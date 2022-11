El rifirrafe de María Escoté y Patricia Conde por la final de ambas: “Si lo quieres contar lo cuentas”

Tras la final de MasterChef Celebrity 7, que alzó como ganadora a Lorena Castell, TVE emitió 'Los secretos de Masterchef: la tertulia', un debate entre los jueces y algunos de los aspirantes de la edición: la ganadora, Manu Baqueiro, María Escoté, Nico Abad, Daniela Santiago, María Zurita, Xavier Deltell y Patricia Conde.

'MasterChef Celebrity 7' alzó a Lorena Castell como ganadora, en una final desigual

Saber más

Fue esta última la que más expectación causó durante la charla, porque desde el arranque Pepe Rodríguez adelantó que “hablarían con ella de su cuarto puesto”. Ese que se ganó tras “inmolarse” ante Manu y Escoté, en la primera parte de la final del talent que podría haber ganado. Y del que ya dio explicaciones en sus redes.

“¡Qué ilusión me hace!”, respondió al juez con la misma ironía que usó durante su último cocinado. Una sorna que repitió en casi todas sus intervenciones de la emisión especial: “Cuando me echasteis fue tan bonito que estaba deseando que me echárais de nuevo”, “ahora veo las imágenes y pienso, '¡qué bien lo hice, coño!”, fueron algunos comentarios más de la presentadora.

Hasta que, tras hablar con la ganadora, el finalista, y otros aspirantes, Pepe se dirigió a Patricia para preguntarle de forma directa: “Patricia, ¿qué pasó en ese último exterior? Fue el peor cocinado de toda la edición, te vimos totalmente perdida, después de dejarte la piel durante todo el programa, te viniste abajo en el cocinado más importante, y nos dolió mucho que precisamente fueras tú”.

A lo que la ex aspirante respondió sin ser clara, de nuevo: “Yo nunca pensé que pudiera estar en la final. Yo decía que había otros que merecían estar ahí más que yo. Tampoco había luchado tanto, no me veía en el duelo para nada. Se me vio como soy, un poco revoltosa, niña pequeña, estaba haciendo el paripé”.

Y añadió lo siguiente: “Me daba igual estar en el duelo. Sin embargo quería que estuviera Manu para que todas esas palabras bonitas le llegaran. Tenía muchísimo sueño, estaba agotada, y venía de escuchar un berrinche de María Escoté por la manaña. Empaticé con ella”.

En ese momento saltó la diseñadora: “Mira, no sé qué problema has tenido, si lo quieres contar lo cuentas, pero yo tuve una rabieta, de inseguridad, lo pasé fatal pero quería conseguir la chaqueitlla. No dejaste de trabajar por mí”. Pero Patricia se limitó a contestar lo siguiente: “Vi la jugada y dije voy a frenar”.

Para acabar, Jordi Cruz lamentó que preguntara en varias ocasiones la razón del cambio de actitud a Patricia y no le respondiera aún: “Seguramente me quedaré sin saberlo para siempre”.