El regalo de Silvia Alonso a Broncano que oficializó su relación: “¡Me da pudor!”

Silvia Alonso regresó a La Resistencia para promocionar su nueva película Eres tú. Lo hacía confesando que la última vez que acudió al programa le provocó un “trauma” y para superarlo el “terapeuta le había dicho que regresara”. Aquella vez, ya era pública su relación sentimental con David Broncano y las indirectas sobre ello fueron constantes.

Quevedo desvela lo que le dijo Bizarrap una semana antes de sacar su tema con Shakira

Más

Por lo que en esta ocasión, ambos lo asumieron y “normalizaron” todo hasta tal punto que la actriz no tuvo reparo en hacerle un regalo tan privado que hasta le dio “pudor”.

Pero antes de entregárselo, ella pidió hacer promoción de su último trabajo, del que contó la sinopsis: “El protagonista tiene un don que cuando besa a una mujer, ve el futuro con ella. Entonces va continuamente conociendo a mujeres, dicen que es un crápula porque todo el rato lo va dejando todo, hasta que un día me besa por error y ve que soy la mujer de su vida pero soy la novia de su mejor amigo. Un poco como te pasó a ti”, dijo señalando al presentador.

¿Entonces la película está basada en hechos reales o no?



🌳Vaya🌳jardín🌳🌳@Silvinha_ac pic.twitter.com/22TWLsZotT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2023

El público rompió a aplaudir y Broncano confesó que no había visto venir el chiste. “Está yendo bien la entrevista”, comentó él y ella, ya mucho más relajada, respondía: “Al final follamos aquí”. Las risas fueron constantes y ella confesaba que se le hacía “raro” llamarle 'David'.

Tras la “promosió”, fueron al turrón del regalo y al verlo, el presentador no quiso mostrarlo a cámara: “Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas pero otra son cosas privadas. Estás loca”, bromeaba. Pero ella se lo cogía y lo enseñaba al público.

“Hace un año tuve covid, era su cumpleaños y te hice un cuadro con mucho amor, basado en una foto nuestra”, empezó relatando para explicar la razón de la sorpresa. “Me pareció un regalo increíble porque él me quedó bastante bien pero yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro... Lo pones en casa y venga quien venga puede ser cualquiera”, observó y él confirmaba.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2023

Pero sacó a la luz la decisión de su pareja: “Me dijo que no lo ponía en casa porque no quería poner nada figurativo. Lleva un año en un cajón y he pensado que como aquí pones todo lo figurativo que te trae todo el mundo, lo podías poner aquí”, pero Broncano se resistió hasta que ella lo enganchó en el centro de la mesa para que la cámara lo enfocara siempre.

“¿En qué hora habrá hecho una película esta muchacha?”, lamentaba el presentador con humor y añadía que solo faltaba la aparición de su suegra para pedirles que se casaran.