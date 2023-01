El Benidorm Fest como escaparate: de la 'victoria' de Vicco y el efecto 'TikTok', a la incertidumbre con Chanel

Los 18 participantes del Benidorm Fest 2023 ya cuentan los días para desplazarse a la ciudad alicantina y empezar a vivir una experiencia que promete marcar un antes y un después en sus carreras profesionales. Para muchos, las semifinales del certamen de TVE serán su debut en un evento televisivo y musical de magnitud. Para otros, significarán volver a actuar ante un público potencial de varios millones de espectadores. Y para todos, las citas del 31 de enero, 2 de febrero y, especialmente, la del sábado 4, serán un escaparate único que, les reporte o no ese buscado billete a Eurovisión, vale casi como una victoria.

TVE revela su valoración de los temas del Benidorm Fest: Aritz de líder, y Agoney, Siderland y Karmento en últimos puestos

La cadena pública puso en marcha el Benidorm Fest como su renovada preselección eurovisiva, con el objetivo de sentar una buena base de trabajo y revertir los malos resultados de la delegación española en el festival europeo. El premio que se otorga al ganador es un Micrófono de Bronce similar al de cristal de la UER y un billete directo al certamen, que en este 2023 se celebrará en Liverpool. Pero más allá de su evidente vinculación con Eurovisión, la idea de RTVE es crear un evento nacional que promocione y descubra talento, sirviendo a su vez como lanzadera de artistas.

Ese espíritu se refleja en el cartel de esta segunda edición, que de entrada llamó la atención de los eurofans por estar compuesto en su mayoría por rostros emergentes o desconocidos para el gran público. Como ya analizamos, el panel de participantes cuenta con menos artistas mediáticos que el de la primera, donde sobresalían algunos nombres como Rigoberta Bandini, Varry Brava, Rayden o Azúcar Moreno. Algo que puede tener muchas lecturas, pero que indudablemente presenta más posibilidades de descubrir nuevas caras a los espectadores y de servir de trampolín para aquellos que no habían accedido todavía al mainstream con sus proyectos musicales.

De los 18 candidatos, algunos sí estaban ya en el radar de ciertos nichos o grupos de población: Alfred García y Agoney adquirieron altos niveles de popularidad con su participación en OT 2017, la edición fenómeno de la etapa más reciente de Operación Triunfo en TVE. Del mismo formato, pero un año después, salió Famous, el ganador de aquella generación de triunfitos.

Alice Wonder lleva años haciéndose un nombre en la escena indie; Twin Melody son un fenómeno en TikTok, donde acumulan más de 18 millones de seguidores; Sharonne tiene una larga trayectoria como drag a la que puso el broche hace meses triunfando en Drag Race España; y Blanca Paloma, la única que ya conoce lo que es el 'efecto Benidorm Fest', tuvo en la edición de 2022 esa primera gran oportunidad de presentarse con Secreto de agua ante un público que ha podido seguirle la pista este año.

Ellos siete, junto a sus once compañeros y compañeras, se subirán al escenario del Benidorm Fest con la incertidumbre de saber quién acabará ganando el 'vuelo' a Liverpool, pero con la seguridad de que participar en el certamen ya les ha servido... antes incluso de celebrarse.

En verTele continuamos con nuestro seguimiento especial al Benidorm Fest 2023 con el segundo de una serie de reportajes que iniciamos la semana pasada desmontando mitos eurovisivos. En esta ocasión, charlamos sobre el escaparate que supone el festival de TVE para los artistas con Tony Aguilar, la voz de la radio más escuchada del país y también voz de Eurovisión en la TV pública; con Varry Brava, que son de los grandes triunfadores de la primera edición por el impulso que ha supuesto en su carrera; con Vicco, que encabeza las listas de escuchas de este año; y con las Twin Melody Paula y Aitana, que llegan al certamen impulsadas por el fenómeno TikTok.

El Benidorm Fest como escaparate para los artistas

El Benidorm Fest es un escaparate para los artistas. Sí, es un certamen emergente que únicamente lleva una edición celebrada y todavía no puede decirse que sea una marca asentada que vaya a contar de entrada con una base de espectadores fieles. Sin embargo, igual de cierto es señalar la capacidad que ha adquirido, en solo un año, de copar durante una semana la atención televisiva y musical, poniendo el foco sobre los 18 participantes y sus propuestas, e implicando de nuevo al público en la selección de nuestro representante en Eurovisión.

“El Benidorm Fest es una plataforma de lanzamiento de música, de televisión y de audiencias millonarias. Evidentemente, esa combinación es igual a repercusión, a promoción y a éxito”, reflexiona Tony Aguilar en conversación telefónica con verTele. Lleva más de treinta años siendo la voz de Los 40, ha 'acunado' a centenares de artistas, ha 'cocinado' éxitos y desde hace un lustro, está también implicado en el universo eurovisivo como comentarista junto a Julia Varela de Eurovisión en TVE.

El DJ, locutor y presentador no forma parte activa del Benidorm Fest, pero sí tiene claro, desde su posición de espectador y de ya experto eurovisivo, que este año “hay nivel” y que nuestra TV pública necesitaba un evento así: “Estoy muy feliz de que por fin tengamos una preselección como tantos años se ha reclamado, y que poco a poco vaya creciendo”.

“No tengo ninguna duda de que va a estar todo el mundo pendiente tanto de las semifinales como de la gran final del día 4 y que volveremos a tener una muy buena audiencia en TVE. Estoy segurísimo de que eso se va a traducir en escuchas, en seguidores, en conciertos, festivales y galas de cara a este 2023”, subraya Tony Aguilar. Una predicción de futuro que no solo está reforzada por la experiencia de la primera edición, sino también por un mes de 'previa' en el que este llamado 'efecto Benidorm Fest' ya se está evidenciando.

Pasado un mes de su publicación, y sin haber tenido todavía visibilidad en las galas de La 1, las 18 canciones del Benidorm Fest 2023 rozan en total los diez millones de escuchas en las plataformas oficiales Spotify y Youtube. A 18 de enero, la líder de la “lista de éxitos” del certamen es Vicco, la primera en superar el millón de reproducciones en el servicio musical más popular con su Nochentera.

Entre el streaming de audio y las reproducciones de su videoclip y el vídeo con el que RTVE lanzó en exclusiva los temas a través de Youtube, el primer 'hit' de este Benidorm Fest 2023 acaricia con los dedos el listón del millón y medio de escuchas en el momento de elaboración de este reportaje. Le sigue Mi familia de Fusa Nocta, con 1.1 millones entre las dos plataformas; Quiero arder de Agoney con 929.000; Yo quisiera de Alice Wonder con 741.000 en el global; y Uff! de E'femme cierra el top 5 con 595.000 de visitas totales.



Las reproducciones de las canciones del Benidorm Fest 2023 Número de reproducciones de las canciones del Benidorm Fest 2023 en Spotify, el canal de Youtube de RTVE y del videoclip o canal del artista. Datos en miles, a 18 de enero Notas: 'EaEa' de Blanca Paloma se publicó en Spotify días después que las demás. Famous y E'femme tienen vídeo de 'La Lola' y 'Uff!' en sus canales oficiales Fuente: elaboración propia



Vicco, la más escuchada: “Esto es una victoria”

“Estoy súper feliz. No me esperaba para nada el recibimiento que está teniendo Nochentera. Sí esperaba que gustara, porque es una canción de buen rollo, pegadiza… pero no esperaba que fuera la más escuchada. Es muy fuerte, estoy flipando y a la vez muy agradecida”, declara a verTele Vicco, todavía en una nube por el éxito de una canción que ya ha marcado un antes y un después en su carrera.

A sus 26 años, Victoria Riba, como se llama en realidad esta artista catalana, está recogiendo los frutos de una vida dedicada a la música. Empezó subiendo canciones a Youtube y actuando en fiestas hasta que llamó la atención del manager de Alejandro Sanz, que quedó fascinado con ella. Así, con solo 19, saltó a los escenarios como telonera del artista malagueño durante su gira Sirope. Tiempo después de aquello, y con una trayectoria destacada como compositora de otras artistas, Vicco da un giro a su carrera siendo ella ahora la que se sube al escenario como protagonista.

“Presentarme al Benidorm Fest fue una decisión conjunta con mi equipo, pensamos que era un buen momento. Teniendo en cuenta el punto en el que estoy en mi carrera y todo lo que tengo por sacar, pensamos que era la ocasión perfecta para mostrarle a España y ojalá a Europa quién es Vicco y lo que se puede esperar de mí”, nos cuenta.

Quién es Vicco lo han empezado a descubrir ya 231.203 personas, los oyentes que la artista ha sumado en Spotify desde que se anunció su nombre como candidata de este Benidorm Fest. De los 18, es la que más público nuevo ha incorporado en la mencionada plataforma y lidera también el ranking de oyentes totales de todos los candidatos con 454.610 a día 18 de enero.

Gracias a los datos facilitados por @AlejandruFR, un eurofan que se ocupa de recopilar estadísticas de los artistas de esta edición, sabemos que la intérprete de Nochentera se ha beneficiado ya como nadie de este 'efecto Benidorm'. Le siguen Fusa Nocta, con 134.662 oyentes mensuales nuevos (145.163 en total), Alice Wonder, que ha ganado 133.161 fans que ahora escuchan sus temas (332.114 en total); y E'femme, a las que Uff! les ha reportado 133.161 oyentes más en este tiempo (empezaron con 6.020 y ahora alcanzan los 139.181).

Destaca también el caso de Aritz, que antes de lanzar Flamenco no había debutado en el mercado musical y ahora cuenta con 84.806 oyentes mensuales, todos ellos gracias a su participación en el Benidorm Fest.

Sobre este impulso también nos habla Vicco, que considera que pase lo que pase en el festival, ella ya ha ganado. “Por supuesto que esto es una victoria. Me puedo sentir muy satisfecha con que la canción haya funcionado tan bien en digital”. Algo que, de hecho, ha repercutido también en otros temas anteriores, que están llegando ahora a más público: “Todo va redirigido en Spotify y Youtube y me están enviando muchos mensajes diciéndome que han descubierto una canción o videoclip de hace años, y me hace ilusión. Es lo bueno del Benidorm Fest, un evento así descubre al público a muchos artistas que quizás no tenían en el radar”.

En la misma línea hablan para verTele las Twin Melody Paula y Aitana, que pese a que con más de 18.4 millones de seguidores en TikTok y 1.2 en Instagram cuesta pensar que hubiera gente en el entorno digital que no las conociese, también están ganando nuevos fans. “Ha habido gente que nos ha conocido por esto. Al final, siempre hay gente que no nos conoce y creo que Benidorm nos ha abierto ese abanico”. Con su tema Sayonara, las artistas han sumado 40.034 oyentes mensuales nuevos en Spotify.

Estos oyentes aumentarán potencialmente tras el paso de todos ellos por el Benidorm Fest, ya sea solo en semifinales o también en la final. Algunos de ellos tendrán más posibilidades incluso de romper una barrera entrando en la radiofórmula, algo que Vicco ya está experimentando: “Están empezando a poner Nochentera en radios y es lo que cualquier artista desea”, comenta la de Barcelona, al tiempo que emplaza a los lectores de este artículo a estar pendientes de lo que pase en directo con una actuación en la que confía plenamente: “Estamos preparando un show muy guay y va a ganar con la puesta en escena”.

Hay muchas propuestas que este año van a volver a copar los carteles de los festivales Tony Aguilar

Sobre las claves para que las canciones del Benidorm Fest expandan sus horizontes y suenen en la radio nos habla la persona que más sabe del tema en este país, Tony Aguilar: “No hay una fórmula. Ojalá supiéramos la fórmula exacta del éxito porque sería increíble. Nadie sabe qué tiene que tener una canción para sonar. Por ejemplo, a mí Zitti e Buoni me parece un temazo, pero en radio era muy agresiva para la escucha de la gente que no sepa quienes son Maneskin”, dice en referencia a los ganadores de Eurovisión 2021.

En ese sentido, para pinchar asegura que siempre piensa “en el gran público, en el mainstream”. “Cuando la gente escucha la radio, no todo el mundo es entendido de música. Hay gente que está trabajando en una empresa, o que está en una oficina o una tienda, y tiene la música de fondo… Yo tengo que pensar un poco en los gustos del gran público a la hora de programar una canción o de ver qué puede triunfar”.

Independientemente de si logran finalmente sonar o no en Los 40 y otras radios, muchos de los participantes del Benidorm Fest tendrán seguro la oportunidad de ampliar sus agendas de eventos y conciertos. A ese respecto, Vicco confía en que “pase lo mismo que el año pasado”. “Tengo muchas ganas de actuar en directo y estoy preparando cosas por si sale la oportunidad de actuar en algún festival o en algún concierto”. De hecho, ya tiene su hoja de ruta post-Benidorm: “Tenemos muchas canciones, hay Vicco para rato en 2023, y tengo muchas ganas de empezar a sacarlo todo ya”.

Algo que sobre el papel también vaticina Tony Aguilar: “Hay muchas propuestas que este año van a volver a copar los carteles de los festivales y que la gente volverá a seguirles como ocurrió con Tanxugueiras o Varry Brava, que han tenido otro verano maravilloso gracias a la canción de Raffaella. Al final, hemos acabado todos bailando Hortera y otras canciones”.

Varry Brava: “El Benidorm Fest ha sido un empuje muy grande”

Precisamente, los chicos de Varry Brava son el ejemplo perfecto de cómo participar en un escenario como el de Benidorm puede impulsar de verdad tu carrera musical. Después de casi trece años de trayectoria, volcados principalmente en el circuito indie, el grupo valenciano logró catapultarse a la primera línea de la música gracias a su participación en el festival.

“Nos dimos cuenta al salir de allí, cuando pasamos de que generalmente no nos parara nadie por la calle, a que, de repente, nos parase público que antes no lo hacía”, recuerda a verTele Óscar Ferrer, vocalista de la banda. “Llevamos más de diez años currando en directo, en carretera, y funcionando bien con muchos conciertos, pero esto batió récords”, añade el cantante, que reconoce que el Benidorm Fest “ha sido un empuje grande” para ellos. Especialmente, después de dos años “muy complicados” por todo lo ocurrido con el coronavirus. “Las condiciones de los conciertos y el número ha mejorado, y eso es gracias también a la televisión, al formato que fue súper atractivo para todo el público”, agrega.

A la pandemia alude también Tony Aguilar cuando analiza las claves de todo este fenómeno. El locutor asegura que los participantes de 2022 “han tenido un año, que ha sido justo el del reencuentro de los escenarios con el público después del Covid, de gran explosión en el que han trabajado muchísimo”. “Esto se ha manifestado en números (reproducciones, escuchas, seguidores en redes…), pero, sobre todo, en conciertos”, señala el de Cornellá.

Pero el éxito de Varry Brava fue más allá y acabó traspasando nuestras fronteras para llegar hasta la mismísima Italia. Y es que el gran homenaje que el grupo brindó a Raffaella Carrá gracias a la canción con la que se presentaron a la preselección eurovisiva (por título Raffaella), justo un año en el que Eurovisión se celebraba en el país de la bota, acabó llamando la atención del público italiano.

El éxito de Varry Brava llega hasta Italia

“Una cosa muy loca es que desde Italia nos llamaron para que Raffaella formara parte de un programa de éxito de la RAI”, comenta Óscar Ferrer, que explica que entre esos nuevos oyentes se encontraba el presentador italiano Cristiano Malgioglio, un gran seguidor de Eurovisión que descubrió a Varry Brava mientras se interesaba por el éxito que el Benidorm Fest estaba teniendo en España.

Malgioglio, que “entendió que era un homenaje con respeto y cariño”, acabó proponiéndoles, tal y como recogimos, dar voz a la sintonía de su programa Mi casa es tu casa, versión italiana del Mi casa es la tuya que Bertín Osborne conduce en Telecinco. “Estamos súper agradecidos y esperamos que todo esto se alargue y que podamos trabajar en Italia, conocer bandas, nueva gente y tocar mucho por allí”, declara el artista, cuyo grupo se encuentra ya trabajando en desarrollar un nuevo concepto y “una gira potente” que quieren presentar a lo largo de este 2023. De hecho, prometen que muy pronto sacarán “material nuevo”, aunque “no tienen claro” si formará parte de un nuevo álbum. Mientras tanto, Ferrer asegura que ya han hecho “muchos contactos y buenas relaciones a través de Cristiano [Malgioglio]” para intentar desarrollar sus canciones y su trabajo también en el mercado italiano.

Óscar Ferrer asegura que ir a Eurovisión es el sueño de Varry Brava, por lo que, aunque “hay opiniones divididas en la banda”, no cierran la puerta a una futura nueva participación en el Benidorm Fest. Eso sí, admiten que aunque no lograron alzarse con el preciado Micrófono de Bronce, su paso por el festival ya ha sido un éxito. “No hay que dejar escapar oportunidades así, no hay que tener prejuicios sobre lo que fue Eurovisión, sobre lo que es ahora y sobre lo que podemos convertir Eurovisión en el futuro”, reflexiona el cantante.

“La música es lo que hacen los músicos y si te ofrecen un espacio, hay que transformarlo. Es una experiencia muy guapa, te da la posibilidad de conocer a un montón de artistas, y hay un montón de público que te va a conocer de nuevas y va a conocer tu música... Y eso es lo más importante para un músico: que tu música la escuchen el mayor número de personas”, sentencia Ferrer en un objetivo que, atendiendo a las cifras conseguidas tanto por su grupo, como por las del resto de participantes de 2022, ha sido cumplido con creces.

Basta con repasar los números que registraban los concursantes de la primera edición del Benidorm Fest en estas mismas fechas, hace un año, para demostrarlo. Por ejemplo, justo antes de que arrancase la semana del certamen, los vídeos de canciones como las de Tanxugueiras, Rigoberta Bandini o Rayden superaban ampliamente el millón de reproducciones (algo que, como mencionamos, este año solo ha conseguido Vicco). Doce meses después, podemos comprobar cómo no solo estos, sino que también los vídeos de sus actuaciones, sus videoclips oficiales y lo vídeos de otras canciones han multiplicado exponencialmente sus visualizaciones. Sin ir más lejos, Chanel, la gran tapada de aquella final, apenas superaba las 50.000 escuchas... y el resto es historia.

Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Rayden, Varry Brava y Chanel son los que han conseguido dar un gran salto dentro de la industria, pero el resto de participantes también se han visto beneficiados de la exposición mediática que tuvieron gracias al certamen. “Todos han tenido no una plataforma, sino un trampolín de rampa de despegue, directamente, para tener el mismo número de conciertos que cualquier otro artista consagrado de muchos años de carrera”, valora Tony Aguilar, que recuerda que todos han conseguido engrosar sus agendas de galas, festivales y conciertos. “Chanel porque no está todavía con su formato de espectáculo cerrado, si no, imagínate la cantidad de conciertos y de shows que habría tenido”, destaca el catalán en un caso en el que merece la pena detenernos.

¿Qué pasa con Chanel?: el extraño fenómeno del Benidorm Fest

Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos desde hace ya muchos meses: ¿Qué pasa con Chanel? Y es que la ganadora del Benidorm Fest 2022 protagoniza el fenómeno más extraño de la pasada edición del certamen. Su meteórico ascenso, ganando por sorpresa la gran final (aupada por un jurado profesional que supo vislumbrar que su propuesta era garante de éxito en Eurovisión), parece que se paralizó una vez regresó de Turín con su histórico tercer puesto debajo del brazo. Desde entonces, solo colea la onda expansiva de aquel 'Chanelazo' a la que se aferran los seguidores de la artista, que siguen a la espera de que saque nueva música al tiempo que las expectativas en torno a su figura descienden.

Tras Eurovisión, llegaron unos meses en los que Chanel se fue cayendo inesperadamente de varios proyectos en los que estaba involucrada antes de viajar a Turín. Primero se desvinculó del musical de Nacho Cano y, más tarde, de la nueva serie de Un Paso Adelante en Atresplayer Premium. ¿La explicación que se dio entonces? Chanel iba a volcarse de lleno en preparar nuevas canciones... que nunca llegaron. Hubo que esperar hasta finales de octubre para escuchar su segundo single Toke.

¿Qué estaba pasando realmente? Por el camino, Chanel estaba negociando un cambio de discográfica. La artista pertenecía a BMG (subsidiaria de Sony Music), compañía que publicó su exitoso SloMo y con la que se presentó al Benidorm Fest. Este sello no consiguió firmar un nuevo contrato con Chanel y fue finalmente la matriz, Sony Music Spain, la que se hizo, a comienzos de octubre, con los derechos de la cantante para el desarrollo de su carrera. Según informó Bluper, fue su coreógrafo en Eurovisión, Kyle Hanagami, el que le recomendó que firmase con una agencia de más renombre que consiguiera orientar su trayectoria a nivel internacional.

Desde verTele, nos hemos puesto en contacto con Sony Music para conocer cual es la versión oficial sobre la situación actual de Chanel pero, a fecha de publicación de este artículo, la discográfica ha optado por no pronunciarse al respecto. Mientras tanto, es Tony Aguilar, primera espada de Los 40, quien arroja algo de luz al respecto.

“Chanel ha tenido un cambio de discográfica, de equipo de trabajo, de management... Todo eso ha hecho que todo se retrase. Si desde el principio hubiera seguido con la primera discográfica, yo creo que todo hubiera sido un poco más rápido”, comenta el locutor, al que le consta que la cantante “tiene muchas más canciones grabadas, no solamente Toke”. “Ella está trabajando en muchas más canciones. Nadie me ha confirmado todavía la fecha exacta, pero lo que sí me han dicho es que este año por fin podremos tener disco y un tour de un concierto completo de Chanel”, avanza.

“En cualquier otro caso, por los años que llevo en la música, cualquiera hubiera tenido un primer single para sacar justo la semana o a las dos semanas después de Eurovisión para aprovechar que la gente está subida en esa ola, en la tabla de surf. Y ya que estás allí arriba, seguir para adelante”, comenta Tony Aguilar, que cree que, pese a todo, la gente sigue teniendo “muchas ganas de ver a Chanel”. “Estamos en 2023 y si yo mañana anuncio en Los 40 un tour de Chanel o un concierto completo, por decir algo, en el Wizink Center, las entradas vuelan”, vaticina.

“Como fan también de la música, me hubiera gustado tener más canciones y una carrera más prolífica un poquito más rápido. Solo un poquito, porque tampoco me gusta la gente que lanza singles cada semana. Es gente que trabaja el mercado digital, que es una forma de trabajar, vale, pero tampoco pido que cada semana un featuring con uno, un featuring con otro, ahora un tema suyo... Al final, saturas un poco el mercado digital”, reflexiona el experto, que espera muy pronto poder 'pinchar' en la radio “el tercer single” de la cantante.

La simbiosis entre TikTok y el Benidorm Fest

En toda esta gran plataforma que es el Benidorm Fest (y por extensión, Eurovisión), hay una herramienta que cada vez comienza a tener más protagonismo. Con el avance de la tecnología, y todo el universo de Internet, las formas de comunicación y de conexión entre las personas van cambiando a marchas forzadas. Y, como consecuencia, los espacios donde la música puede desarrollarse también. Es ahí donde entra en juego TikTok, una red social a la que la industria mira con especial atención.

“La palabra TikTok se ha convertido en una de las que más nombro a lo largo de las cuatro horas de Del 40 al 1 cada sábado”, reconoce Aguilar. “Estamos en 2023, estamos en un momento en el que todo lo que se convierte en viral, el antiguo boca a boca, hace que sea un éxito. Los artistas lo saben y utilizan esa plataforma”, añade el locutor, poniendo como ejemplo la estrategia de lanzamiento que llevó a cabo Rosalía con Despechá. La canción se convirtió en un hit mundial cuando apenas el público había escuchado un pequeño fragmento de la misma a través de TikTok. “No puedes estar de espaldas a eso y me parece muy bien que el Benidorm Fest y Eurovisión estén pendientes de eso, porque es la actualidad y el día a día de la viralidad musical”, concluye.

Eurovisión ya se ha querido aprovechar del 'escaparate' que supone TikTok y hay más de un hecho que lo demuestra. En primer lugar, el festival ha apostado por famosos 'tiktokers', acreditándolos como reporteros durante la semana de celebración del certamen. De esta manera, las noticias sobre Eurovisión empezaron a circular por otros cauces comunicativos más allá de los tradicionales. Por otro lado, el año pasado la BBC eligió a Sam Ryder, cantante británico que acumulaba millones de seguidores en la plataforma, como su representante para el festival... y acertó de lleno al conseguir el artista una preciada segunda posición.

El Benidorm Fest no ha querido quedarse atrás y en esta edición se detectan varios movimientos que apuntan a sumarse a esta estrategia. Este jueves, TVE anunciaba el lanzamiento de un reto en TIkTok a través del cual los usuarios de la red social pueden interpretar las canciones candidatas. Sofía Martín, otra de las candidatas, ha desvelado también que realizó un casting a través de la famosa red social para elegir a uno de sus bailarines. Además, entre los 18 participantes que TVE ha seleccionado (a través de un sistema de votación cuyo resultado ya se ha hecho público), destaca la presencia de Twin Melody, dúo musical que cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok.

Twin Melody y el objetivo de que las “conozcan musicalmente”

Forme parte de una estrategia premeditada, o no, lo cierto es que, gracias a Aitana y Paula -así se llaman-, el Benidorm Fest atraerá a un público potencial joven que pueden sumarse al visionado de las galas que emitirá La 1 dentro de unas semanas. De la misma manera, el certamen puede suponer un escaparate ideal para que Twin Melody se abra a otro tipo de audiencias que no las ubicaba, o que las situaba solo como influencers, desconociendo su faceta más musical.

Twin Melody, tal y como han asegurado en palabras a verTele, son conscientes de ello: “El Benidorm Fest puede ser una buena opción para que la gente también nos conozca musicalmente. Al final, empezamos con la música, pero quizá nos hemos hecho más virales en TikTok y nosotras estamos superagradecidas. Pero ahora creemos que es una buena oportunidad para que nos conozcan musicalmente”, empiezan señalando las artistas, que afirman a este medio que TVE no las buscó, sino que fueron ellas las que presentaron su candidatura.

“Nosotras empezamos con la música desde los 8 años, que hacíamos solfeo, y empezamos a subir vídeos a Youtube a los 15, pero sí que nos hemos hecho conocidas por TikTok. Igual tenemos más fama por ello, pero seguimos con la música y este programa puede ser una oportunidad muy buena para que la gente nos vea cantando y bailando”, apuntan las intérpretes de Sayonara, canción con la que intentarán conseguir el billete a Eurovisión.

Sea como sea, lo cierto es que entre el Benidorm Fest y Eurovisión y TikTok se produce una simbiosis perfecta en la que todas las partes pueden salir beneficiadas. Si no, que se lo digan a Rosa Linn, representante de Armenia que consiguió el año pasado un olvidable puesto 20 en Turín. Meses más tarde, su canción Snap logró convertirse en número en muchos países del mundo. ¿Cómo lo ha conseguido? Gracias a la viralidad que consiguió por el uso que los usuarios de TikTok e Instagram hacían de su tema para musicalizar sus vídeos personales. Como vemos, la apuesta por la transversalidad entre multiplataformas puede llevar, tarde o temprano, al más grande de los éxitos.