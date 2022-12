Revolución entre los pretendientes de 'Para toda la vida' que lograron expulsar al “oscuro”

La segunda entrega de Para toda la vida en Telecinco vivió sus habituales citas de Sheila, con el acercamiento a sus solteros, pero también experimentó una pequeña revolución entre ellos. Más allá del cameo de Manu Carreño, que comentó un partido de futbol entre los participantes, junto a Jesús Vázquez al que definió como posible nuevo fichaje.

De los 16 que empezaron en esta nueva gala, solo quedaron 14 al finalizarla. David y Teddy se fueron sin rosa y seguramente tuvo mucho que ver con lo ocurrido.

Desde el arranque, el programa mostró cómo todos conviven en una mansión y, al competir por el corazón de Sheila ya empezaron a saltar chispas. Sobre todo entre Carlos - el favorito- y Teddy. El primero hablaba mal del otro siempre que podía, y el segundo se defendía.

Poco a poco se fue calentando el ambiente, hasta que la noche antes de la expulsión, no aguantaron más: “Hoy la gente se ha levantado diciendo que se piraba..”, confesaba Miguel, uno de los pretendientes. Y al sentir tanta tensión, Sheila preguntó: “¿Qué está pasando?”.

“Debería hablar el que acusa y los acusados”, le respondieron y así lo hicieron Carlos y Teddy. El primero argumentó lo “oscuro” de su compañero: “No me pareces una persona transparente o natural, te lo digo a la cara”, aseguró refiriéndose también a que había entrado al programa con un amigo. “No buscaba atacar a nadie, ni tener confrontación”, contestó el agraviado.

Tras la bronca y el posicionarse de unos y de otros, Sheila tuvo que entregar sus rosas dejando sin ellas a Teddy, lo que demostró que apoyaba a Carlos. “En estos primeros días que hemos compartido juntos, cada detalle me ha hecho sentir la persona más afortunada del universo. Por otro lado, con alguno de vosotros por dudas, desconfianza o por no encajar, no ha surgido la conexión”.

Teddy se marchó cabizbajo: “Me voy con mal sabor y dolido porque todo lo que se ha generado alrededor de mi persona, por todos los ataques que se han generado a mis espaldas. Estoy desilusionado, aunque hay que saber gestionar el rechazo”.