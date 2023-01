Risas en 'Sálvame' con la pillada en directo a Pilar Vidal: “Se ha quedado frita”

Momento surrealista el que se vivió este jueves en Sálvame, con Pilar Vidal como protagonista. La periodista, a la que hemos visto recientemente en Plan de tarde de Toñi Moreno en TVE, fue señalada entre risas en Telecinco por dar una cabezada durante la emisión del programa.

En un momento de la tarde de este 26 de enero, Jorge Javier Vázquez hizo un alto en la escaleta para dar un aviso importante a sus espectadores. “Ha pasado algo en el programa que vamos a flipar, que tiene a la dirección muy preocupados. Cuidado”, comenzó diciendo el presentador.

Pilar Vidal, que ya intuía por dónde iban los tiros, reaccionó con humor. “No me lo puedo creer, esto me parece muy fuerte. Sois malvados, sois lo peor”, dijo entre risas. A continuación, la realización pinchó en el pantallón un vídeo grabado por Miguel Frigenti en el que se veía a su compañera cerrando los ojos y dando una pequeña cabezada durante uno de los bloques del magacín.

“Se ha quedado frita”, se escuchó en el plató de Sálvame, que estalló al unísono en una sonora carcajada. “Ha sido el malvado de Miguel”, señaló la periodista, que no podía parar de reír al ver las imágenes. Un momento que Jorge Javier aprovechó para bromear con la presencia de Vidal en otros formatos, tras la 'pulla' que le lanzó el día anterior en una conexión en directo.

“Puedes ir a trabajar a todos los programas de todas las cadenas, pero luego pasa lo que pasa. ¿Si el domingo la vimos en TVE no va a estar agotada y con sueño retrasado?”, deslizó el conductor de Telecinco. “No voy con sueño retrasado, es que los animales no me gustan. Tengo alergia al caballo”, se justificó la colaboradora, al tiempo que defendió que no había llegado a dormirse: “¡Ha sido un segundo! ¡Un nanosegundo!”.