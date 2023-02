'La resistencia' invita a Mariano Rajoy tras mostrar el selfi del expresidente con Broncano: “Vente un día”

“Hoy me he hecho quizás el mejor selfi de mi vida”, decía David Broncano a Vicco durante la emisión de La resistencia de este jueves 9 de febrero. El presentador de Movistar Plus+ pasaba entonces a enseñar una imagen que, a la hora en que se ofrecía el programa, ya llevaba unas horas publicada en Twitter: una en la que Quequé y él posan junto a Mariano Rajoy.

David Broncano cumple finalmente su promesa con Pantomima Full y protagoniza su último vídeo

Más

La cuenta de La vida moderna, el programa que conducían los cómicos junto a Ignatius Farray en Cadena SER, se reactivaba tras haber quedado inactiva desde el final del programa en junio, para colgar la instantánea en la que el expresidente del gobierno aparece con ellos. “Esto es un selfie bastante importante en mi trayectoria”, decía en el escenario de La resistencia el presentador, al enseñarlo al público (recordemos que el formato se graba horas antes de su emisión).

Vuelve La Vida Moderna 🥝 pic.twitter.com/So07lCYmv4 — La Vida Moderna (@vidamoderna) 9 de febrero de 2023

“Vente un día al programa, Mariano”

“Ha sido increíble. Me han entrado hasta nervios”, reconocía a continuación. “Ha venido y me ha dicho, '¿Esto lo pones en la televisión, verdad?' Y le he dicho que efectivamente. Ahí esta. Un saludo para Mariano”, decía.

Poco después, a través de las redes sociales, el programa extendía una invitación al político: “Todo selfi en el que salga Mariano Rajoy se convierte en el mejor selfi de la historia. Vente un día al programa, Mariano”.