Risto anuncia que entrevistará a Fayna Bethencourt para “poner los puntos sobre las íes” sobre Carlos 'El Yoyas'

Risto Mejide está de enhorabuena después de que Viajando con Chester marcara el pasado martes récord de temporada (muy cerca de su mejor dato histórico) con la entrevista que el publicista realizo a Bárbara Rey. Un día después, el presentador de Cuatro ha anunciado desde el plató de Todo es mentira el nombre de la invitada con la que charlará en la próxima entrega del formato.

El catalán ha confirmado que su siguiente entrevista en el sofá más famoso de Mediaset también dará mucho que hablar. Y es que Risto Mejide se sentará junto a Fayna Bethencourt, exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano, que ha vuelto recientemente al foco mediático después de que Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', su expareja y padre de sus hijos, haya sido puesto en busca y captura debido a la demanda por malos tratos que esta le puso.

“Ella quiere hablar y poner los puntos sobre las íes ahora que su exmarido condenado por agresión está fugado y, además, haya dado una entrevista defendiendo su inocencia”, avanzó Risto Mejide. La canaria reaparecerá delante de las cámaras tras intervenir en programas como Sálvame o Y ahora Sonsoles.

La reflexión de Risto Mejide

“En medio de eso hay un tema crucial. Fayna hace otra denuncia, que podría ser otro agujero, aunque hay que cercionarse que le esté pasando a otras mujeres, pero a ella sí le ha perjudicado”, ha advertido el presentador de Mediaset. “Si eres presunto maltratador, vas al calabozo. ¿Qué ha pasado con Carlos Navarro y otros maltratadores? Tú eres condenado y no vas al calabozo, vas a tu casa a esperar una citación que te dice qué días pasa prisión. Es en ese impass cuando Carlos Navarro se fuga. Y quien dice fugarse, dice ir a por la víctima de nuevo. Ahí hay un agujero. Cómo puede ser que siendo presunto vas al calabozo y como siendo condenado, te vas a tu casa”, se cuestionó el televisivo.

Finalmente, Mejide conectó en directo con el abogado Joaquim Bosch para que diese más detalles sobre la situación del caso: “Los condenados tienen un plazo de 10 días para presentarse voluntariamente, y si no lo hacen se ordena su detención”, comenzó explicando. “Cuando hay una sentencia condenatoria está en libertad, a no ser que se tome una medida cautelar. Si no se ha tomado es porque no se han visto indicios para ello”, prosiguió.