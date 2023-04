'La Resistencia' reta a Almudena Ariza a lo Mónica Carrillo, y le hace recordar “cuando Letizia Ortiz era persona”

La Resistencia contó este martes con la visita de Almudena Ariza, que acudió al formato de Movistar Plus+ para promocionar su nuevo programa en TVE, Españoles en conflictos, que se estrenará el próximo miércoles 26 de abril a las 23:35 horas.

David Broncano aprovechó la visita de la periodista para repetir jugada, y le propuso un reto, al igual que hizo anteriormente con Mónica Carrillo, presentadora del telediario de Antena 3, que coló la palabra 'cobete' en un informativo de la cadena. El humorista comentó un vídeo viral de David Bisbal en el que tras salir del concierto, el cantante saludó a sus fans diciendo: “¿Cómo están los máquinas?”.

“Tú podrías en una conexión tuya allí desde Tailandia que te den paso en directo y decir: '¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo'”, le propuso el cómico y presentador, provocando las risas de la periodista. “Eso no lo puedes hacer, pero a veces la gente te dice eso de ráscate la oreja”, respondió Almudena Ariza.

“'¿Cómo están los máquinas?' lo podrías decir un día. ¿Qué te cuesta? Dilo un día hombre”, insistió el presentador, que añadió: “Vino Mónica Carrillo hace poco, increíble periodista también, y ella ha puesto el listón alto porque dijo 'cobete', pero tú podrías un día, Almudena, decir: '¿Cómo están los máquinas?'”. “'¿Cómo están los máquinas?' ¿Desde una conexión desde Ucrania? ¿Cómo hago yo eso?”, comentó la periodista, que no acababa de verlo factible.

“Desde Ucrania es difícil”, bromeó Broncano provocando las risas del público. Después volvió a insistir: “No cuesta nada”. “No, qué va, no cuesta nada”, dijo con ironía Ariza, que finalmente prometió cumplir el reto con una variante: “Lo haré... en la televisión no, pero sí en alguna presentación. Ya me pensaré dónde y lo colgaré en mis redes para que veáis que he cumplido con mi promesa”.

Almudena Ariza recuerda la etapa de periodista de Letizia Ortiz

El presentador comenzó hablando con Almudena Ariza de Ana Blanco, a quien Broncano lanzó la propuesta de que se pasase un día por el plató, y después le preguntó por la reina de España. “Tú conocerás a Letizia de cuando era persona”, comenzó diciendo provocando las risas. “De cuando era persona humana”, añadió Ariza en tono de broma.

“En eso se basa la institución, son más guays que las personas. Pero ya no estará ella para programas y para chistes. Ahora ya...”, prosiguió Broncano. “Tendréis que preguntárselo a ella, o a la Casa Real”, le dijo la periodista. “Una vez se contempló”, añadió Broncano, que continuó diciendo: “Yo les propuse venir”. “Yo me desplazo. Yo voy al palacio, eh”, bromeó mostrando su disponibilidad.

“Yo también se lo he pedido, y tampoco”, confesó Almudena Ariza, que añadió: “Yo os contaré algo que he compartido ya en varias ocasiones. Letizia fue compañera nuestra en TVE. Hicimos un reportaje de Informe semanal juntas”. “Grandísima reportera, compañera...”, prosiguió diciendo la periodista, que fue interrumpida por un comentario del presentador: “Muy buena reina”.

“Bueno, yo ahí ya no me meto”, dijo Ariza, que siguió alabando la labor periodística de Letizia Ortiz: “Muy apasionada, y con ganas de contar historias. Muy parecida a mí. Nos llevábamos muy bien, y congeniábamos mucho”. “Una mujer excelente en su carrera profesional en el periodismo”, concluyó.