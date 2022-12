La reprimenda de Jorge Javier a Cristina Porta: “Creo que debes dejar de trabajar en esta cadena”

El culebrón entre Alba Carrillo y Jorge Peréz sigue ocupando parte de la parrilla de los programas de Telecinco. Tras descubrirse el affaire entre ambos tertulianos, han sido muchas las personalidades de la cadena que se han acabado pronunciando sobre el tema, y añadiendo desde Ana Rosa Quintana, quien afeó la forma de actuar por parte de la productora, hasta Joaquín Prat, una vez se descubrió que los colaboradores no habían contado la verdad sobre su coqueteo.

El nuevo tema de la cadena también llegó a Sálvame, a pesar, de que Jorge Javier Vázquez se haya mostrado inicialmente contrario a hablar sobre el tema, debido a que para Carrillo él “está muerto”, por lo que decidió actual como tal. No obstante, este jueves 1 su programa de las tardes, con él presente, reservó un hueco en su parrilla para dedicárselo al nuevo asunto de actualidad de la prensa rosa.

La organización del programa decidió enviar una réplica del sofá de la casa de Marta López, donde supuestamente Jorge López habría sido infiel a su mujer con Carrillo, al domicilio familiar del exguardia civil. No obstante, a Cristina Porta, que pasó por en el plató para hablar del tema y contar su perspectiva, no le gustó demasiado la idea del programa, y así lo hizo saber.

“No nos sabotees, hija”

“Jorge, en esa casa hay una familia”, expresó la colaboradora con visible disgusto, hablando a lo que López reaccionó gritando: “¡En la mía también cuando se pusieron a hacer cosas sin permiso!”, a lo que la concursante de realities contestó elevando el tono de voz: “¡Pero tú les abriste la puerta!”.

“Para que viniera a llevarse a Alba”, explicó la colaboradora, mientras que Cristina dijo no entender “¿qué culpa tiene la mujer y los hijos de Jorge en todo esto?”. En ese momento, Jorge Javier se acercó a esta última pidiendo silencio y la dijo: “Cristina, si esgrimes estos argumentos a la hora de enviar un sofá a la casa de Jorge, creo que debes dejar de trabajar en esta cadena”.

La colaboradora expresó dolerle “la situación por la que está pasando su familia” y tras el comentario del presentador se mostró confundida: “¿Por qué?”. Carmen Alcaide no dudó en contestar: “Porque sí, porque no nos sabotees, hija”, a lo que el actor de teatro añadió: “Estamos haciendo esto continuamente las 24 horas”.

“Es que, de verdad, ¿otra vez vamos a estar cuestionando estos asuntos? Es que perdonad, utilizáis la bandera del respetito y la intimidad con una... y me rechina cuando habláis de esto”, continuó añadiendo sin llegar a encontrar las palabras exactas.

“No tienes ningún futuro”

Porta siguió defendiendo a la familia, explicando que la mujer de Pérez, Alicia Peña Humada, no se ha sentado en un plató todavía, y que hasta que lo haga no debería verse involucrada. La colaboradora siguió defendiendo a la familia, y el sufrimiento de esta, momento en el que el presentador la cogió del brazo y la acompañó a la salida repitiendo que esta no es su cadena: “Creo que debes irte a otra cadena porque en esta no tienes ningún futuro”.

“¿Por estar defendiendo una cosa que creo?”, replicó ex concursante de La casa de los secretos. “Me encanta Sálvame, y me divierto muchísimo, pero yo estoy empatizando y teniendo solidaridad con una mujer que está sufriendo”.

Alcaide volvió a intervenir y la recriminó su actitud esa tarde con todas las mujeres: “¿Matamos a todas las tías que son una tentación para los hombres?”, la preguntó, quien de seguido negó haber dicho algo parecido.

Tras ello, López también se acercó de nuevo a Porta: “No puede venir aquí a acusar a una persona que lo único que ha hecho es ser buena con los dos, acusarla de traidora, porque me lo tienes que demostrar, que te vas de aquí sin demostrar nada”. Tras el enfrentamiento, y con ánimo de calmar la situación, Jorge Javier volvió a darle una nueva oportunidad, y esta regresó al plató.