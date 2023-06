Ricardo Gómez, sobre el final de 'Cuéntame': “Lo que empieza bien hay que acabarlo bien”

Ricardo Gómez protagonizó este miércoles la nueva entrega de La matemática del espejo. El actor, conocido durante años y años por su papel de Carlos Alcántara en Cuéntame, habló en el programa de La 2 sobre su larga y exitosa etapa en la mítica serie de TVE, que abandonó en 2018 ante la necesidad de afrontar nuevos proyectos en su carrera profesional.

“Mi trabajo pasa por intentar escoger muy bien mis pasos post-Cuéntame para que la gente sea capaz de verme en otros papeles y en otros registros para, a la vez, demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer otras cosas. Este fue el primer hándicap que me encontré: el creérmelo yo”, contó el actor durante su charla con Carlos del Amor.

Ricardo Gómez decidió hace cinco años dejar la serie que le vio crecer. No quería encasillarse y tenía la necesidad de enfrentarse a nuevos retos, personajes y proyectos



También estuvo presente en la grabación Juan Echanove, tío de Ricardo Gómez en Cuéntame y uno de los mejores amigos que hizo durante sus años en la serie. Y eso que no empezaron precisamente con buen pie. “Me cayó especialmente bien, pero claro, yo era un niño que podía llegar a ser muy pesado. Me acuerdo que las 3 o 4 primeras veces que nos vimos me acercaba a él y le decía compulsivamente: 'Me caes muy bien. Me caes muy bien, tío'. Entonces, hubo un momento en que yo creo que él ya estaba harto de caerle bien a un niño de siete años”, comenzó contando Ricardo Gómez.

“Digamos que no se podía permitir caerle bien a un niño tan dulce por aquel momento, así que me pegó una voz y me dijo: '¡Que no quiero caerte bien! ¡Déjame un poco, no me lo digas tan a menudo'”, concluyó entre risas el actor.

Pero con el paso de los años, Echanove le fue cogiendo cariño a su compañero. Tanto, que hoy son buenos amigos, y Echanove, uno de los que más comprendió la decisión de Ricardo Gómez de dejar Cuéntame. De hecho, le detectó “desánimo” unos “3 o 4 años antes” de decir adiós, aunque no se fuera todavía, sino en el momento preciso. Algo que, a su juicio, terminó haciendo. “Yo le justificaba que no debía hacer eso. Él estaba metido en el flujo de un río, pero era importantísimo aparcar bien el barco y saltar a la orilla. Y yo creo que lo hizo en el momento ideal”.

Ahora, después de cinco años, Ricardo Gómez está listo para 'volver a casa' y participar en la temporada final de Cuéntame. Preguntado sobre esta última tanda, que tendrá siete episodios previstos para emitir las próximas navidades, el actor se limitó a decir lo siguiente: “Sí, estaban escribiendo para cerrar la serie. Creo que todo lo que empieza bien hay que acabarlo bien. Y que así sea”.