba, “para ti el problema era yo, tú eras perfecto”.

Al no ponerse de acuerdo, entró Saúl dando la mano a Alejandro y besando en la boca a Laura. “Oficialmente somos pareja desde el 13 de septiembre y en noviembre nos fuimos a vivir juntos”, dijo el ya no soltero. “Creo que nuestra relación es muy diferente y durará más allá del verano”, respondió a Alejandro.

Este último se marchó y se quedó la pareja con la presentadora. “Eres un descubrimiento, no creía en las relaciones, me has devuelto la esperanza, eres la mujer de mi vida, con la que quiero un futuro”, confesó él. Y ella le miró a los ojos y el correspondió: “Tomé la decisión correcta, fue lo mejor que pude hacer. Quiero empezar algo bonito contigo y te amo muchísimo”.

Lydia y Manuel dieron la clave para salir “más unidos” de la isla

Los únicos que entraron juntos, de la mano, fueron Lydia y Manuel. “Nos peleamos mucho menos y la relación ha mejorado tras la isla, hemos aprendido que la base es la comunicación y la confianza”, concluyeron los dos sobre la experiencia. Tras ver las imágenes, él confesó que tuvo comportamientos de los que se arrepentía: “Las maneras de dejarme llevar con Miriam fueron exageradas”.

Mientras que ella tampoco se gustó al verse: “Los dos nos hicimos daño, era como una lucha por no entendernos. Al final teníamos que quitarnos las tonterías y recordar que éramos nosotros”. Ella explicó que lo que peor le sentó fue verle dejarse llevar, y él señaló que estaba confundido: “El momento del espejo me cegó”.

Él explicó que no había tenido contacto con Miriam, solo un mensaje que le envió para saber cómo estaba y Barneda le mostró un vídeo que ella le envió: “Espero que te alegre verme, recuerda no cohibirte por nada porque algo sientes si ves todas mis historias todos los días. Y Lydia recuerda que si ha puesto los cuernos una vez, los pondrá dos”. Unas palabras que les provocaron la risa porque ambos veían las historias de los compañeros juntos.

Los dos aseguraron que la experiencia les había unido: “He aprendido a valorar a la persona que tengo al lado”, dijo él. “Me di cuenta que mi vida era con él y la confianza que tenemos ahora es algo que no aprenderíamos de otra forma”, respondió ella. El consejo que les dejaron a las parejas fue que “mucha comunicación y confianza”.

La sorpresa de Naomi y Adrián, “más enamorados que nunca”

La última pareja en reencontrarse con Sandra fueron Naomi y Adrián. Ella se sentó primera en el sofá y tras ver un resumen de su experiencia no pudo reprimir las lágrimas: “Pensaba que lo tenía superado pero no me esperaba que cayera. Yo quería evadirme pero sufrí mucho. Me arrepiento un poco de lo de Napoli porque fueron imágenes muy fuertes”.

Sobre Napoli explicó que “solo fue atracción física pero no había nada más. Hace dos o tres meses que no nos vemos”. Y sobre Adrián: “En el aeropuerto lo vi destrozado, me vinieron los buenos recuerdos. Fuimos en el ave juntos a Valencia, aclaramos cosas y aprendí a no actuar tanto por impulsos. Ya sé que de amor no se muere nadie, porque al salir sentí que me comía el mundo”.

Ella se marchó y llegó Adrián junto a la presentadora. “No puedo hablar”, decía totalmente derrumbado tras ver imágenes. “A mí lo que me descuadró es que cada vez iba a más Naomi y en la casa apareció Keyla, estaba ahí, me hacía sonreír, olvidarme de todo y era una montaña rusa. Con Keyla estaba bien y en las hogueras me volvía a hundir”.

Sobre Keyla confesó que si no hubiera estado Naomi podría “haber llegado a más”. Y sobre Naomi le molestó que le reprochara cosas y que ella las hiciera “por mil. Yo la cagué pero ella más”. Entonces regresó ella entristecida: “Me decías que no te gustaba y ahora dices que hubieras tenido algo con ella”. Él la tranquilizó con un beso y dijeron que habían vuelto “más enamorados que nunca”, ante el asombro de Barneda.

Ambos explicaron que creían que lo habían superado, que durante mucho tiempo lo estuvieron hablando, mucho, muchísimo, hasta que decidieron dejarlo todo atrás y darse una nueva oportunidad. “Quiero volver porque no hay nadie como ella”.

En ese instante irrumpió Keyla: “Ahora sí que vienen curvas. ¿Dónde está la correa? Yo le escribí para decirle que tenía mi apoyo y le deseaba lo mejor y me hubiera gustado una respuesta”. También llegó Napoli pidiendo explicaciones a Adrián por haberle criticado, algo que él negó. Keyla y Napoli también bromearon con tontear ambos y se enzarzaron los cuatro de nuevo.

Tras despedir a los ex tentadores, Adrián la miró a los ojos y se sinceró: “Eres la mujer de mi vida, te quiero con locura y quiero estar contigo siempre”. Ella respondió: “Me siento afortunada de tenerte, nada ha podido con nosotros porque no se puede con el amor verdadero. Me siento especial con él, siento que es mi fan”, concluyó.