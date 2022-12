'La Resistencia' y Laura Escanes lamentan el acoso que sufre Aitana por los paparazzis

La Resistencia recibió este jueves a Laura Escanes, que se sentó en el famoso sofá para ser entrevistada por David Broncano. Durante la entrevista, la invitada comentó que se mudaba, lo que dio lugar a una referencia hacia la situación que está viviendo Aitana actualmente con los paparazzis apostados ante su casa.

El momento tuvo lugar cuando la influencer le dijo al presentador que se había comprado una nueva vivienda. “¿Dónde te mudas?”, preguntó sin andarse con rodeos Broncano, a lo que lo que la modelo contestó: “¿Quieres la calle exacta?”, a lo que el humorista bromeó respondiendo con un rotundo “sí”.

“Da dato, da dato”, insistió el presentador, mientras que Laura Escanes se mostraba reacia. “Sí, por lo menos desvía un poco a la gente que va a la casa de Aitana, que se vayan un poco a la tuya”, comentó Grison, haciendo referencia a la situación que vive la cantante tras haberse sabido su separación de Miguel Bernardeau poco después de la promoción de La Última, donde realizaron juntos la rueda de prensa y también las entrevistas que ofrecieron conjuntamente a los medios.

“No, yo no los quiero”, contestó la invitada, que añadió: “Qué fuerte eso”. Y Broncano intervino: “Ya lo he visto, ya me contó el otro día, pobrecilla. Lo dijo aquí, yo pensaba que era un poco de broma y luego me contó un poco más, y de verdad, es que la gente es subnormal. La gente va de verdad allí a la casa, y la muchacha está allí sola”, comentó el presentador, recordando un hecho que la cantante ya denunció en el programa.

Además, Aitana se pronunció ante los medios recientemente en un evento: “Quiero decir una cosa para todos por favor, y lo digo con la mano en el corazón, a ver si me podéis ayudar, y es que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3:00 a.m, hombres, y yo estoy sola, y lo paso muy mal, tengo mucho miedo”. “Cuando hacéis fotos por fuera de mi casa, y cuando la grabáis por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda, porque de verdad lo estoy pasando mal respecto a eso”, continuó la artista.

“No me grabéis en casa, yo entiendo que me tenéis que grabar en la calle, es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay. Pero no me grabéis en casa, os lo suplico”, insistió por última vez antes de despedirse.

Esto no son ‘declaraciones de Aitana tras su ruptura’. Esto es una llamada de auxilio.



No todo vale. Y una mujer no debería ‘tener que contestar’ a nada para dejar de ser perseguida.



Cuando decíamos que queremos poder volver a casa tranquilas, nos referíamos también a esto. pic.twitter.com/jc5AwVxxoE — Aitana Mas (@AitanaMas) 15 de diciembre de 2022

Laura Escanes también denuncia el acoso de los paparazzis

Respecto a esto, Broncano quiso preguntar a Laura Escanes si ya se sabía donde estaba su nueva casa. “Sí, han sacado ya un artículo y todo”, dijo ella, visiblemente cansada de la situación, tras lo que relató cómo los paparazzis la pillaron el primer día que fue a mirar pisos.

“En septiembre empecé a mirar pisos, y el primer día que voy a ver un piso, me pillan los paparazzis entrando”, contó. Broncano también quiso quejarse de que a él también le siguen: “A mí me pasó lo mismo hace muy poco, que yo pensaba que ya no les interesaba porque me han sacado ya tantas fotos en los últimos meses”.

“Yo es que no entiendo qué interés tiene cuando ya te han sacado una vez. Otra vez es como, vale, ya está, ya lo tenéis”, concluyó la invitada, que reconoció no dar crédito a esta manera de actuar, algo que luego el programa también ha querido denunciar por redes sociales con el siguiente texto:

“Paparazzis y no paparazzis. No vayáis a las casas de los demás y publiquéis sus direcciones. No se puede normalizar el acoso. Da miedo”.