Otro reencuentro de 'Los Serrano' tras 17 años sin verse, con duda en el aire: “¿Quién atropelló a un churrero?”

Nuevo reencuentro de Los Serrano... y todo parece indicar que no será el último que veremos en los próximos meses. A falta de confirmar si se hará una reunión oficial con todos los protagonistas de la mítica serie de Telecinco, con motivo de los 20 años de su estreno en televisión, algunos de sus actores se están empezando a ver las caras en diferentes programas de la pequeña pantalla.

Hace unas semanas ocurría con Alexandra Jiménez (África) y Alejo Sauras (Raúl) en Déjate querer y este miércoles le ha tocado el turno a Fran Perea (Marcos) y Jorge Jurado (Currito). El malagueño fue sorprendido durante su entrevista en Showriano, programa de Movistar Plus+ presentado por Eva Soriano, por el que fuese su hermano pequeño en la ficción y con el que aseguró que no se veía desde hace 17 años.

La sorpresa de Jorge Jurado a Fran Perea

Todo comenzó cuando la humorista planteó al invitado un juego: tenía que intentar adivinar a lo largo de una prueba la identidad de un invitado sorpresa que él no sabía que estaba presente en el plató. Y acertó. Enseguida, Perea dio con el nombre de Jorge Jurado y este hizo su entrada en el estudio del canal de pago.

El andaluz se quedó muy sorprendido al ver a su antiguo compañero de ficción: “Vosotros estáis, así como muy normales para la situación que se está produciendo aquí”, aseguraba Perea, aclarando que no se veían desde que dejaron de trabajar juntos.

Durante la entrevista, Soriano propuso a los dos intérpretes un nuevo juego. Consistía en intentar acertar varias preguntas sobre las tramas de Los Serrano para ver quién sabía más sobre la serie.

“¿Quién atropelló a un churrero?”

La primera pregunta dejó claro que la memoria empezaba a fallarles: “En la temporada 8, uno de vosotros atropelló a un churrero en la serie con La Jamoneta [la camioneta de la familia], ¿quién?”, lanzó la presentadora.

Jurado señaló a Fran Perea, que coincidía con su compañero en que creía que había sido él. Pero ninguno de los dos estaba en lo cierto, había sido el personaje de Currito. “Me lo llevé por delante”, recordó el joven una vez rememoró la escena de la que estaban hablando.

Perea y Jurado acertaron quién de los dos “se peleó con 'el Panceta” y el andaluz venció a su compañero al adivinar que fue Currito quien casi “se carga la relación de sus padres con una redacción”.

Finalmente, Soriano pidió con humor a sus invitados que se miraran a la cara y se dijeran todo lo que no se han dicho durante los últimos 17 años: “Me alegro mucho de verte y te pido perdón por todas las collejas que te di cuando eras pequeño. ¿Te ha ido bien?”, le preguntó Perea. “Sí, me ha ido bien. Ahora que estamos aquí, ¿a ti también te siguen preguntado si te has guardado un jamón de aquella época?”, bromeó Jurado entre risas antes de que la presentadora los despidiese.