El reparto de 'Aída' se reúne por el aniversario del estreno y Mariano Peña defiende que la serie aún “está vigente”

El pasado lunes, 16 de enero, se cumplieron 18 años del estreno de Aída en Telecinco. Y para celebrarlo, varios de los protagonistas de la mítica serie se han reunido este fin de semana en una fiesta conmemorativa, como han hecho saber a sus seguidores a través de varios vídeos y fotos publicados en las redes sociales.

“No estábamos todos, pero fue un gran reencuentro”, ha asegurado Paco León (Luisma) junto al hashtag #AidaForever (Aída para siempre), que también han usado el resto de actores en sus publicaciones, y una imagen en la que aparece en compañía de David Castillo (Jonathan), Ana Polvorosa (Lore), Secun de la Rosa (Toni), Melani Olivares (Paz), Eduardo Casanova (Fidel), Miren Ibarguren (Soraya), Canco Rodríguez (Barajas), Pepa Rus (Macu) y, por supuesto, la protagonista de la serie, Carmen Machi (Aída).

“'Encuentro con los compis de Aida! ¡Para celebrar la vida, juntarnos, vernos, disfrutarnos! Amor y compañerismo”, ha comentado a su vez Secun de la Rosa en otra foto del reparto. “Hoy [por el sábado] hemos tenido un encuentro privado donde hemos reído y llorado. Hacía años, muchos años, que no ocurría este abrazo grupal. Estoy tan feliz que necesito compartir mi alegría. Amo a todos profundamente”, ha dicho a su vez Canco Rodríguez. Miren Ibarguren, por su parte, ha optado por subir un vídeo del reencuentro grabado por Paco León y en el que aparecen bailando y celebrando su reunión.

Encuentro con los compis de AIDA! Para celebrar la vida, juntarnos, vernos, disfrutarnos! Amor y compañerismo❤️ #emoción pic.twitter.com/WaLWoIelHs — secun de la rosa (@secundelarosa) 21 de enero de 2023

“Aída está vigente y es actual”

En las imágenes del reencuentro se echa en falta a otros protagonistas de Aida como Pepe Viyuela (Chema) y Mariano Peña (Mauricio Colmenero). Aun así, el segundo de ellos también ha querido rememorar estos días su etapa en la mítica comedia. Lo ha hecho en Socialité, donde ha hablado de sus compañeros como una “familia”, y de su experiencia en la serie, una de las mejores de su carrera.

“Empecé a ver que la gente quería a Mariano Peña a través de Mauricio Colmenero, y todavía, ¡todavía!, me siguen llamando Mauricio y me siguen llamando por la calle”, asegura el actor, que también reconoce su miedo inicial a interpretar al propietario del Bar Reinols, un hombre racista y xenófobo. “Cada vez que hablaba, con las perlitas que soltaba, me daba pánico. Yo decía ”pero esto es una barbaridad. Cómo digo esto, si yo soy muy respetuoso. Esto puede sentar mal“”

Sin embargo, el equipo le tranquilizó y Mariano Peña interpretó a Colmenero desde el primer y hasta el último capítulo. “Le debo mucho a Mauricio y Mauricio me debe mucho a mí, evidentemente. Le di mucho al personaje. Todo lo que pude y más. Por ejemplo, el tiri-tiri se me ocurrió a mí”, recuerda con cariño el actor, si bien reconoce que interpretar a Mauricio también ha tenido su parte negativa: “Creo que no tengo más demanda televisiva o cinematográfica por el personaje, pero pavo ya me lo he comido. Ya estoy contento”.

Aun así, Mariano Peña lamenta que Aida llegara a su fin en 2014: “Me hubiera gustado que no se hubiera dicho adiós a Aída. Sobre todo porque está vigente, es divertida y es actual”.

Quien también ha recordado la serie estos días ha sido David Castillo. “18 años ya. Crecer en Aída ha supuesto muchas emociones, no lo voy a negar. Pero si vuelvo la mirada sonrío y solo puedo agradecer a todos los que me enseñasteis lo que es amar la profesión y la vida. Gracias”, ha dicho el actor en un post de Instagram.