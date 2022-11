Rigoberta Bandini reconoce que “no le cae muy bien” Pablo Motos: “No ha querido que fuera a su programa”

Rigoberta Bandini ha sido la última invitada de Menudo Cuadro, programa de entrevistas que conducen David Insua y David Andújar en Podium Podcast. Durante la charla, los presentadores le preguntaron a la cantante qué persona del mundo del espectáculo le cae mal y la catalana lo tuvo claro: Pablo Motos. Además, la que fuese finalista del Benidorm Fest 2022 desveló cómo se enteró de que el presentador de Antena 3 se opuso a que fuese de invitada a El Hormiguero.

Insua y Andújar lanzaron todo tipo de preguntas a Rigoberta Bandini sobre su meteórica carrera musical, que arrancó hace apenas dos años. Durante este tiempo, la artista no ha parado de dar conciertos por toda España y acaba de lanzar su primer álbum de estudio, que lleva por título La Emperatriz.

Sin embargo, llegados a un punto de la conversación, los presentadores quisieron poner en un aprieto a su invitada, a la que pidieron que se mojase y confesase qué personas del show business le cae mal: “Personas que no me caen muy bien... Pablo Motos”, respondió sincera Paula Ribó [su verdadero nombre].

Pablo Motos rechazó a Rigoberta Bandini como invitada

“También te digo, me apetecería conocerle porque al final, cuando conozco a la gente, siempre me cae bien, pero como no ha querido que fuera a su programa”, desveló, explicando cómo se enteró de que Motos se opuso a que fuese de invitada a su programa. “Lo preguntamos y dijeron que no querían que fuéramos. Bueno, que no sé... Que no”, añadió.

“Seguramente, yo como soy una bocas, habré dicho en algún momento que Pablo Motos no me cae muy simpático, y él habrá apuntado en su libreta”, reflexionó la cantante, pensando los motivos por los que pudo ser rechazada. “Me genera mucha curiosidad saber si en persona me caería bien o mal, porque igual me caería bien, pero no le tengo mucho aprecio”.

Minutos más tarde, el Maestro Joao entraba en el estudio para realizar su sección en el pódcast, donde aseguró que había visto el futuro y había visualizado a Rigoberta Bandini sentada en el plató de El Hormiguero como entrevistada del valenciano.