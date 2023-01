El reproche de Jorge Javier a Risto Mejide en 'Sálvame' tras su promesa de no pisar el plató del programa

Sálvame vivió este martes una tarde de lo más convulsa que coincidió con el regreso de Jorge Javier Vázquez al programa (con dardo a los que han puesto en entredicho su futuro en Telecinco) tras sus vacaciones de Navidad. La emisión, que estuvo marcada por el monumental cabreo de Carmen Borrego con sus compañeros, acabó con el reencuentro del presentador con Risto Mejide al que el primero no dudó en reprocharle algunas rencillas del pasado.

'Sálvame Naranja' (15%) anota máximo de temporada con la vuelta de Jorge Javier en un día de récords en TV

Al final de la tarde, Jorge Javier anunció la visita del publicista, que acudió al espacio de corazón de Telecinco para promocionar la vuelta de Viajando con Chester, que estrenó ayer su nueva temporada en Cuatro.

Los dardos de Jorge Javier a Risto

“Estoy viendo a una persona que en cierta ocasión dijo: 'Juro que no pisaré el plató de Sálvame”, empezó diciendo Vázquez. “En estas vacaciones, no sé por qué, estaba haciendo balance de mi paso por Mediaset... por si las moscas, y recordé que el tío este vino un día al Deluxe y me dijeron: 'Es que Risto no quiere pisar el plató'. ¡Y le tuve que hacer la entrevista en el pasillo!”, recordó entre risas el catalán, al tiempo que su compañero aseguraba que se acordaba “perfectamente.

“Y yo dije: 'Bueno, pues nada, a tragar porque en televisión ese es el primer mandamiento: tragarás todo lo que te pongan por delante”, concluyó Jorge Javier mientras se sentaba en un chester junto a Risto. En ese momento, este le confesó que, para esta visita, le habían ofrecido también hacer la entrevista en el pasillo. “No hubiera ido esta vez”, le confesó el conductor de Sálvame. “He sido yo el que ha dicho en esta ocasión que no, que iba a entrar en el plató”, concluyó Mejide.

Jorge Javier recuerda que acabó mal con Risto en 'Got Talent'

“Tiene que ver mucho con el Chester, que nueve años después, ya no es igual. Espero que tú tampoco, yo hace nueve años pensaba una serie de cosas”, le confesó el presentador de Todo es mentira. “Has cambiado mucho para bien. Yo trabajé contigo en Got Talent y mira cómo acabamos una temporada”, replicó Jorge Javier, insistiendo en esas rencillas de años atrás.

“Crecer es despojarte de los 'nunca más' y no pasa nada. Eso es parte de la madurez y estoy feliz de estar aquí, te lo digo en serio, con la misma contundencia que te dije que 'juro que no volveré'”, remató Mejide en respuesta a los dardos que le estaba lanzando su compañero. “Menudo rollo de vida ser consecuente, ¿no?” sentenció Jorge Javier, acercando posturas con su compañero. “La gente consecuente es la más peligrosa”, teorizó Risto antes de hablar de la nueva temporada de su programa.